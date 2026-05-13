Estos son los tres mejores goles de Hugo Rodallega entre los 300 que ha marcado como profesional, según el mismo futbolista

Hugo Rodallega luego de superar la marca de 300 goles hizo un top de los tres mejores goles que ha hecho como profesional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Hugo Rodallega, con su triplete ante América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, superó la barrera de 300 goles marcados como profesionales. Más allá de la alegría por la clasificación a semifinales con el equipo en el que más goles ha marcado como profesional, el delantero hizo el top 3 de los goles que más le han gustado.

El primero, que Hugo Rodallega definió como un “lugar mágico” en diálogo con Infobae Colombia, fue la noche en que anotó cojeando el gol del campeonato para Independiente Santa Fe, un momento que quedó grabado en la memoria de la afición. Minutos antes de la hazaña, el delantero había solicitado el cambio por lesión, pero decidió continuar en el campo. El desenlace fue un remate fulminante dentro del área, tras un centro de Edward López, que selló la décima estrella para el club bogotano.

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El gol, convertido a los 78 minutos en el estadio Atanasio Girardot, fue el momento decisivo de la final ante Independiente Medellín y evitó la definición por penaltis. Tras el partido, Rodallega fue galardonado con la Bota de Oro como máximo goleador del torneo, con 16 goles.

El gol contra Perú en el Sudamericano Sub-20 en el que Colombia fue campeón

Hugo Rodallega fue el goleador de la selección Colombia en el Sudamericano del 2005 con 11 goles - crédito Colprensa

Mucho antes de alcanzar la gloria con Santa Fe, Rodallega dejó huella en la selección juvenil de Colombia. En el Sudamericano Sub-20 disputado en Manizales, anotó un gol memorable ante Perú. A los 37 minutos, tras un centro, ejecutó una espectacular media tijera al borde del área grande y abrió el marcador.

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Ese tanto permitió que Colombia se mantuviera en la cima del grupo junto a Argentina. Rodallega ya había marcado cuatro goles en la fecha anterior contra Bolivia, y tras el partido ante Perú sumaba cinco tantos en solo dos jornadas.

La Premier League también fue escenario de golazos de Hugo Rodallega

El colombiano abrió el marcador de volea ante Aston Villa, gol que es considerado por el mismo como uno de los mejores de su carrera - crédito LaPremierLeague/Instagram

La trayectoria de Rodallega también incluyó momentos destacados en el fútbol europeo. El inicio de la temporada 2009/10 de la Premier League fue testigo de su capacidad anotadora, cuando abrió el marcador en la victoria del Wigan Athletic 2-0 sobre el Aston Villa.

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El delantero colombiano anotó a los 31 minutos, dándole la ventaja a su equipo en un partido clave para arrancar el torneo con el pie derecho. Posteriormente, Jason Koumas aseguró el triunfo con el segundo gol. Rodallega fue sustituido al minuto 90, tras asegurar el resultado.

Hugo Rodallega en el top 5 de máximos goleadores colombianos de la historia

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras su triplete ante América de Cali, Hugo Rodallega llegó a los 302 goles, cifra que lo ubica entre los 5 goleadores más destacados de la Liga BetPlay, junto a históricos como Dayro Moreno, figura del Once Caldas, y de Falcao García, jugador de Millonarios y goleador colombiano en Europa durante varias temporadas.

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Dayro Moreno: 382 goles Radamel Falcao: 357 goles Víctor Hugo Aristizábal: 346 goles Carlos Bacca: 346 goles Hugo Rodallega: 302 goles Juan Pablo Ángel: 291 goles

Hugo Rodallega superó los 70 goles con Santa Fe en la Liga BetPlay 2026-I, consolidándose como capitán y una pieza fundamental del equipo a los 40 años.

En su regreso a Colombia tras una trayectoria internacional por México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el delantero vive uno de sus mejores momentos en el plantel bogotano. Su actuación resultó decisiva en la reciente clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales de la liga, luego de anotar un triplete frente a América de Cali, según declaraciones a Win Sports.

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Rodallega destacó la importancia de vestir la camiseta de la selección Colombia como uno de sus mayores logros. Consultado por su marca personal, respondió con humor: “302, creo… los que vengan, vamos a seguir trabajando“. El futbolista subrayó su disciplina profesional y la motivación por seguir compitiendo: “Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando y sigo aportándole a Santa Fe”, señaló a Win Sports.