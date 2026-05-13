Mánager de Lina Tejeiro no pudo contener el llanto por diagnóstico de cáncer de la actriz: “Mi fe sigue intacta”

La mánager explicó que no han sido días fáciles con la enfermedad - crédito @claudiaserratomanager/IG

La mánager colombiana Claudia Serrato, representante de figuras como Lina Tejeiro, reveló recientemente a través de sus redes sociales su diagnóstico de cáncer y la decisión de someterse a una mastectomía en el seno derecho tras la evaluación de los especialistas.

Serrato detalló que el procedimiento responde exclusivamente a una indicación médica, no estética, y describió el impacto emocional y físico que enfrenta desde que recibió la noticia.

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La representante de famosos indicó que luego de una consulta reciente con su mastólogo, los especialistas determinaron la urgencia de extirpar el seno derecho.

De acuerdo con su versión, los médicos también analizaron el seno izquierdo y realizaron una nueva biopsia para descartar una intervención adicional, con el objetivo de preservar la mayor cantidad de tejido posible y evitar cirugías innecesarias.

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La representante de Lina Tejeiro agradeció el apoyo recibido de su entorno y de sus seguidores tras compartir públicamente su diagnóstico - crédito @clauserratomanager/ nstagram

En una publicación reciente a través de sus Instastories habló directamente a sus seguidores sobre la vulnerabilidad y el coraje ante la enfermedad.

“Con estos ojitos hinchados en la porra, les digo que esto es lo que hay. Yo sé que los tengo muy acostumbrados y acostumbradas a verme fuerte, a contarles las cosas desde mi fortaleza, desde mi fe. Mi fe sigue intacta y sigo de la mano de Dios en todo este proceso, pero más humana que nunca”, expresó, mostrándose con lágrimas e insistiendo en la importancia de afrontar momentos difíciles.

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Habló de la incertidumbre sobre los dolores posteriores y de cómo la operación podría influir en su calidad de vida.

“Creo que me impactó mucho ver las fotos ayer, de lo que me van a hacer. Sé que estoy en las mejores manos, sin duda alguna... Sé que son expertos en esto y con amor me han hablado, pero con verdad, que eso se los agradezco”, afirmó en su declaración, evidenciando la confianza depositada en el equipo médico.

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Serrato enfrenta la cirugía de mastectomía en medio de temor y fe

La Secretaría de Salud de Bogotá hace un llamado a toda la ciudadanía para el autocuidado para contrarrestar los casos de muerte por esta enfermedad - crédito bogota.gov.co

La consecuencia inmediata para Serrato es enfrentar un procedimiento invasivo, que modifica permanentemente su cuerpo y le exige sostener su vida emocional y espiritual en medio de la incertidumbre.

Durante su desahogo, la mánager compartió las herramientas que utiliza para sobrellevar la situación. Reconoció que la fe se ha transformado en un pilar esencial para atravesar los días más difíciles, pero también siente que ha hecho falta mostrarse más su lado más humano.

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“Porque ustedes se enteran de las noticias, pero, ¿qué estás haciendo tú, Clau, para ser tan fuerte? Orar todos los días, hablar con Dios, preguntarle muchas cosas, porque yo espero que él me responda como lo hace, porque sí responde, porque sí te deja saber que él está ahí contigo de mil maneras”, expresó en sus redes.

La mánager confirmó que le hicieron una biopsia en sus senos para tratar de salvar la mayor cantidad de tejido - crédito @clauserratomanager/IG

La mánager continuó con su reflexión y aseguró que Dios le envía mensajes incluso a través de sus seguidores, por lo que prefirió combinar actividades espirituales y racionales para mantener su fortaleza durante el proceso oncológico.

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Comentó también que lee libros para fortalecer la fe y recurre a la neurociencia para comunicarse con su propio cuerpo: “Hay muchas cosas que hago todos los días para estar parada en mi fe y confiar en este proceso desde la espiritualidad, desde la razón también, desde la neurociencia, desde hablarle a mi cuerpo".

Agregó que también le habla a la enfermedad que dijo “presente” en su cuerpo, diciéndole que no es bienvenido. Asimismo, indicó que ora todos los días y duerme con el rosario debajo de la almohada.

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Una mujer realiza un autoexamen de mama, un paso esencial para la detección temprana de posibles anomalías y la prevención del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presión de convertirse en referente para quienes atraviesan procesos similares, Serrato reivindicó el derecho a la angustia y la fragilidad: “No quiero ser un modelo a seguir para ustedes donde crean que no hay días como estos. Claro que sí los hay. Y habrán más...”, no sin antes agradecer a sus seguidores por no dejarla sola.