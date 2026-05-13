Alejandro Estrada sorprendió con confesión sobre Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’: “No creo que vuelva a encontrar una mujer como ella”

El actor se volvió a referir a su exrelación con la actriz que le fue infiel en la primera temporada del programa. Pese al escándalo por el que pasó, Estrada confesó que la relación de 12 años que mantuvo con Nataly le ayudó a organizar su vida - crédito @alejandra.avendao648

La participación de Alejandro Estrada en la nueva temporada de La casa de los famosos ha captado la atención de la audiencia, no solo por su desempeño en el reality, sino también por las declaraciones sobre su vínculo pasado con Nataly Umaña.

El actor cucuteño generó impacto en redes sociales y medios al referirse con admiración y respeto a su exesposa, con quien compartió más de doce años de matrimonio.

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Durante una conversación con otros participantes dentro del programa, Estrada compartió detalles íntimos sobre la relación y el proceso de separación. “Los matrimonios siempre están en un sube y baja, y sí estábamos en baja. En 12 años siempre supe con quién estuve, una persona increíble, legal, centrada, organizó mi vida, todo todo. No creo que vuelva a encontrar una mujer como ella”, expresó el actor.

Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Su tono, alejado del conflicto y sin reproches, sorprendió a los seguidores del reality y generó una oleada de reacciones en plataformas digitales, donde la nostalgia y el respeto se impusieron sobre la polémica.

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El interés se reavivó porque la ruptura entre Estrada y Umaña fue motivo de amplia exposición mediática, especialmente después de que la actriz protagonizara una controversia con el cantante panameño Miguel Melfi durante la primera temporada del programa. Ese episodio marcó el final de uno de los matrimonios más comentados de la televisión colombiana. La separación, lejos de cerrarse, ha mantenido su eco por la manera en la que ambos han abordado el tema en público.

Otro momento destacado de la última intervención de Estrada ocurrió en una charla con el participante Valentino Lázaro. Allí, el actor relató: “Tres meses antes de entrar aquí, por algo nos vimos. La gata o algo y yo sentimos de todo huevón, pero pues estaba en mi centro. Pero no puedo dejar de decir que sentí cosas, y solos. Fue a hablar algo de la gata y de unas cosas que no faltaban, pero la conversación súper seria, o sea, fluida normal, parceros”. Estrada insistió en resaltar la personalidad y la integridad de su exesposa, agregando: “Ella es una mujer muy correcta”.

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Las confesiones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña reavivan el interés en su historia en plena competencia - crédito cortesía Canal RCN

El público reaccionó de inmediato. En redes sociales, miles de usuarios debatieron sobre las intenciones detrás de las palabras del actor, algunos sugiriendo que podría existir una posibilidad de reconciliación, mientras otros valoraron el tono respetuoso y conciliador del mensaje.

“Tan lindo como habla de ella”, “no ha dejado de hablar de Natalie todo el reality”, “Increíble como habla de bien de ella después de como lo dejó en TV nacional mis respetos 😅“, ”Tan hermoso alejo... éso sí es un verdadero caballero.... 🥰“, ”Y ella hablando mal de él", “tan bello escuchar un hombre hablar así de su ex esposa”, (Sic), son los mensajes de los internautas.

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El mensaje de Nataly Umaña que despertó rumores de reconciliación con Alejandro Estrada

Hace un par de semanas, Nataly Umaña reavivó el interés del público al compartir un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para Alejandro Estrada. El contexto de la publicación coincidió con el regreso del actor a la televisión nacional como participante de La Casa de los Famosos Colombia, lo que reforzó la percepción de que sus palabras estaban dirigidas a él.

En su cuenta de Instagram, Umaña escribió: “Un ‘cabrón valiente’ no es el que presume fuerza, es el que se atreve a sentir. Es ese hombre que no huye cuando algo le importa, que no se esconde detrás del silencio ni del orgullo cuando hay que hablar con el corazón en la mano. Es el que entiende que la verdadera valentía no está en dominar, sino en sostener. Y sí… toda mujer merece un hombre así: uno que no solo la quiera, sino que tenga la valentía de demostrarlo”.

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El mensaje rápidamente generó reacciones en los comentarios, donde seguidores de ambos artistas asociaron la descripción positiva con la figura de Estrada. “Creo que hablas de Alejo”, “Quisiera un ex que hable así de bonito como habla Alejo de ti”, y “Bueno, usted tenía eso. Solo tienen que reencontrarse”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, reflejando la expectativa que aún existe en torno a la posibilidad de una reconciliación.

Nataly apareció en sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado a un hombre, que en palabras de los internautas estaría dedicada a Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/ Instagram

En las últimas líneas de su publicación, Umaña profundizó en el significado de la valentía emocional: “Un cabrón valiente es el que elige amar con presencia, con coherencia y con respeto. El que no teme al compromiso emocional, porque sabe que amar bien también es un acto de coraje”.

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La historia de ambos sigue generando debate, especialmente tras el episodio de la primera temporada del reality, cuando Umaña y Estrada protagonizaron una separación pública tras el acercamiento de la actriz con Miguel Melfi. Desde entonces, Nataly Umaña ha enfocado su presencia digital en la reflexión personal y el bienestar emocional.