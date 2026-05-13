Así va la tabla de goleadores de la Liga BetPlay tras el triplete de Hugo Rodallega ante América

Hugo Rodallega anota triplete y llega a once goles en la Liga BetPlay I-2026 con Santa Fe.-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 12 de mayo de 2026, Hugo Rodallega guío a Independiente Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay tras su triplete en la goleada por 4-0 ante América de Cali.

Además de alcanzar los 300 goles a nivel profesional, y que lo ubican en el top-5 de máximos goleadores históricos de Colombia en su historia, el delantero también entró en la pelea por la bota de oro, distinción que se le otorga al goleador de la primera división del fútbol nacional.

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El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El delantero Hugo Rodallega alcanzó los once goles en la Liga BetPlay I-2026 tras marcar un triplete durante la victoria de Santa Fe sobre América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con esta actuación, el futbolista igualó la línea de Luis Fernando Muriel, de Junior de Barranquilla, y se posicionó debajo del líder Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto en la tabla de goleadores del torneo.

Así quedó la tabla de goleadores tras el triplete que marcó Rodallega:

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Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto): 13 goles Jorge Rivaldo (Águilas Doradas): 11 goles Hugo Rodallega (Santa Fe): 11 goles Luis Fernando Muriel (Junior de Barranquilla): 11 goles Alfredo Morelos (Atlético Nacional): 10 goles Yeison Guzmán (América de Cali): 10 goles Dayro Moreno (Once Caldas): 10 goles Andrés Arroyo (Fortaleza): 9 goles Rodrigo Contreras (Millonarios): 8 goles Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional): 7 goles

Así fue el triplete de Hugo Rodallega ante el equipo de sus amores: América de Cali

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hugo Rodallega, con 40 años, vivió una jornada memorable al anotar tres goles en la victoria 4-0 de Independiente Santa Fe sobre América de Cali, resultado que aseguró el paso del equipo bogotano a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I. Este desempeño permitió que el delantero alcanzara los 302 goles en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos artilleros colombianos de los últimos tiempos y confirmando su vigencia en el fútbol nacional.

En el estadio El Campín, el equipo dirigido por Pablo Repetto cerró la serie con un marcador global de 5-1. Rodallega sumó su undécimo gol de la temporada y superó las 70 anotaciones con la camiseta de Santa Fe, reforzando su lugar en la historia del club.

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Hugo Rodallega recibió una camiseta especial por llegar a 300 goles como profesional - crédito Santa Fe

El primer gol de Rodallega llegó al minuto 31, luego de un contragolpe iniciado por Nahuel Bustos y un disparo certero de derecha que dejó sin opciones al arquero Jean Fernandes, con lo que alcanzó la marca de 300 goles como profesional. Antes del descanso, tras una mano en el área de Nicolás Hernández sancionada por el árbitro Jhon Ospina, Rodallega marcó de penal su segundo tanto de la noche y el número 301 en su cuenta personal.

En la segunda mitad, Santa Fe mantuvo el control del partido. Nahuel Bustos marcó el tercer gol y, poco después, Franco Fagúndez asistió a Rodallega, quien selló su triplete con un remate potente, llegando así a los 302 goles profesionales.

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La influencia de Rodallega fue clave tanto por sus goles como por su liderazgo en el equipo. Su regularidad y capacidad para responder en partidos decisivos lo mantienen como una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano.

El atacante de El Carmelo, Valle del Cauca, lleva un total de 27 partidos en todas las competencias (Liga BetPlay, Superliga BetPlay y Copa Libertadores) en 2,269 minutos, y allí anotó 14 goles y realizó dos asistencias.

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6 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Santa Fe 1-1 Corinthians

18 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 85 minutos y gol en el Deportivo Cali 1-1 Santa Fe

27 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 88 minutos y gol en el Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe

4 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 73 minutos y gol en el Deportes Tolima 2-2 Santa Fe

12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Millonarios 1-1 Santa Fe

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 69 minutos y gol en el Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo

23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 86 minutos y gol en el Pasto 1-2 Santa Fe

3 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá

9 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el América 1-1 Santa Fe

12 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: 86 minutos y triplete en el Santa Fe 4-0 América de Cali

15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: 81 minutos y gol en el Junior FC 1-1 Santa Fe

21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: 90 minutos y gol en el Santa Fe 3-0 Junior FC