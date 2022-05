“Si lo que pensamos en Colombia es modificar nuestra idea de juego, un entrenador como Marcelo Bielsa le vendría muy bien al país”: Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estaría cerca de dirigir en México. (Cortesía Dimayor)

La selección Colombia ya tiene definido su primer rival en la era post Reinaldo Rueda, a pesar de no contar con un técnico en propiedad luego de la fallida clasificación a Catar 2022, bajo el mando del vallecaucano. Cabe recordar que para el encuentro ante Arabia Saudita, Héctor Cárdenas será quien estará al frente de la Tricolor.

En primer lugar, la intención de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es iniciar un proceso de renovación mientras definen al nuevo timonel del combinado nacional. Son varios los nombres que han salido a la luz, pero de momento no hay humo blanco y la incertidumbre sigue reinando en la interna de la selección cafetera.

Uno de los estrategas que se ha postulado para dirigir a la selección Colombia en más de una ocasión es Juan Carlos Osorio, que actualmente se encuentra sin equipo tras su salida del América de Cali, en el que no se le dieron resultados. A pesar de que en sus últimas experiencias no le ha ido bien, al risaraldense no le han faltado ofertas del fútbol del exterior.

No obstante, en la federación no tendrían en consideración la figura de Juan Carlos Osorio como posible sucesor de Reinaldo Rueda para los retos como la Copa América en 2024 y las Eliminatorias para la copa del mundo de 2026, que se llevará a cabo en Estadios Unidos, México y Canadá.

Desde que se oficializó la salida de Reinaldo Rueda Rivera del banquillo nacional, los candidatos a la vacante no han faltado. El primero con el que se especuló fue el Ricardo Gareca, actualmente en Perú, al que le siguió Gustavo Alfaro, comprometido con la selección ecuatoriana. Asimismo, se habló de un supuesto interés de las directivas de la FCF por el también argentino Marcelo Bielsa.

Precisamente, le consultaron a Juan Carlos Osorio durante una entrevista con periódico El Colombiano por el extécnico del Leeds United de la Premier League y la selección chilena como posible opción para dirigir a Colombia de cara a los próximos retos.

“Primero hay que diferenciar entre un técnico, un estratega y un entrenador formador. Pero en el contexto general hay managers valientes y muy valientes, omito la palabra cobarde para no herir susceptibilidades. En los inicios del fútbol hubo dos vertientes, el directo de los ingleses frente al de pases de los escoceses, y a partir de ahí, cada uno elige con qué idea se identifica. Hay también unos managers proactivos y otros reactivos”.

Sin embargo, el exentrenador de Atlético Nacional manifestó que la dirigencia debe analizar muy bien la escogencia del próximo seleccionador de acuerdo a las expectativas que se tienen en cuanto a equipo, como la idea de juego del adiestrador.

“Si lo que pensamos en Colombia es modificar nuestra idea de juego, un entrenador como Marcelo le vendría muy bien al país, pero si los directivos se mantienen en que hay que sostener el ADN y la posesión, no importa si es en defensa o ataque, simplemente agacho la cabeza y lo acepto, pero Alemania modificó la idea y fue campeón en 2014. Francia también lo logró en 2018 y Bélgica ha estado muy cerca. La necesidad nuestra es ganar de local y ahí hay que buscar volantes mixtos”.

