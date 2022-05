Isabel Zuleta anunció que demandará penalmente al candidato presidencial Federico Gutiérrez

Isabel Zuleta denunciará penalmente a Fico Captura de pantalla

La polémica en la campaña del candidato Federico Gutiérrez continúa, el aspirante a la presidencia ha hecho fuertes señalamientos tras el supuesto hallazgo de micrófonos en su sede de campaña, ante estas acusaciones, la electa senadora por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta anunció que tomaría medidas pertinentes en contra del exalcalde de Medellín. Cabe resaltar que este rifirrafe legal tiene origen desde que la campaña de ‘Fico’ anunció que impondría denuncias penales a varios miembros del Pacto, incluyendo activistas, políticos y creadores de contenido.

Después de conocerse que en la sede campaña de Federico Gutiérrez, habrían instalado micrófonos para supuestamente “chuzar” las comunicaciones dentro del lugar, ‘Fico’ señaló a Zuleta por pronunciamientos previos, pues la activista destacó que se debían “quemar” políticos, aunque en sentido figurado, distintos sectores lo asumieron de manera literal, además, de la presunta revelación de información que Isabel Zuleta llevaría a cabo.

Federico Gutiérrez relacionó a la electa senadora con el caso de los micrófonos, pues dejó en entredicho que resultaba bastante curioso que después que la mujer hablara de revelar información, hubieran aparecido dichos dispositivos en la sede de campaña. Ante esto, Isabel Zuleta afirmó: “ahora si me toco denunciarte Fico Gutiérrez, pero penalmente. No necesito poner ningún micrófono para contarle al país porque usted no debe ser presidente. El uso de “inteligencia” típica de los organismos vinculados a la ilegalidad debe buscarlo en aquellos que apoyan su campaña”.

Ante el pronunciamiento de la cabildante electa, la campaña de Federico Gutiérrez no se ha pronunciado, sin embargo, en los próximos días se podría conocer el desarrollo del eventual proceso legal.

Las acusaciones de ‘Fico’

El candidato del Equipo por Colombia se pronunció ante los medios de comunicación e hizo fuertes reclamos a la campaña del Pacto Histórico, incluso, hizo relación a varios sucesos de la historia colombiana como la toma al Palacio de Justicia y la incineración de CAIS, hechos que han sido repetitivos durante las protestas, en relación a esto, ‘Fico’ mencionó: “cuando hablaban de quemar candidatos, que eso es lo que saben ellos, quemar, así como quemaron el Palacio de Justicia, así como quemaron magistrados, así como queman vehículos, como queman CAIS, entonces así de manera simbólica quieren quemar candidatos”.

El nombre de Zuleta, salió a relucir cuando Federico Gutiérrez insinuó que presuntamente, la líder antioqueña tendría relación con las chuzadas en su sede de campaña, respecto a esto, ‘Fico’ aseguró: “como esta señora Zuleta, decía que iba disque a sacar una información el 23 de este mes, justo seis días antes de las elecciones, tendrá que ver algo justamente con las chuzadas, esa infiltración y ese micrófono ilegal en la sede de nuestra campaña con lo que ellos han anunciado”.

A su vez, el candidato de derecha le pidió al Pacto Histórico, reconocer su presunta vinculación con la infiltración de dispositivos de comunicación en las instalaciones de su movimiento, el exalcalde señaló: “yo quiero denunciar justamente ante toda la comunidad en Colombia y ante la comunidad internacional, de lo que son capaces, y pregunto directamente a la otra campaña; ya que han aceptado las infiltraciones, si se hacen responsables de este micrófono ilegal que encontramos en nuestra sede de campaña”.

Ante esta serie de comentarios el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, destacó que desde la campaña del Pacto Histórico, no se están realizando actividades ilegales, pues precisamente, se han instaurado denuncias ante distintos casos de posible fraude.

