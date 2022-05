“Uno no puede mantener un estilo de vida saludable y bajar de peso si no cocina”: Jorge Rausch

Foto tomada de Instagram @Jorge.Rausch

Cuando Jorge Rausch llegó a Tel Aviv (Israel) como estudiante de Economía decidió comenzar a cocinar en casa. Allí descubrió dos cosas: se dio cuenta de que esos estudios no eran lo suyo y que su pasión real era cocinar. Entonces se embarcó en la gastronomía, viajó a Londres y la cocina se convirtió en el eje de su vida. Trabajaba hasta 17 horas seguidas. Vivía en un garaje sin ventanas en la casa de una familia y cuando quería salirse de la rutina, se comía una torta con media botella de whisky. La experiencia lo formaría como cocinero y sería el punto de partida de un recorrido que a la postre es una firma de excelencia, pero que así mismo estaba enfocado más en el hecho de comer rico que en el hecho de comer saludable.

Las cosas comenzaron a cambiar. Aumentó significativamente de peso y justo cuando estaba filmando ‘MasterChef’ Ecuador unas hernias discales comenzaron a pasarle factura. Todos los días para poder trabajar debían inyectarlo. Siempre había piloteado la vida si prestar atención a la salud, pero no hacerlo, a sus 51 años de edad, comenzaba a sentirse. Entonces cambió su estilo de vida.

La historia de Marcela Escobar es diferente. En medio de las exigencias sociales que implica ser una mujer en una ciudad como Medellín, la doctora se enfrentaba a una lucha por lograr el peso ideal, que eventualmente logró. Cuando llegó el momento de iniciar su especialización, pensó que lo más prudente era inclinarse por un campo que ayudara a la gente a prevenir enfermedades, entonces tomó la decisión de estudiar Nutrición. Hoy confiesa que todavía se sorprende al recibir en consulta a mujeres delgadas que ingresan a su consultorio queriendo perder más peso.

Ambas historias, si bien pueden parecer aisladas, se conjugan para dar origen a un libro que además de referirse al método nutricional de Las 3 fases, está acompañado de las recetas más ricas y fáciles de preparar que ha ideado Rausch. Diseñadas para bajar de peso, parecieran no tener restricciones, pues bien lo señala Escobar: “A la final, no tiene nada qué ver si se trata de una dieta paleo, keto, de ayuno intermitente. En este punto, todo es experimental porque el que se siente en la verdad, esta destinado al fracaso. En la alimentación no hay una verdad absoluta, hay muchas verdades y hay muchos caminos que lo llevan a uno a la misma meta. Solo es cuestión de identificarlos”, dice.

Para llegar a esta nueva propuesta, tanto Jorge como Marcela se dieron cuenta de la necesidad de complementarse mutuamente mientras elaboraban el recetario, pues hay un factor en común entre la comida saludable y aquella que no lo es: en ambos casos, los ingredientes son los mismos.

“Un día, cuando Marcela pasó un listado de ingredientes, me puse a pensar en que eran los mismos aceites, los mismos carbohidratos. Entonces, ahí fue cuando llegue a la conclusión de que lo que necesitábamos era hacer las recetas entre ambos. Yo le preguntaba a Marcela qué le faltaba a la receta y ella decía qué era lo que debía o no poner. Y nos fuimos ajustando con los ingredientes que teníamos. Calculamos cada receta para cada una de las fases y cada una de las situaciones para las que se requería. La comida sana y la que no lo es, es la misma en el sentido de los ingredientes. Depende mucho de las maneras en la que se cocina y de las cantidades. Uno puede tener una receta para bajar de peso. Si cambia las cantidades puede usar la misma receta para subir de masa muscular. Todo depende. Mucha gente cree que comer sano es caro y es aburrido (…) Lo que logramos hacer entre un cocinero y una doctora fantástica es lograr hacer del proceso una alimentación saludable, no lo llamemos dieta porque la dieta es un recorrido muy arduo”, afirma Rausch.

<b>Lo imprescindible</b>

Cada día alimentarse apropiadamente es más difícil. El corre corre y la imposibilidad de dedicar suficiente tiempo a la cocina ha hecho que muchos prefieran pedir a domicilio, en lugar de cocinar. Sin embargo, lo cierto es que en muchas oportunidades la comida de los restaurantes no es como la pintan. Las grasas saturadas, las proporciones exageradas de carbohidratos y el alto contenido de azúcar, pueden jugar en contra de una dieta balanceada.

Frente a ello, lo imprescindible para quienes se inclinan por dar el primer paso a una dieta saludable es cocinar y guardar, y este hábito, en palabras de Rausch es una excelente alternativa, pues “Lo importante es que sea la comida de la casa. Es muy difícil llevar un estilo de vida saludable a punta de domicilios. Pero si uno cocina y guarda, ya tiene ganada la mitad. Uno no puede mantener un estilo de vida saludable y bajar de peso si no cocina. Es muy difícil, a menos que uno sea como las Kardashian que tienen el chef y el nutricionista en la casa. Por eso es que hay que comenzar a buscar esa relación con los alimentos y esa relación empieza desde la compra. Si uno quiere comer sano y bajar de peso, tiene que aprender a comprar”, afirma el chef.

En tal sentido, entender Las 3 fases como un libro de dietas sería tener una opinión sesgada. Tanto Rausch como Escobar son conscientes de que hablar de dieta como si se hiciera referencia a un régimen hace los procesos más complicados, porque cuando se disfruta el camino es posible alcanzar el peso ideal y adquirir nuevos hábitos que den paso a disfrutar de principio a fin el hecho de sentarse a comer.

El libro escrito por Jorge Rausch y Marcela Escobar es la guía para comer saludable y rico.

