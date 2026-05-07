Colombia

El choque entre un camión y un automóvil bloquea la vía Ubaté-Zipaquirá: esto se sabe

Imágenes impactantes circularon tras el accidente y la incertidumbre crece entre la comunidad, a la espera de reportes oficiales sobre los afectados

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La comunidad permanece a la expectativa de conocer detalles sobre el estado de los conductores implicados, en medio de pesquisas que aún no arrojan resultados preliminares sobre las causas del hecho - crédito Cortesía
La comunidad permanece a la expectativa de conocer detalles sobre el estado de los conductores implicados, en medio de pesquisas que aún no arrojan resultados preliminares sobre las causas del hecho - crédito Cortesía

Un accidente en la vía Ubaté-Zipaquirá, ocurrido en la madrugada del jueves 7 de mayo, provocó el volcamiento de un vehículo de carga pesada y daños graves en un automóvil particular.

El hecho tuvo lugar en un tramo de alto tránsito. Hasta el momento, las autoridades competentes no han proporcionado datos sobre posibles heridos ni sobre el estado de salud de los conductores.

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Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la dimensión del impacto, donde se observa el camión volcado junto al vehículo particular cuyo frente quedó totalmente destruido.

Se conoce sobre el despliegue de recursos para atender la emergencia y la inquietud de los conductores habituales que transitan por la vía Ubaté-Zipaquirá.

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El accidente ocasionó interrupciones y dificultades en la movilidad de la vía Ubaté-Zipaquirá, ya que los vehículos accidentados provocaron un bloqueo parcial de la circulación.

Las autoridades mantienen la presencia en la zona para controlar la circulación, recopilar información sobre el siniestro y responder a la inquietud generada entre los conductores por la interrupción parcial de esta importante vía - crédito @PasaEnBogotá
Las autoridades mantienen la presencia en la zona para controlar la circulación, recopilar información sobre el siniestro y responder a la inquietud generada entre los conductores por la interrupción parcial de esta importante vía - crédito @PasaEnBogotá / X

Autoridades permanecen en el lugar para recuperar la normalidad del tránsito y recopilar elementos que permitan esclarecer el origen del siniestro; la investigación continúa sin que se hayan aportado hipótesis ni resultados preliminares.

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