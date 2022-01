Yina Calderón asegura que quiere verse “anormal” tras las cirugías

Yina Calderón habló tras sus cirugías. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

La creadora de contenido, Yina Calderón, aseguró hace unos meses que quería convertirse en una ‘Barbie’ e iba a realizarse algunas cirugías para poder parecerse a la reconocida muñeca. Esto generó un gran debate en las redes sociales y muchos llegaron a criticarla por tomar esta decisión. Finalmente logró su cometido y se realizó 10 intervenciones quirúrgicas para poder convertirse en ‘La Barbie humana’. Sin embargo, presentó algunos inconvenientes de salud tras las operaciones.

Calderón se realizó los procedimientos el pasado 22 de enero, entre los cuales estaba la reducción de senos y retirarse las costillas. Aseguró que su cuerpo ya estaba preparado para las intervenciones quirúrgicas y afirmó que los exámenes estaban bien para los procedimientos.

“Mi cuerpo y mis exámenes, todo estaba bien para que me pudiera realizar las cirugías porque esto es de cuidado, mis cirugías eran complicadas. Por eso fue que yo arme todo el boroló, porque si hubiera sido una simple marcación o una lipo, me hubiera puesto yeso. Yo venía superjuiciosa con mi faja de yeso y yo venía flaca de todo lo que me había comido en diciembre”, aseguró la creadora de contenido.

Yina Calderón, cuyo objetivo es convertirse en una ‘Barbie humana’, aseguró que se sometió a todas estas cirugías para no quedar como una persona normal, ya que si se aguantó todo ese dolor para era para verse “anormal”.

No dejes de leer: Yina Calderón fue internada de urgencia por complicaciones en recuperación posquirúrgica

“No nos hablemos mie%&$, pero cuando uno se opera uno quiere ver el cambio, que digan ‘juepucha, qué cambio’, ‘mírela como está de marcada’. Yo quería algo que quedara anormal, no sé qué piensen ustedes, pero someterse a este dolor y la plática, para que uno quede normal. Yo sí quería quedar anormal, pero ha sido muy complejo”.

Luego de los procedimientos estéticos, Yina Calderón tuvo que ser hospitalizada en la clínica Shaio a causa de una recaída que sufrió luego de las intervenciones que se practicó. Ella dio a conocer cuál es su estado de salud y aseguró que uno de los doctores la vio “agitada” y se preocupó porque ella no estaba caminando, por eso decidió enviarla a la clínica.

“Entonces el doctor me dijo; ‘vete para la clínica, para que te tomen tu examen, porque te veo agitada y no estas caminando’. Además, mi mamá que dijo que yo no estaba comiendo y si me alcanzó a dar como la pálida, entonces por eso me vine a la clínica”, aseguró en sus redes sociales.

También puedes leer: Video: Yina Calderón entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud

Acompañando el video, publicó un mensaje para sus seguidores en el dio un parte de tranquilidad con respecto a su salud e invitó a las personas a que sigan todo el proceso de las cirugías en su otra cuenta de Instagram que se .

“Estoy aquí aún en la clínica recuperándome y arreglando unas cositas en cuanto a mis cirugías, han sido días muy difíciles para mí, recuperarme no ha sido fácil, he tenido qué ir al médico toda está semana y también planear mi segunda sesión, que pronto les contaré cuando será !!, Aquí les cuento todo de verdad gracias por su apoyo! Los amó mucho, subiré más de mis cirugías en @yinaacalderonbarbie”, escribió.

NO DEJES DE LEER: