Famoso actor de ‘La huésped’ y ‘Pálpito’ destapó el drama físico y mental que vivió tras grabar una serie: “Me estoy enloqueciendo”

Juan Fernando Sánchez confesó que sufrió pesadillas y necesitó terapia después de terminar una serie - crédito @paestovinimos/TikTok

El reconocido actor Juan Fernando Sánchez, de 47 años, habló sobre uno de los momentos más difíciles que enfrentó dentro de su carrera artística. El famoso reveló que una producción con extensas jornadas de grabación dejó consecuencias físicas y emocionales que incluso lo llevaron a tomar distancia de la actuación durante un tiempo.

El intérprete, conocido por sus famosos papeles en Pálpito y La huésped, compartió su experiencia en el pódcast Pa’ esto vinimos. Allí relató cómo el desgaste diario empezó a afectar a varios integrantes del elenco principal. “Yo dije: ‘No, yo sí es así, yo no me quiero desenamorar de esta vaina’”.

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Las grabaciones avanzaban con jornadas de hasta dieciséis horas; el actor recordó que la presión se reflejó en distintos problemas de salud entre sus compañeros y también en él mismo.

“A mí que no me salieron barros en la adolescencia, unos forúnculos”, afirmó, mientras describía el impacto físico que sufrió por el estrés.

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Juan Fernando Sánchez confesó que sufrió pesadillas y necesitó terapia después de terminar una serie - crédito @juanfernandosanchezv/Instagram

Juan Fernando Sánchez construyó una carrera de más de dos décadas en televisión, cine y teatro. Su trabajo en producciones nacionales e internacionales lo convirtió en uno de los actores colombianos con mayor reconocimiento dentro de las plataformas digitales.

El actor habló sobre crisis emocional tras grabaciones

Aunque su carrera atraviesa uno de los momentos de mayor reconocimiento, el actor admitió que aquella experiencia representó un punto de quiebre a nivel personal.

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Sánchez evitó mencionar el nombre de la serie, pero sus declaraciones apuntaron a dos producciones; por un lado, La huésped, producción de 2025 en la que compartió elenco con Carmen Villalobos, Jason Day y Laura Londoño.

En otra de sus producciones aparece MalaYerba, de 2021, serie que contó con la participación de María Elisa Camargo, Sebastián Eslava y Carolina Gaitán junto a Juan Fernando Sánchez.

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“Éramos cuatro protagonistas (...) eran jornadas de dieciséis horas”, recordó. Después mencionó otros casos que vivieron dentro del rodaje: “A uno de los protagonistas le salió una pelota acá en el ojo del estrés. El otro entraba en ataque de pánico”.

Juan Fernando Sánchez participó en la famosa serie de thriller colombiana junto a sus colegas Carmen Villalobos y Laura Londoño - crédito Netflix

El cansancio no desapareció cuando terminó la producción, por lo que Juan Fernando Sánchez contó que las secuelas continuaron durante varias semanas y afectaron su descanso: “Yo después de eso empecé a tener pesadillas”.

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La situación lo llevó a iniciar un proceso terapéutico: “Semanas después me tocó ir a terapia. Conocí la terapia gracias a ese proyecto. Yo dije: ‘Uy, marica, me estoy enloqueciendo’. Entonces dije: ‘No, voy a tomar una pausa, me voy a retirar un tiempo’”.

Esa experiencia cambió por completo su percepción sobre el trabajo dentro de la industria audiovisual. El intérprete decidió detener su carrera de manera temporal para recuperar estabilidad emocional y alejarse de la presión de los rodajes: “Voy a tomar una pausa, me voy a retirar un tiempo”.

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Juan Fernando Sánchez aseguró que el estrés de las grabaciones provocó afectaciones entre varios integrantes del elenco - crédito @juanfernandosanchezv/Instagram

Durante ese periodo en que se alejó un poco de los reflectores y las cámaras, al actor le apareció una nueva idea fuera de la actuación. Sánchez recordó una conversación con un amigo de Manizales, con quien ya había participado en otros emprendimientos; ambos coincidieron en un local de empanadas y empezaron a hablar sobre posibles negocios.

El negocio que surgió tras alejarse de la actuación por un corto tiempo

“Nos parchamos a comer empanadas”, relató el actor. A partir de ese encuentro comenzaron a identificar aspectos que, según ellos, podían mejorar en ese tipo de establecimientos.

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“Oiga, sí, sí, ¿pero cómo? Pensemos en todo lo que no está bien para nosotros en un sitio de empanadas”, recordó Sánchez. Después explicó una de las soluciones que imaginaron: “Montamos el extractor del tamaño de un helicóptero”.

Durante un pódcast 'Pa' esto vinimos', Juan Fernando Sánchez habló sobre ataques de pánico y problemas de salud dentro del rodaje - crédito PIN en Vivo/YouTube

La propuesta también incluyó cambios en la estética del lugar y en el ambiente del negocio: “No, que son feos o no son parchables. Le metemos un diseño a la hijuepucha”.

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“Creo que fuimos el primer sitio hípster antes de que llegara el término a Colombia”, afirmó el actor sobre ese proyecto que surgió después de la crisis que atravesó tras las grabaciones.

El nombre de la producción que provocó ese desgaste no apareció durante la conversación. Aun así, las declaraciones de Juan Fernando Sánchez abrieron una discusión sobre las exigencias que enfrentan muchos actores dentro de la industria del entretenimiento y las consecuencias que pueden aparecer detrás de cámaras.