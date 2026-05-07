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Aida Victoria confesó la enseñanza que le dejó el proceso judicial en su contra: “Intento ser feliz”

La empresaria permanece en proceso judicial desde 2019 por su presunta implicación en la fuga de su madre

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Aida Victoria Merlano le expresó a sus seguidores el sentido que le ha encontrado a la vida pese a atravesar situaciones complejas - crédito aidavictoria.tv / TikTok

Aida Victoria Merlano es reconocida a través de las redes sociales por sus profundos discursos en los que enfrenta temas personales como su proceso judicial. En su paso por La Mansión, contó a sus seguidores cómo hace para no posponer la búsqueda de felicidad pese a la amenaza constante de perder la libertad: “Nada de lo que yo pensara o nada de lo que yo hiciera iba a cambiar esa circunstancia de que estoy en un proceso legal en el que podría perder la libertad”, expresó la joven en las cámaras de La Mansión.

Cabe mencionar que la famosa afronta un proceso legal desde 2019 por su presunta participación en la planeación y ejecución de la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, desde un consultorio odontológico en Bogotá. Pese a ser condenada, la joven sigue en libertad mientras la Corte Suprema de Justicia revisa un recurso de casación.

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Durante este tiempo, Merlano aprendió que la adversidad no le impide buscar la plenitud ni construir su vida, e hizo un llamado a otros a no aplazar la felicidad pese a circunstancias difíciles.

“¿Te imaginas mirar atrás y pensar: ‘los últimos seis años fueron un martirio, un tormento y nada tuvo sentido’?”, preguntó Merlano antes de reiterar su mensaje central: “Quisiera que, si me llego a ir mañana, o si están viendo esto por alguna razón, se lleven un mensaje. Muchas veces uno está pensando en: ‘Voy a esperar a salir de este problema para entonces hacer tales cosas’, o ‘voy a esperar a que pasen estas cosas para ser feliz’… Uno vive postergando constantemente la felicidad”.

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Aida Victoria Merlano respondió a las críticas luego de supuesta relación con Yeferson Cossio. Foto: Instagram: @aidavictoriam
Mientras la Corte Suprema revisa su caso, la influenciadora comparte cómo ha transformado la presión mediática y legal - crédito @aidavictoriam / Instagram

Caso de Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano permanece en proceso judicial desde 2019 por su presunta implicación en la fuga de su madre. En marzo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá agravó la condena a 13 años y ocho meses de prisión bajo los cargos de “favorecimiento de fuga” y “uso de menores para delinquir”.

A pesar de la condena, Merlano sostiene su inocencia y presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras el tribunal estudia el caso, la influenciadora continúa en libertad.

Hoy agradezco profundamente no haberme atormentado la vida pensando en: ‘¿Y si me quitan la libertad?’”, relató Merlano sobre cómo ha enfrentado la presión personal y mediática durante estos años.

Aida reveló la razón por la que grabó el video contra Westcol
La influenciadora reafirma el valor de vivir en plenitud pese a la adversidad judicial - crédito @aidavictoriam / Instagram

La famosa sigue mostrando resiliencia

Ante la adversidad, Merlano recalcó el motor que transformó su experiencia: “Si yo no hubiese sido una atrevida, en el momento en que me exhibieron públicamente en mi país: humillada y presa, si no hubiese tenido la osadía de atreverme a hacer contenido en redes sociales, no estaría aquí”, relató desde México, donde se desarrolla el popular reality.

Su determinación le permitió acceder a nuevas oportunidades personales y profesionales a lo largo de estos seis años de proceso judicial: “No habría conocido gente increíble, no habría accedido a oportunidades económicas… y muy a pesar de los trancazos y los golpes que me ha dado la vida, han pasado cosas increíbles”, reflexionó.

Merlano aprovechó el espacio de reflexión para darle un consejo a sus fanáticos: “No permitan que esa cruz que cargan les impida tomar decisiones que les den felicidad. Y tampoco crean que la felicidad va a estar después del problema. La felicidad no está después de, está hoy, ahora y decidiéndolo”.

Aida Victoria Merlano realizó en su cuenta de Twitter un hilo donde relataba su lucha contra la depresión, asegurando que ese era ya un tema del pasado
Aida Victoria Merlano es reconocida por su público por sus discursos - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Reafirmando la importancia de vivir el presente, Merlano compartió su experiencia personal sobre cómo encontrar plenitud a pesar del dolor. “Yo hoy intento ser feliz y, honestamente, me siento plena con mi vida, a pesar de las cosas que me han dolido”.

Según su visión, la felicidad no depende de alcanzar metas externas, sino de aprender a sentirse completo incluso en medio de dificultades: “Quizá hay gente que no vive una circunstancia tan grande, pero sí piensa que va a ser feliz cuando tenga tal trabajo, cuando se compre tal carro. Y a veces llegan esas cosas y no les dan felicidad, pero la felicidad no es eso”.

Animó a quienes la escuchan a no esperar a que los problemas terminen para ser felices: “No esperen a que esa cosa termine para ser felices y atrévanse. Sean atrevidos. Yo estoy en otro país, en un reality, y es gracias a la osadía y al atrevimiento”.

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