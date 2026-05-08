Capturan en Risaralda a joven acusado de distribuir pornografía infantil en redes sociales: vendía fotos y videos en $10.000

La detención de un joven señalado de comercializar y distribuir imágenes ilícitas mediante plataformas digitales motivó la intervención de distintas autoridades especializadas, quienes hallaron evidencia de abuso sexual contra menores en dispositivos tecnológicos incautados - crédito @ProteccionPonal / X

Un operativo de la Policía Nacional desarticuló una estructura dedicada a la explotación sexual de menores para la producción y distribución de pornografía infantil en los municipios de Pereira y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.

El hecho principal fue la captura de un hombre de 22 años, diseñador de software, señalado de obtener, almacenar y comercializar material explícito de niños y niñas. La acción se registró en el desarrollo de la operación Kailash, tras una investigación de dos meses, según informó la autoridad policial en sus canales oficiales.

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La intervención, ejecutada el miércoles 7 de mayo, incluyó la participación del Bloque de Búsqueda, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el sector de Las Violetas, en Dosquebradas, donde las autoridades encontraron múltiples videos de menores de entre tres y diez años involucrados en actividades sexuales explícitas, según indicó el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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Un operativo coordinado permitió localizar dispositivos que almacenaban contenidos relacionados con explotación sexual infantil, impulsando el proceso de judicialización y nuevas acciones para desarticular la organización involucrada - crédito @ProteccionPonal / X

Con base en el reporte oficial, el capturado utilizaba principalmente la aplicación Telegram para distribuir el material ilegal a través de grupos cerrados y plataformas digitales. La Policía incautó un computador portátil, un teléfono celular y tres memorias USB, dispositivos que contenían los archivos utilizados como evidencia para la judicialización del sospechoso.

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro) confirmó que el individuo empleaba aplicaciones de mensajería instantánea para difundir contenido que vulnera gravemente a menores de edad.

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“Capturamos un individuo que utilizaba plataformas digitales para distribuir material ilegal que vulnera gravemente a niñas, niños y adolescentes. Seguimos trabajando para proteger a la niñez y llevar ante la justicia a quienes atenten contra su integridad”, publicó la unidad en sus redes sociales.

Las autoridades señalaron que este hombre, identificado como diseñador de software, presuntamente utilizaba los equipos tecnológicos asignados por la empresa en la que trabajaba para realizar la actividad ilegal. La detección de movimientos irregulares en los dispositivos tecnológicos por parte de la compañía permitió que se presentara la denuncia inicial, abriendo la puerta al proceso investigativo.

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La captura de un hombre de 22 años, diseñador de software, marca un avance clave en la lucha contra la pornografía infantil digital en Pereira y Dosquebradas - crédito @ProteccionPonal / X

Durante las indagaciones, se estableció que el capturado comercializaba los videos y fotografías en paquetes, cobrando entre $10.000 y $40.000 por cada paquete y acceso a grupos de pornografía.

La gravedad de los hechos quedó evidenciada durante las labores técnicas de extracción y análisis de la información, donde los investigadores hallaron videos que documentaban abusos sexuales contra menores. Uno de los archivos mostraba un caso de abuso sexual explícito a un niño, lo que agravó el perfil delictivo del detenido.

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El comandante de la Policía de Pereira, coronel Óscar Leonel Ochoa, expresó su preocupación por la existencia de material audiovisual con víctimas de tan corta edad y reiteró el llamado a las familias para que supervisen el uso de los dispositivos electrónicos por parte de los menores.

“La sugerencia a toda nuestra comunidad, a todos los padres de familia, es estar atentos con los menores de edad, qué ven en sus dispositivos técnicos, en sus celulares, cómo utilizan algunos medios para comunicarse. Saber qué están haciendo los hijos y estos niños. Preocupa al máximo estos videos donde aparecen niños de tres a 10 años”, manifestó el oficial.

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Un operativo de la Policía Nacional de Pereira permitió la desarticulación de una red de explotación sexual infantil mediante delitos tecnológicos en Risaralda - crédito @ProteccionPonal / X

El hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por delitos relacionados con la producción, almacenamiento y comercialización de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la Policía Nacional, la operación no concluye con esta detención, ya que se prevén nuevas acciones para desmantelar completamente la red criminal y judicializar a otros posibles implicados en la estructura.

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La institución reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores a supervisar de forma permanente el acceso digital de los menores, acompañando su entorno tecnológico para evitar riesgos y detectar de manera temprana cualquier comportamiento inusual en línea.