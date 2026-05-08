Colombia

De la pasión futbolera al delito: hombre fue capturado en Fusagasugá tras intentar robar caja de láminas del álbum del Mundial 2026

La Policía de Cundinamarca reportó a un ciudadano que pretendía salir de un centro comercial sin pagar una caja de sobres valorada en más de $500.000, en medio del auge del coleccionismo mundialista

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La intervención policial ocurrió en el Centro Comercial Manila y permitió recuperar la mercancía tras el registro de cámaras de seguridad - crédito Visuales IA
La intervención policial ocurrió en el Centro Comercial Manila y permitió recuperar la mercancía tras el registro de cámaras de seguridad - crédito Visuales IA

Un hombre de 32 años fue capturado en el Centro Comercial Manila, en Fusagasugá, por intentar robar una caja de sobres del álbum oficial del Mundial FIFA 2026.

El caso se reportó cuando las autoridades detectaron que el ciudadano pretendía salir de un establecimiento sin pagar un producto muy buscado por los aficionados: una caja de láminas valorada en más de 500.000 pesos colombianos. El episodio refleja el auge de la colección mundialista en Colombia y la presión que el fenómeno ejerce sobre el comercio y la seguridad local.

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Detalles de la captura y del procedimiento policial

La Policía de Cundinamarca confirmó que el operativo se desarrolló sobre la diagonal 18 #15-90, en el reconocido centro comercial. El reporte oficial señala que el detenido, identificado como Eliud Joel Vega Linares, ingresó al local con la intención de sustraer la caja sin efectuar el pago correspondiente.

La Policía de Fusagasugá capturó a un hombre que intentó robar una caja de sobres del álbum oficial Panini del Mundial FIFA 2026, valorada en más de $500.000 pesos colombianos - crédito Policía Cundinamarca
La Policía de Fusagasugá capturó a un hombre que intentó robar una caja de sobres del álbum oficial Panini del Mundial FIFA 2026, valorada en más de $500.000 pesos colombianos - crédito Policía Cundinamarca

La mercancía, cuyo valor oscila entre $360.000 y $520.000 fue recuperada en su totalidad tras la intervención de los uniformados, que actuaron luego de que el movimiento del hombre quedara registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

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De acuerdo con la Estación de Policía del Distrito 1, la acción se llevó a cabo en medio de labores de control habituales. El sujeto fue sorprendido cuando intentaba abandonar el lugar, siendo interceptado por personal de seguridad privada y posteriormente entregado a los agentes.

La captura se realizó en flagrancia, y el hombre fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto, tipificado en el artículo 239 del Código Penal colombiano.

“Era un botín el que se llevaba”, ironizó un usuario en redes sociales tras conocerse el caso. El comentario refleja la percepción pública sobre el alto valor y la demanda de estos productos en plena temporada mundialista.

Como novedad, en el álbum del Mundial 2026 los sobres contienen 7 láminas - crédito Panini
El álbum Panini para el Mundial 2026 es la edición más grande de la historia, con 102 páginas, 980 láminas y 48 selecciones participantes - crédito Panini

La Policía Nacional y las autoridades de Fusagasugá reiteraron el llamado a la ciudadanía para que realice sus compras únicamente en puntos autorizados y denuncie cualquier acto sospechoso. Las patrullas de cuadrante mantienen vigilancia en los principales sectores comerciales para prevenir alteraciones del orden y nuevos intentos de hurto.

El proceso judicial quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir la situación jurídica del capturado. Hasta el momento, las autoridades no han entregado información adicional sobre el avance del caso.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia?

La detención ocurre en medio de un clima marcado por la expectativa del Mundial FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El reciente lanzamiento del álbum oficial de la Copa del Mundo desató una ola de coleccionismo en todo el país.

Y es que llenar el álbum Panini 2026 podría costar entre $800.000 y más de $1 millón para los aficionados, dependiendo de la cantidad de láminas repetidas y la suerte en los sobres.

El álbum Panini se vende en Colombia a través de la página oficial de la marca y distribuidores autorizados - crédito @paninicol/Instagram
Llenar el álbum oficial podría costar entre $800.000 y más de $1 millón de pesos, debido a la cantidad de sobres y láminas necesarias - crédito @paninicol/Instagram

El precio oficial de una caja con 104 sobres asciende a $520.000 pesos, mientras que un solo sobre con siete láminas cuesta $5.000. El álbum de pasta dura se vende por $49.900 pesos y el de pasta blanda por $14.900 pesos. Esta edición, la más extensa en la historia de Panini, incluye 102 páginas y 980 láminas, con 48 selecciones participantes, lo que incrementa la dificultad y el costo de completar la colección.

Las láminas especiales, como la número 00 o los escudos metalizados de equipos como Argentina, ya alcanzan valores de hasta $120.000 en el mercado informal. Figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland también se encuentran entre las más difíciles y costosas de conseguir.

Cada lanzamiento convoca a miles de coleccionistas a puntos de intercambio y ventas masivas, alentando una cultura de comunidad y pasión futbolera.

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