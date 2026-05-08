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Carlos Fernando Galán arremetió contra Petro por el RegioTram: ¿Cuál es el que se va a construir: el que se ha discutido o el que se imagina el presidente?

Las diferencias sobre el diseño, la operación y el control del proyecto ferroviario resurgen luego de la firma del otrosí que habilita la licitación y la garantía de financiación, mientras persisten desacuerdos entre las autoridades involucradas

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El mandatario local argumentó sus afirmaciones con análisis detallados de informes técnicos y cuestiona versiones divergentes expuestas en medios, incentivando una discusión informada entre distintas instancias de decisión con repercusiones regionales - crédito Carlos Fernando Galán/X

La aprobación del otrosí que destraba la licitación del RegioTram del Norte generó una nueva fase de tensiones y reproches entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Aunque la firma realizada el 7 de mayo garantiza la financiación total del proyecto férreo y marca un avance decisivo para conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, la polémica sobre la visión, el control y la verdadera naturaleza del tren regional ha subido de tono en el escenario público.

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La arremetida de Galán

Galán fue enfático al advertir que, aunque Bogotá asistirá a las mesas de concertación técnica con la Nación y Cundinamarca para afinar los detalles del RegioTram, la principal condición es definir “de qué proyecto se está hablando”: “Lo primero es ser claros en cuál es el tren que se va a construir: el que se ha venido discutiendo o el que se imagina el presidente Gustavo Petro”, señaló desde su cuenta de X.

El alcalde citó directamente un trino del presidente, que defendió la idea de un tranvía abierto y convivial con el tráfico mixto y los peatones, y que frenaría en semáforos. Galán respondió con precisión técnica: “Eso no es lo que está en los documentos oficiales del proyecto. En la zona urbana de Bogotá, el corredor férreo se proyecta segregado, con cerramientos físicos para impedir la invasión de la línea férrea, y prevé el cierre de 84 cruces a nivel, además de la construcción de seis puentes férreos, ocho viaductos y un tramo subterráneo”.

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El actual alcalde capitalino aclara aspectos técnicos y desmiente afirmaciones del mandatario nacional, haciendo énfasis en posturas fundamentadas en avales oficiales y resaltando discusiones recientes con representantes estatales sobre la planificación - crédito Gustavo Petro/X
El actual alcalde capitalino aclara aspectos técnicos y desmiente afirmaciones del mandatario nacional, haciendo énfasis en posturas fundamentadas en avales oficiales y resaltando discusiones recientes con representantes estatales sobre la planificación - crédito Gustavo Petro/X

El alcalde subrayó que la realidad del proyecto está documentada en los estudios y avales técnicos del Ministerio de Transporte, y no en una visión “imaginaria” de trenes europeos. Empero, Galán fue más allá y devolvió los señalamientos del gobernador Rey, que había acusado al distrito de desconocer el alcance del RegioTram y de presentar nuevas solicitudes a última hora:

“El gobernador ha dicho: ‘es que la alcaldía no conoce el proyecto’. Pero todo parece indicar que quien no conoce el proyecto es el presidente de la República, porque es una descripción muy distinta a la que él hace en su trino de lo que está en los documentos”.

Respaldo condicionado y advertencias sobre el cronograma

Aunque Galán ratificó el apoyo de Bogotá al RegioTram, dejó claro que la participación financiera del distrito —cerca de 2,3 billones de pesos— está condicionada a la resolución de tres aspectos críticos:

  • Impacto urbano de las estructuras elevadas: seis de los 24 kilómetros que el tren recorrerá en Bogotá estarán elevados, lo que preocupa por la posible generación de barreras urbanas y afectación al entorno.
  • Falta de soluciones integrales para intersecciones clave: especialmente en áreas de expansión como el norte de la ciudad, donde aún no se contemplan suficientes pasos peatonales, ciclorrutas ni cruces vehiculares adecuados.
  • Integración física, operativa y tarifaria: la necesidad de conectar el RegioTram con el metro de Bogotá y Transmilenio, para que el sistema funcione como una red integrada y eficiente.

El alcalde Galán destacó los resultados, pero afirmó que no se bajará la guardia y se seguirán combatiendo las estructuras criminales que hacen de las suyas en Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá
La discusión sobre integración urbana y técnica se convierte en el principal reto para definir si el proyecto logrará unir a la ciudad con el norte - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde advirtió que, si estos puntos no se resuelven, el proyecto podría enfrentar dificultades operativas y perder eficiencia en la movilidad regional. “Debe haber un debate honesto, real y concreto sobre lo que está en los documentos, no sobre trenes imaginarios”, insistió.

El contrapunto del Gobierno nacional y Cundinamarca

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reiteró que “Bogotá no está por fuera” y que de las 17 estaciones, 11 estarán en la capital, con una inversión de siete billones de pesos ejecutados en la ciudad. Rojas defendió la apertura al diálogo técnico, pero subrayó que el proceso de licitación no se detendrá ni se dilatará por nuevas observaciones, y pidió que los estándares exigidos al RegioTram también se apliquen a otros proyectos como el Metro elevado.

El gobernador Rey, por su parte, recalcó que el trabajo técnico está avanzado y que la mayoría de las observaciones distritales ya han sido recogidas o están en proceso de incorporación.

Un proyecto estratégico, entre la técnica y la política

El RegioTram del Norte, una infraestructura 100 % eléctrica de alta tecnología, beneficiará a más de 1,8 millones de personas entre Bogotá y la Sabana norte. Con 17 estaciones —once de ellas en Bogotá— y una inversión total de 17 billones de pesos, el 67 % de los recursos se ejecutarán en la capital.

El futuro del Regiotram del Norte depende de acuerdos técnicos, consensos sobre integración y transparencia entre el Distrito, el Gobierno nacional y Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca
El futuro del Regiotram del Norte depende de acuerdos técnicos, consensos sobre integración y transparencia entre el Distrito, el Gobierno nacional y Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

Sin embargo, el avance del proyecto depende ahora de que las mesas técnicas logren consensuar la visión de ciudad, los ajustes de integración y la transparencia en la planeación, en un contexto de alta tensión entre el distrito, el Gobierno nacional y Cundinamarca.

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