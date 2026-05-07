Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Hayley Williams hizo su visita más reciente al país en 2023, cuando se presentó con Paramore en el Movistar Arena - crédito captura de pantalla/Paramore

La agenda de conciertos en Colombia se sigue moviendo, y ahora lo hace con una de las figuras más destacadas del rock a nivel internacional. Hayley Williams, reconocida por su trayectoria con Paramore, confirmó su regreso al país, esta vez como solista.

La presentación será en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre de 2026, como parte de la expansión latinoamericana de The Hayley Williams Show.

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La artista estadounidense, reconocida como líder de la banda Paramore y ganadora de tres premios Grammy, incluyó a la capital colombiana en un calendario de presentaciones que abarca varias ciudades de Norteamérica y Sudamérica.

La vocalista de Paramore, ganadora de tres premios Grammy, presentará “The Hayley Williams Show” con un repertorio que abarca sus tres discos en solitario - crédito cortesía Breakfast Live

De acuerdo con información oficial, la estadounidense presentará un espectáculo centrado en los temas de sus tres álbumes en solitario y contará con la participación de la artista invitada Annie DiRusso —reconocida por su paso por el formato Tiny Desk en 2025 y por el éxito crítico de su álbum Super Pedestrian— para sus fechas en Latinoamérica.

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El anuncio se produce luego de que Williams consiguiera agotar una serie de fechas en recintos emblemáticos como el Hollywood Bowl en Los Ángeles y Forest Hills Stadium en Nueva York. En la región, la artista también actuó recientemente en el Espaço Unimed de São Paulo.

Durante la gira, Williams interpretará principalmente los temas de su más reciente producción, Ego Death At A Bachelorette Party, álbum que recibió nominaciones a los Grammy y ha sido señalado por medios especializados como uno de los proyectos más personales y ambiciosos de su carrera. El disco ha sido destacado por su exploración sonora y emocional, consolidando la trayectoria de Williams como una de las voces más influyentes en el rock alternativo actual.

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Durante el concierto, Williams interpretará temas de Ego Death At A Bachelorette Party, su álbum más reciente, nominado a los Grammy y elogiado por la crítica internacional - crédito cortesía Breakfast Live

Con más de veinte años de carrera, Hayley Williams se ha mantenido vigente tanto por sus éxitos con Paramore como por su propuesta en solitario. Canciones como Misery Business, Decode, The Only Exception, Ain’t It Fun y Hard Times grabadas junto a la emblemática agrupación que protagonizó la segunda mitad de los 2000 y buena parte de los 2010, han trascendido generaciones gracias a la evolución que mostraron del sonido neo punk de sus inicios a un estilo más atrevido, capaz de retener las estructuras pop y explorar otro tipo de sonidos.

Como contrapartida, la carrera como solista de Williams se caracterizó por abordar dimensiones musicales y emocionales muy diferentes a las que dejó ver en Paramore. Ese hacer y deshacer le permitió ser considerada como una referencia infaltable para figuras del pop como Billie Eilish y Chappell Roan, que la han citado como una influencia directa.

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Información sobre la boletería y condiciones de compra

Las entradas saldrán en preventa el 12 de mayo, y al público general el dia 14 - crédito cortesía Breakfast Live

La preventa exclusiva para fans comenzará el próximo 12 de mayo a las 10:00 a. m., mientras que la venta general se habilitará el 14 de mayo a la misma hora. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma TuBoleta.

Según datos proporcionados por la propia tiquetera, el aforo total del evento incluye reservas técnicas y de patrocinadores que podrían ponerse a la venta posteriormente. El precio de las boletas puede variar en cualquier momento según la oferta y la demanda. Todas las compras realizadas en la página web o puntos de venta tendrán un costo adicional por transacción, correspondiente al método de entrega, cuyo valor se informará antes del pago.

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Las entradas están disponibles con todos los medios de pago autorizados hasta agotar existencias, con un máximo de seis boletas por transacción. La compra con medios de pago de bancos internacionales solo estará habilitada para la venta al público general y las entradas adquiridas bajo esta modalidad deberán reclamarse en taquilla por el titular de la compra.

Una advertencia a los compradores es que algunos sectores en las tribunas del Movistar Arena (201, 219, 301 y 319) pueden presentar restricciones de visibilidad dependiendo del montaje, pantallas, escenarios, luces o sonido. Al adquirir entradas en estas zonas, el comprador acepta esta condición y no se aceptarán reclamaciones posteriores sobre la visibilidad.

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Además, varios sectores del recinto (206, 214, 306 y 314) han sido designados como Zonas Libres de Alcohol, donde no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas embriagantes.