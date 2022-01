Video: cirujano de Yina Calderón mostró el impactante resultado de las cirugías a las que fue sometida la empresaria

Tomado de Instagram @djyinacalderonoficial

El pasado 22 de enero el nombre de Yina Calderón fue muy mencionado por cuenta de las múltiples cirugías que finalmente se realizó con el fin de convertirse en la ‘Barbie colombiana’. De hecho, esta promesa la había hecho ante sus seguidores en agosto de 2021; sin embargo, no fue sino hasta este año que pudo empezar a cumplir su compromiso de ingresar al quirófano para la maratónica jornada.

Dentro de los procedimientos se incluyó el retiro de una de sus costillas flotantes, hecho que ella ya había anunciado, con el fin de lucir una cintura de 50 centímetros. Luego de su riesgoso paso por el quirófano, su cirujano, el médico Andrés Amariles, compartió en su perfil de Instagram dos tomas: la primera, del cuerpo de Yina antes de la cirugía, mientras que la otra muestra los resultados de las operaciones a las que se sometió la también DJ. Evidentemente, el cambio es drástico, pues su cintura se ve más reducida, mientras que el abdomen luce una apariencia más plana.

Asimismo, el cirujano manifestó en la descripción del post que, “Estamos hablando del resultado de la vida, antes y después inmediato, realizamos un cambio corporal tan extremo como mi paciente lo quería”, refiriéndose a Calderón, y durante el video explicó los procedimientos hechos en su tórax y cintura.

Dicha publicación alcanzó casi las 170 mil reproducciones y más de 400 comentarios, muchos de ellos hechos por usuarios asombrados por el evidente cambio; sin embargo, otros cuestionaron la efectividad de las fajas que Calderón vende, afirmando que no son tan efectivas viendo que la influenciadora acudió al quirófano.

A través de su cuenta de Instagram, el cirujano describió las operaciones hechas a la DJ para lucir como una 'Barbie humana'

Incluso, hubo quienes señalaron que la versión del retiro de su costilla flotante podría ser mentira, pues el cirujano no mencionó este proceso durante la grabación.

Comentarios como “Se nota bastante el cambio”; “Que embalada operar a Yina”; “Parece una vaquera con 2 pistolas a los lados”; “Y tanto que decía que en 15 días ibamos a ver el cambio gracias “a sus fajas” y ahora sabemos todo lo que sirven las fajas”; “Y la gente de verdad se comió el cuento de las costillas? Cómo se ve que no la conocen, eso lo dijo solo para armar polémica” y “A Yina no le sacaron ninguna costilla, solo es una estrategia para ganar más seguidores,” fueron populares dentro de la publicación.

Por otro lado, la misma DJ ha compartido con sus seguidores en Instagram avances de su recuperación, señalando que debe seguir una dieta muy liviana. Llama la atención también que en sus últimos tres videos comunica que, según ella, le fue extirpada una de sus costillas para reducir la medida de su cintura.

“yo NO estaba gorda vengo muy juiciosa con las fajas pero quería una cintura de 50 cm y la única opción sacar la costilla flotante derecha y hacer amarre de los músculos”, escribió en una de las grabaciones subidas, añadiendo que también se hizo una reducción de senos, pues no eran proporcionales a su estatura, y no dejó de lado la prótesis que se implantó en su mentón.

De momento, el médico Amariles no ha confirmado o desmentido si a la DJ le fue retirada una de sus costillas, tal y como ella ha reiterado en diversas ocasiones. Entretanto, Calderón anunció recientemente que los resultados de las múltiples operaciones los mostrará en su canal de YouTube, pues teme por que nuevamente le suspendan su cuenta de Instagram.

