Aura Cristina Geithner revela lo que piensa su familia, incluido su hijo, del material que publica en redes sociales

Aura Cristina Geithner, al igual que otros conocidos rostros de la farándula nacional como su colega Luly Bossa, las actrices porno Amaranta Hank y Esperanza Gómez, además de las influencers Daniela Legarda y Cintia Cossio, entre otras, tiene su propia cuenta en OnlyFans, plataforma que, como la define El Universal: “Es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil”.

El contenido, que es exclusivo, puede variar desde temas eróticos hasta recomendaciones para hacer ejercicio, contenido musical, entre otras cosas. En el caso de Geithner, su contenido está enfocado en la sensualidad. A su vez, también divierte a sus seguidores con videos de doblaje publicados en Instagram.

Recientemente fue entrevistada en la revista People en Español sobre lo que piensa su familia, incluido su hijo Demian dos Santos, de “su faceta en las redes sociales”. Ella expresó: “Me aman y me respetan. Ellos confían en mí, siempre lo han hecho. Saben que cuando tomo una decisión no es a la ligera, ni tampoco al azar, sino porque estoy segura que es lo mejor para mí”.

En marzo pasado, Aura Cristina Geithner también habló con Pulzo sobre lo que opina Demian del material que ella comparte en Instagram. “Me admira, me aplaude, me dice: - mamá, eres la mejor – mi hijo me admira mucho (…) Obviamente alguna vez me comentó: -oye mami, yo respeto tus publicaciones, hay unas que no estoy muy de acuerdo, pero las respeto mamá”.

El padre de Demian- de actualmente 22 años de edad – es el actor oriundo de Argentina, Marcelo Dos Santos. Sus padres se separaron a principios de los 2000.

Todas las noches los fanáticos de Marcelo Dos Santos lo pueden ver actuando en ‘La reina del flow 2’. Su personaje es ‘Mike Rivera’.

La carrera de Aura Cristina Geithner

La actriz colombiana cuenta con una nutrida carrera actoral. Sin embargo, ha actuado principalmente en producciones internacionales. Algunas de sus telenovelas más recordadas son: ‘La potra Zaina’ (1993), ‘Gata salvaje’ (2002), ‘Luna, la heredera’ (2004), ‘Siempre tuya Acapulco’ (2014), ‘La hija pródiga’ (2017), entre otras.

También se ha interesado por la música lanzando canciones como ‘Decepciones’, uno de sus temas más recientes. En 2019 participó en MasterChef Celebrity Colombia.

