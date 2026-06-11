Colombia

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

El secretario de Seguridad, Alfredo Bocanegra, aseguró que ya tienen identificado el rol de Florentino Boyocue Tenorio y anunció que habría captura y judicialización con apoyo de la fuerza pública

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Florentino Boyocue Tenorio, alias Amazonas, es señalado como integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con presencia en el Cauca - crédito Composición fotográfica Colprensa y Policía Nacional
Florentino Boyocue Tenorio, alias Amazonas, es señalado como integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con presencia en el Cauca - crédito Composición fotográfica Europa Press y Policía Nacional

La advertencia oficial marca un nuevo capítulo en la lucha de las autoridades del Tolima contra la expansión de estructuras criminales.

Según información de inteligencia, el presunto cabecilla conocido como alias Amazonas buscaría ingresar al departamento para fortalecer el control de las disidencias de las Farc, generando máxima alerta institucional y militar en la región.

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Alias Amazonas, en la mira de las autoridades

De acuerdo con reportes oficiales, Florentino Boyocue Tenorio, identificado como “Amazonas”, es señalado como integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, con fuerte presencia en el Cauca.

Inteligencia policial señaló que se trataría de uno de los 15 delincuentes más buscados en esa región y su nombre figura en investigaciones por el ataque en el cañón del Micay, donde murieron cinco soldados.

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Alias Amazonas figura en investigaciones por el ataque en el cañón del Micay, donde murieron cinco soldados, y aparece entre los más buscados del Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X
Alias Amazonas figura en investigaciones por el ataque en el cañón del Micay, donde murieron cinco soldados, y aparece entre los más buscados del Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

Las autoridades consideran que su posible traslado al Tolima representa un intento de las disidencias por fortalecer su poder en el sur del departamento, en reemplazo de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo, cabecilla del frente Ismael Ruiz. Este frente actúa bajo las órdenes de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, una de las figuras más relevantes entre los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Respuesta institucional: “Aquí será repelido”

El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público de Tolima, Alfredo Bocanegra, fue enfático al advertir sobre la inminente llegada de “Amazonas”.

En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Bocanegra afirmó: “Sabemos por inteligencia que posiblemente llegaría un criminal denominado alias Amazonas. Queremos que sepa que ya tenemos identificada su designación para esta zona y que aquí será repelido por la legalidad de la fuerza. Lo estamos esperando; que no se atreva a pisar el territorio tolimense”.

El funcionario subrayó que la captura y judicialización del presunto cabecilla serían inminentes de intentar ingresar, en medio de un despliegue coordinado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Esta estrategia busca blindar los corredores viales y rurales del departamento, evitando que estructuras criminales logren consolidar nuevos espacios de operación.

El secretario Alfredo Bocanegra advirtió que alias Amazonas será repelido en Tolima y que su captura y judicialización se activarán si intenta ingresar al departamento - crédito Gobernación Tolima
El secretario Alfredo Bocanegra advirtió que alias Amazonas será repelido en Tolima y que su captura y judicialización se activarán si intenta ingresar al departamento - crédito Gobernación Tolima

Municipios en riesgo y antecedentes recientes

La alerta se produce luego de denuncias de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, sobre acciones de control social de grupos armados ilegales en municipios del sur como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, San Antonio y Rovira. En estas localidades, las autoridades reforzaron operativos para impedir la consolidación de corredores estratégicos vinculados a alias Calarcá e “Iván Mordisco”.

Las autoridades mantienen recompensas de hasta $300 millones por información que conduzca a la captura de alias Chapolo en el Tolima, mientras que en el Cauca la cifra asciende a $500 millones para los más buscados del cartel regional.

La fuerza pública reportó capturas recientes que debilitaron la presencia de disidencias en la región, golpeando las finanzas ilegales de estos grupos, provenientes de extorsiones a campesinos y pobladores. Los operativos formaron un escudo de seguridad orientado a proteger la vida y los bienes de los habitantes del Tolima.

Estrategias de seguridad y judicialización

Las autoridades del Tolima activaron una alerta por el posible ingreso de alias Amazonas para fortalecer a las disidencias de las Farc en el sur del departamento - crédito Reuters
Las autoridades del Tolima activaron una alerta por el posible ingreso de alias Amazonas para fortalecer a las disidencias de las Farc en el sur del departamento - crédito Reuters

El secretario Alfredo Bocanegra reiteró que existe un seguimiento permanente sobre los movimientos de alias Amazonas. “No tendrá espacio para desarrollar acciones criminales”, declaró el funcionario, citado por Noticias Caracol.

La cooperación entre la fuerza pública y las entidades departamentales busca impedir que actores armados consoliden estructuras ilegales o desestabilicen la tranquilidad en el departamento. De confirmarse la llegada de “Amazonas”, se activarían de inmediato los procedimientos para su captura y judicialización.

Dinámicas de violencia y control social

La preocupación institucional se intensificó tras denuncias sobre mutaciones en las dinámicas de violencia en el departamento, donde grupos armados ilegales recurrieron a prácticas como la carnetización de ciudadanos y citaciones de control social en municipios del sur.

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas advirtió sobre estos mecanismos de presión, que buscan someter a la población civil e impedir la acción de las autoridades.

Mientras la vigilancia sobre alias Amazonas continúa, la apuesta de las instituciones es cerrar cualquier intento de expansión de las disidencias en el Tolima y garantizar la seguridad de las comunidades.

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