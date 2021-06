Video: Jackson Martínez promociona su nuevo sencillo: ‘La verdad’

Jackson Martínez. Foto: Instagram @j.martinezofficial

El 7 de diciembre de 2020 Jackson Martínez publicó en sus redes sociales que se despedía de su carrera como futbolista profesional.

“Quiero compartirles que he decidido dar fin a mi carrera como futbolista profesional, decisión difícil de tomar, pero a su vez la más sabia (…) Gracias a los clubes, entrenadores, compañeros, Selección Colombia, por todo lo vivido. Gracias a mi familia, a todos los que han seguido y apoyado mi carrera, cada hincha, periodista, etc. Gracias a los doctores fisioterapeutas que fueron participes en todos los tratamientos hechos. Quisiera escribir tantas cosas, pero no terminaría. Simplemente Gracias”.

Desde antes de su retiro, pero principalmente ahora, el chocoano parece estar muy enfocado en la música, su otra pasión. Y, de este modo ha lanzado varios temas con letras cristianas.

Sobre el tema dijo en entrevista con City Noticias: “… Este género desde pequeño lo tengo dentro de mí (…) yo nunca quise como mezclar el deseo de la música con mi trabajo, pero en el momento que tuve la lesión (2015-2016) ahí fue donde tomé la decisión de escribir y sacar mi primer álbum y seguir sacando música con un mensaje lleno de la palabra”.

Ahora el exfutbolista promociona su nuevo sencillo titulado ‘La Verdad’, cuyo videoclip fue lanzado el jueves 17 de junio. La canción, escrita por él, conforma su álbum ‘Las 2 puertas’.

Es de recordar que, en 2018 lanzó su primer álbum: ‘No temeré’.

Otros futbolistas colombianos que se le han medido a cantar

En el terreno del fútbol, Jackson Martínez no es el único que se ha interesado por los caminos musicales. Otros colegas como Juan Fernando Quintero también se le han medido a cantar, en su caso, temas del género reguetón.

Por ejemplo, en 2016 salió ‘No te enamores’, canción junto al boricua Luigi 21 Plus. Ese mismo año salió ‘Cibernauta RMX’ con Element Black y Landa Freak.

Además, es muy amigo de Maluma. “Yo digo que es mi hermano porque desde muy niños hemos tenido muy buena amistad y bueno, con diferentes carreras, pero siempre intentando dar lo mejor”, expresó el futbolista en 2019 para el programa ’90 minutos de fútbol’.

Finalmente, en los años 90′ el Tino Asprilla interpretó el tema ‘Tino Gol’, escrita por nada más y nada menos que Jairo Varela, vocalista y fundador del Grupo Niche. De este modo, el entonces futbolista mostró todo su sabor con el género salsa.

Y, aunque no es futbolista, Javier Fernández (El cantante del gol) también hace parte de este mundo como narrador y, ha demostrado a su vez tener mucho talento para cantar.

