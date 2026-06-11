Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

Si por algo está marcada la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es por la novedad. 48 selecciones participantes y tres anfitriones, la mayor cantidad registrada en la historia del certamen para ambos casos y tres jornadas inaugurales (una por país) anunciadas por la FIFA, dejaron el espectáculo como el foco previo al arranque de los partidos.

El estadio Ciudad de México (popularmente conocido como el Azteca), sede de tres partidos inaugurales del Mundial, fue el elegido para dar el pistoletazo de salida al torneo, con un montaje escénico inspirado en las culturas mesoamericanas y la tradición del juego de pelota, reconocido como antecedente directo del fútbol.

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El estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca, fue elegido para la apertura del Mundial 2026 con un montaje inspirado en las culturas mesoamericanas y en el juego de pelota - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Tras esta introducción dio inicio el espectáculo musical con Maná, que puso a corear al “Coloso de Santa Rita” su clásica Oye Mi Amor. De inmediato, los siguieron Belinda y Los Ángeles Azules para interpretar Por Ella, una de las canciones oficiales de esta edición del Mundial, y luego apareció Danny Ocean con Partidazo, su contribución a la banda sonora del torneo.

Luego del venezolano, hizo su aparición J Balvin, acompañado de Ryan Castro, interpretando un popurrí compuesto de tres canciones: Qué Calor, su recordada colaboración con Major Lazer; Una A La Vez, incluida en su álbum conjunto con Castro, Omerta; y I Like It, tema de Cardi B en el que participó como invitado junto a Bad Bunny.

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J Balvin y Ryan Castro cantaron tres temas durante la jornada inaugural del Mundial 2026 - crédito Sashenka Gutierrez/EFE

El vestuario elegido por Balvin estuvo en línea con la promoción de Omerta y su concepto inspirado en las mafias italoamericanas. Para el contexto del Mundial, optó por darle un giro más colorido y saturado. De ahí que él y Ryan salieran a escena con camisa y pantalones amplios que contrastaban en colores, acompañados de unas gafas de sol. Los bailarines que los asistieron lucieron chaquetas oversized, pañuelos y cadenas para complementar su vestimenta.

J Balvin mostró en la inauguración del Mundial 2026 un vestuario ligado a la estética de 'Omerta', su álbum con Ryan Castro - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Pocas horas después, en su cuenta de Instagram, se vio a J Balvin despojado de su atuendo por uno más ligero, acompañado de su pareja Valentina Ferrer en los palcos del estadio Ciudad de México mientras observaban el partido del Tri ante Sudáfrica que terminó con victoria para los anfitriones por 2-0.

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El show de Shakira y Burna Boy interpretando “Dai Dai”

Luego de la presentación de los artistas urbanos, Shakira cerró la jornada inaugural cantando únicamente un tema: Dai Dai, otra de las canciones oficiales del Mundial, acompañada del nigeriano Burna Boy.

Para la inauguración, la barranquillera salió acompañada con dos de sus bailarinas a su lado, marcando la pauta para el grueso de la coreografía que se desarrollaba detrás. En lo que se refiere a los atuendos, Shakira vistió un conjunto ligero y veraniego en amarillo, una minifalda blanca y gafas de sol rectangulares.

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Como contrapartida, Burna Boy se inclinó por una chaqueta oversized de denim de tonalidad azul claro, un pantalón en la misma línea y gafas de sol deportivas con lentes espejados en naranja, de montura envolvente y estética futurista.

La presentación de Shakira y Burna Boy marcó el estreno en vivo de "Dai Dai" antes del regreso de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' y de la clausura del Mundial en el estadio Nueva York Nueva Jersey - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Esta aparición marcó el estreno en vivo de la canción oficial del torneo, previo a la reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour con presentaciones en Estados Unidos durante el verano. Esta serie de fechas, a su vez, servirán de abrebocas para su próxima aparición en la gran final del Mundial, programada para celebrarse en el estadio Nueva York Nueva Jersey el próximo 19 de julio, junto a Madonna y BTS.

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A continuación, las fechas confirmadas de Las mujeres ya no lloran World Tour por Estados Unidos:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)