Colombia

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

El artista colombiano confirmó una nueva parada de su gira mundial y habilitó el prerregistro para que sus seguidores sean los primeros en acceder a la boletería

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Beéle anunció concierto en Medellín como parte de su 'Borondo Tour', abriendo una preinscripción para sus fans - crédito cortesía Breakfast Live
Beéle anunció concierto en Medellín como parte de su 'Borondo Tour', abriendo una preinscripción para sus fans - crédito cortesía Breakfast Live

Conforme pasan los días, la agenda de conciertos en Colombia continúa actualizándose y sumando nombres a su programación. Esto, particularmente, se relaciona con el reciente anuncio de la apertura de uno de los escenarios más esperados por la industria en el último tiempo.

El más reciente anuncio involucra a Beéle, que en las últimas horas confirmó una nueva fecha en Medellín como parte de su Borondo, Abandone y Detone World Tour, la gira de presentaciones que viene recorriendo Latinoamérica y Europa, misma con la que viene promocionando su primer larga duración, Borondo.

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Lanzado en mayo de 2025 y compuesto por 26 canciones, estas superaron los mil millones de streams en plataformas digitales y lo consolidaron como el artista colombiano más escuchado en Spotify durante 2025. La mejor evidencia de ese impacto fueron sus ocho fechas con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, entre noviembre y diciembre de ese mismo año.

Borondo el nuevo álbum de Beéle - crédito cortesía
'Borondo' el álbum debut de Beéle, fue uno de los grandes éxitos internacionales de 2025 - crédito Hear This Music

La cita para los antioqueños será el próximo 28 de noviembre en la DaviArena de Medellín. Por el momento no se conocen precios de boletería, pero a partir de este jueves 11 de junio los fanáticos pueden inscribirse en el prerregistro oficial para recibir información prioritaria sobre la venta de boletas.

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Este prerregistro, disponible a través de los canales oficiales del artista, permitirá a los inscritos conocer antes que el público general las fechas de venta, las etapas de boletería y las localidades disponibles para este show. Las entradas estarán a la venta en TuBoleta.

La preinscripción permite a los fans conocer de primera mano los detalles relacionados con precios de boletería para el concierto en Medellín - crédito Europa Press
La preinscripción permite a los fans conocer de primera mano los detalles relacionados con precios de boletería para el concierto en Medellín - crédito Europa Press

El repertorio previsto para la noche en Medellín incluye algunos de los temas más populares de su carrera: Loco, Morena, Mi Refe, Frente al Mar, Sobelove, Santorini, Hasta Aquí Llegué, Vagabundo o La Plena, colaboración con Ovy on the Drums y W Sound que superó los 800 millones de reproducciones en Spotify.

El concierto en Medellín se suma a una agenda que ya incluye paradas en Buenos Aires el 31 de agosto y en el Bizkaia Arena BEC de Bilbao el 15 de julio, única fecha de Beéle en el norte de España dentro de esta gira. Adicionalmente, el barranquillero figura en el cartel del Festival Cordillera, programado para los días 12 y 13 de septiembre, encabezando el cartel junto a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Kany García y Caifanes.

Beéle se dejó ver junto a Cara Rodríguez: conozca la razón

Durante los últimos años, la vida personal de Beéle estuvo en el centro de la conversación pública tras su sonada separación de Cara Rodríguez, producto de rumores sobre una presunta infidelidad del artista con la modelo venezolana Isabella Ladera.

La situación generó múltiples debates entre seguidores del cantante y provocó que tanto Cara como Isabella fueran objeto de constantes comentarios y ataques verbales en plataformas digitales. La separación de Beéle y Cara se llevó a instancias legales, hasta que la justicia le dio la razón al cantante al reconocerlo como víctima de violencia intrafamiliar (física, psicológica y económica).

Con el paso del tiempo, la tensión entre los involucrados disminuyó a lo largo de 2026 y todo indica que la expareja optó por desarrollar una relación más estable, priorizando la crianza de sus hijos Ethan y Paolo. En marzo pasado, Cara estuvo en un concierto de Beéle acompañada de sus hijos y manifestó que disfrutó del concierto junto a ellos, más allá de las diferencias que tuvieron en el pasado.

Otro de los momentos que evidenció este cambio se vio hace unos días durante el cumpleaños de Ethan, del que Cara compartió algunas fotografías, incluyendo una en la que se apreció la presencia de Beéle cubriéndose el rostro. Adicionalmente, compartió una grabación en sus historias de Instagram en la que se vio a todos asistentes cantando el “feliz cumpleaños” al menor, mientras el cantante lo cargaba y balanceaba en sus brazos, con Cara y Paolo al lado.

Beéle asistió al cumpleaños de su hijo Ethan, dejando evidencias de una relación mejorada con Cara Rodríguez, su expareja y madre de sus dos hijos - crédito @caraoficial_/Instagram
Beéle asistió al cumpleaños de su hijo Ethan, dejando evidencias de una relación mejorada con Cara Rodríguez, su expareja y madre de sus dos hijos - crédito @caraoficial_/Instagram

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