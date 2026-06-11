Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram

Johanna Fadul confirmó el 11 de junio de 2026 que Juanse Quintero le propuso matrimonio por segunda vez, en medio de su viaje a San Francisco (Estados Unidos) durante sus vacaciones de Semana Santa 2026.

Según relató la actriz en diálogo con el programa de entretenimiento Buen Día, Colombia, esta nueva propuesta aún no ha sido difundida a través de sus redes sociales ni documentada públicamente, teniendo en cuenta que quisieron hacerlo de forma privada.

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Durante la emisión, Fadul explicó que el actor y cantante optó por arrodillarse para formalizar la petición y que, aunque no hay registro digital, confirmó que los dos están pensando en la organización de una nueva ceremonia.

Esta novedad sorprendió a aquellos que han seguido la vida sentimental de la pareja, que formalizó su matrimonio por lo civil en 2015 y ya había protagonizado una segunda propuesta en septiembre de 2017, con el fin de llevar a cabo una celebración religiosa.

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La revelación de la actriz, recordada por su papel como Daniela en Sin senos sí hay paraíso, actualizó los detalles de su relación, reiterando así que la pareja se encuentra en uno de sus momentos más estables.

La pareja volvió a dar un giro a su historia luego de que el actor y cantante decidiera renovar el compromiso - crédito @juansequintero/ Instagram

Durante el programa, Fadul detalló que la iniciativa partió de un sueño que tuvo Juanse Quintero, que le contó su deseo de realizar una ceremonia en uno de los lugares más emblemáticos del país: “No lo hemos mostrado en redes sociales, no lo hemos documentado ante el público, pero se me arrodilló Juanito y todo. Eso pasó en San Francisco, en Semana Santa. La historia corta es que él tuvo un sueño, es más, él quiere que sea en la Catedral de Sal”.

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La actriz indicó que, aunque todavía no han definido los aspectos logísticos del evento ni establecido una fecha concreta, la intención de realizar la celebración permanece vigente: “No nos hemos sentado aún a planificar con lápiz y papel, pero sé que lo vamos a hacer”.

La confirmación de Johanna Fadul en Buen Día, Colombia causó revuelo en las redes sociales, debido a que no se había dado ningún indicio en los perfiles oficiales de la actriz ni de Juanse Quintero.

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Aunque la planificación sigue pendiente y está sujeta a las apretadas agendas de los artistas, sus seguidores están al pendiente de nuevos detalles sobre el importante evento.

Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más estables de la farándula criolla - crédito @juansequintero/Instagram

La resiliencia de la pareja tras la pérdida de sus bebés

Johanna Fadul perdió a sus gemelas, Antonella y Anabella, tras un embarazo con complicaciones por una transfusión feto-fetal que derivó en un derrame cerebral en una de las bebés, según lo reveló en el podcast de Tatiana Franko, Vos Podés, donde reconstruyó el momento en que le advirtieron sobre el deterioro de la salud de una de las niñas.

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“Hay una bebé que está mal y yo, ‘¿pero cómo? hace 10 días estaban perfectas’. Entonces me mostraron, ‘no, mira, es que el cerebro está lleno de líquidos’ (...) ¿Qué pasa? Que los bebés hacen transfusión de feto-fetal. ¿Qué significa esto? Que un bebé empieza a recibir mucha sangre y el otro no recibe”, contó.

La partida de las hijas de la parejas se convirtió en uno de los momentos más complicados de su vida - crédito @JohannaFadul / Instagram

Después de que se confirmara la muerte de las pequeñas, Johanna Fadul y Juanse Quintero pudieron cargarlas y conocerlas tras el parto inducido. La actriz explicó que realizaron un bautizo simbólico en la sala de cirugía con la doctora que las recibió, con el fin de guardar ese momento íntimo para ellos.

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“Los cuerpos son tan chiquitos que se descomponen así, esto es algo aquí muy simbólico entre nosotros. La doctora fue con agua de la llave como ‘Antonella, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén’ y Anabella igual”, recordó con dolor.