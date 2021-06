Ángela, del equipo Alpha, le dice adiós al Desafío The Box: “Me da tristeza dejar esta gran experiencia”

Ángela González, participante Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

En el capítulo de este jueves 17 de junio los fanáticos de ‘Desafío The Box’ sufrieron con el ‘Desafío a muerte’, prueba de eliminación en la que Ángela González Riascos y Óscar Muñoz (Olímpico) del equipo Alpha salieron del reality tras no lograr superar el circuito antes que sus contrincantes.

Para empezar, Ángela y su compañera de equipo, Melissa Chalare Rengifo (Meli), fueron las sentenciadas en este ciclo para el ‘Desafío a muerte’. De este modo, las dos lo dejaron todo en la cancha para lograr conseguir un cupo en el programa y continuar compitiendo.

Aunque inicialmente, Ángela tenía una ventaja sobre su rival, finalmente las dos terminaron muy parejas hacia el final de la prueba, pero la victoria fue para Meli.

“Los voy a extrañar muchísimo (a su equipo Alpha), me llevo muchas cosas lindas de cada uno, que esta fue una experiencia increíble no solo con mi equipo sino con todos los demás y me llevo lo mejor del Desafío, me lleno el corazón muchísimo”, dijo Ángela como despedida del programa.

Posteriormente, resaltó que siempre tuvo muy presente a su madre durante la competencia. “La amo con todo mi corazón, todo el tiempo pensé en ella, cada momento que estuve aquí, ella estuvo en mi corazón y me disfruté esto al máximo pensando en mi familia, me da tristeza dejar esta gran experiencia, pero espero que mi mamá esté orgullosa de mí”.

También es de mencionar que entre los dos hombres sentenciados para el ‘Desafío a muerte’, Olímpico, capitán de Alpha y Juan Manuel Gil, capitán de Beta, fue Olímpico quien quedó eliminado.

No sobra decir que, Óscar Muñoz (Olímpico) fue el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2018’ y, era el único de los tres exparticipantes que estuvieron en ‘Desafío The Box’ que aún seguía en el reality.

¿Cómo fue el paso de Ángela González Riascos por el Desafío?

Inicialmente la deportista hizo parte del equipo Gamma. Sin embargo, tras ser sentenciada por primera vez al ‘Desafío a muerte’ quedó eliminada.

Empero, Carolina Cortés, de Alpha, debió dar un paso al costado en el programa y retirarse por lesión. Y, según las reglas, cuando alguien se retira por una lesión su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada. En ese momento le correspondió a Ángela regresar y llegó a Alpha como reemplazo de Carolina.

Desde ese momento compitió en el equipo violeta pasando por un segundo ‘Desafío a muerte’ en el que logró salir victoriosa, sin embargo, ahora que había quedado sentenciada por tercera vez no logró contar con la suerte anterior.

Ahora Alpha dos integrantes menos que su contrincante, el equipo Beta. Y, los únicos Alpha originales que quedan son: Steffit Valencia Carvajal (Tiffi) y Carlos Mario David Pérez (Mono), el resto de su equipo está conformado por participantes que inicialmente estaban en Gamma y luego pasaron a Omega y ahora terminaron en Alpha, además de Sonia Manjarrés que era de Beta.

