Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

El cantante de música popular recordó a su colega y amigo que falleció el 10 de enero de 2026 y decidió compartir detalles de la única canción que grabaron los dos - crédito Jhonny Rivera / TikTok

Jhonny Rivera reveló detalles del proceso creativo y de la grabación de Siga bebiendo, la única colaboración que concretó junto al fallecido Yeison Jiménez. El oriundo de Pereira publicó el video en sus redes sociales el 10 de junio de 2026, cinco meses después del accidente aéreo en Boyacá en el que el reconocido artista perdió la vida.

El cantante del género popular, que cuenta con más de 22 años de trayectoria musical, explicó los orígenes y particularidades que hicieron destacar este sencillo dentro de su discografía.

PUBLICIDAD

En su video, señaló que Siga bebiendo se inspiró en el clásico Cuando llora un hombre de El Caballero Gaucho, haciendo énfasis en la estructura de la composición y en la decisión de hacer un tema similar para el género popular.

Jhonny Rivera pensó grabar solo, hasta que una charla con Yeison Jiménez cambió el rumbo del tema - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Rivera relató que inicialmente escribió la canción para interpretarla en solitario, criticándose a sí mismo desde la perspectiva del humor, pero luego decidió proponerle a Yeison Jiménez que se sumara: “Después se me ocurrió: pero en lugar de criticarme yo, qué tal si la canto con otro y que otro sea el que me critique. ¿Quién? A quién le digo yo. ¿Será que Yeison me copia?”.

PUBLICIDAD

Casualmente, los dos artistas coincidieron en la ciudad de Manizales, donde Jhonny Rivera le presentó a su colega la canción durante una reunión informal en un restaurante.

La reacción de Yeison fue de gracia y su equipo le dio el aval: “Estábamos en un restaurante. Se podía tener el estómago de la risa con ese final. Dijo: ‘Parce, parce, Rafa, venga, marica, venga, escuche esto’. Entonces, se la canté a Rafa. Me dio la mano, me dio un abrazo, marica, este tema va, este tema va porque va. Y bueno, y quedamos en que la grabábamos”.

PUBLICIDAD

Además, el artista destacó la creatividad del fallecido cantante para la idea del videoclip: “Escogimos que fuera como un estilo oeste, nos fuimos para Ibagué, grabamos el video. Yo creo que es uno de los mejores videos de mi carrera. Y se lo debo a él porque él me dijo: ‘Parce, tenemos que salir a romperla con ese video, un video diferente’“.

Los famosos se conocían desde los inicios del joven en el género - crédito jhonnyrivera / Instagram

Así, el sencillo Siga bebiendo y su videoclip se convirtieron en un hito en el repertorio de Rivera, que no dudó en resaltar la capacidad de Yeison Jiménez para comprometerse activamente en todas las etapas del proceso creativo y promocional. El artista afirmó que el apoyo y empuje del oriundo de Manzanares (Caldas) fueron decisivos para que la producción alcanzara el objetivo de diferenciarse dentro de los demás trabajos audiovisuales del género.

PUBLICIDAD

Según el intérprete, la pieza fue grabada completamente en Colombia: “Este video que ustedes ven como el oeste, mucha gente piensa que lo hicimos en México, pero no. Lo hicimos en Ibagué (...) y creo que hicimos un gol, porque este, esta canción no puede faltar en ninguno de mis conciertos y más con lo que pasó”.

Cabe mencionar que el tema musical consolidó la reputación de los artistas en la música popular, convirtiéndose en una de las canciones favoritas de los amantes del género, especialmente tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el 10 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

La colaboración musical 'Siga bebiendo', grabada por Jhonny Rivera y Yeison Jiménez en 2017, fue clave para ambos artistas - crédito jhonnyrivera / Instagram

La publicación generó gran cantidad de interacciones de los seguidores entre las que se destacan: “Volviste abrir una herida que ya estaba cerrada”, “Fue la primera canción de música popular que escuché y siempre va a hacer mi favorita”, “Solo muere quien se olvida, gracias Jhonny por la historia”, “Qué lindo como lo recuerdas en este día” y “Todos los 10 de cada mes serán tristes”.

Entre tanto, otros resaltaron el trabajo creativo del tema musical: “Esa canción siempre me hace reír con el final” y “Jhonny, es un tema muy bueno, se extraña al Aventurero”.

PUBLICIDAD