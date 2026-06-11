Tulio Gómez chocó con un periodista sobre un posible fichaje para el América de Cali: “Es falso”

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y responsable del dinero para el armado de la plantilla - crédito Colprensa

América de Cali empezó el trabajo para armar la plantilla del segundo semestre de 2026, luego de fracasar en la Liga BetPlay, al caer en playoffs, y en la Copa Sudamericana, torneo en el que se quedó fuera en la fase de grupos de manera sorpresiva porque era favorito para avanzar de instancia.

Uno de los posibles refuerzos para los Diablos Rojos fue descartado por Tulio Gómez, máximo accionista de la institución y uno de los más criticados por la afición, debido a que no consigue un título para el equipo desde 2020, pese a las contrataciones que se dieron en estos años.

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De otro lado, todo indicaría que David González continuará al mando del conjunto escarlata para el segundo semestre de 2026, pese a lo ocurrido en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, pues las primeras versiones apuntaban a que sería despedido por el fracaso internacional.

“Es falso que estemos negociando a este jugador”

El conjunto vallecaucano se encuentra obligado a salir campeón en el segundo semestre, pues la afición exige títulos por los años de sequía y el inconformismo con la gestión de la familia Gómez, la cual ya informó que está dispuesta a vender su paquete accionario en el futuro.

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Según el periodista Felipe Sierra, uno de los primeros refuerzos que América buscaría es Juan Pablo Nieto, volante de mucha experiencia que proviene del Deportes Tolima, además de que pasó por Atlético Nacional y Alianza Petrolera, pero ahora se encuentra libre porque no renovó contrato.

Juan Pablo Nieto sería uno de los primeros refuerzos del América de Cali - crédito @PSierraR/X

“América está en negociaciones con Juan Pablo Nieto (33) y avanzan positivamente. El mediocampista es la prioridad para David González. DIM es otro club que preguntó por sus condiciones, sin avances hasta el momento. Es agente libre”, fue lo que escribió el comunicador en su cuenta de X.

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Sin embargo, Tulio Gómez aseguró que el club no tiene ningún acercamiento con Nieto, desmintió la información de Sierra y se convirtió en un nuevo cruce entre el empresario y el periodista, pues en otras ocasiones el dueño del equipo salió a aclarar dichas informaciones.

Tulio Gómez aseguró que América de Cali aún no tiene negociaciones con Juan Pablo Nieto - crédito @tulioagomez/X

Por lo pronto, no se tienen confirmaciones de altas y bajas en el América, que está en periodo de vacaciones y, a inicios de julio, volverá a prácticas para afrontar la Liga BetPlay y los octavos de final en la Copa Colombia, en la que se verá con el Real Cartagena.

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Otra pelea

No es la primera vez que estos dos personajes se enfrentan por alguna información de fichajes o salidas en el conjunto rojo, que en ocasiones previas provocó duras palabras del empresario contra el comunicador, quien se ha limitado a mantenerse en sus versiones.

Uno de esos hechos se dio a inicios de junio, cuando Felipe Sierra mencionó que el portero brasileño Jean Fernandes se iría del América de Cali, pese a que tiene seis meses de contrato, además de que la continuidad de David González fue decisión de Gómez, sin apoyo de la junta directiva.

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Tulio Gómez ya tuvo un cruce con Felipe Sierra por información de fichajes del club en 2026 - crédito @tulioagomez/X

“La continuidad de David G. y Jean F. Nunca ha estado en duda, lo que dice el Señor Pipe Sierra es mentiras; Cuando se trabaja para los agentes de fútbol y no para la verdad es por que has venido tus principios y valores, cuando los vendes pierdes la credibilidad, perder la credibilidad es como derramar un vaso de agua en la arena, jamás la recuperas”, escribió Tulio en su cuenta de X.

Ante eso, Sierra respondió que “vamos a ver si Jean se queda, Don Tulio. Creo que la credibilidad suya tras las mentiras del estadio, Vidal, Gareca, Caltac, Juanfer (y el “inversor”) es peor. ¡VENDA! Esa hinchada merece unos dueños a la altura, no alguien que trata al equipo como una tienda ambulante“.

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Felipe Sierra respondió a los señalamientos de Tulio Gómez, al decir que "vendió sus principios" - crédito @PSierraR/X