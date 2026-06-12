Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, es el principal señalado por la caída en la final de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

Atlético Nacional trata de reponerse tras la derrota en la final de la Liga BetPlay, a manos del Junior de Barranquilla, que celebró el título en la casa del verde, en el estadio Atanasio Girardot.

La primera noticia que se conoció tras la caída del Verdolaga fue la salida del técnico Diego Arias, que estaba obligado a salir campeón en el primer semestre por la eliminación en fase previa de la Copa Sudamericana, además de la inversión en la plantilla para la temporada 2026.

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De otro lado, se conoció que el club ya tendría al primer entrenador candidato a dirigir a Nacional, una persona que conoce a la institución porque la dirigió en su etapa más exitosa, entre 2011 y 2017, y hace años suena para tomar las riendas del equipo, pero la parte económica se convirtió en un problema.

¿Qué pasó con Diego Arias en Nacional?

Durante casi todo el primer semestre de 2026, los aficionados cuestionaron mucho al entrenador por su poca experiencia y capacidad para liderar al equipo en fases finales, pese a salir campeón de la Copa Colombia 2025, pues venía de ser eliminado en la Liga BetPlay de ese año en cuadrangulares.

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Atlético Nacional aclaró que, por ahora, no ha decidido nada sobre el cargo de Diego Arias, ante un comunicado publicado en redes sociales, atribuido al club, en el que se señalaba que el entrenador salió de la institución tras la final, que significó un duro golpe para la institución.

Este fue el supuesto comunicado que señalaba la renuncia de Diego Arias en Nacional - crédito Atlético Nacional

En ese documento, el club informaba que el técnico, que comenzó como interino en septiembre de 2025, presentó su carta de renuncia, pero los verdes dejaron claro que Arias no ha dejado el puesto, por ahora, ni tampoco fue despedido, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

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“Información falsa. Cualquier novedad de nuestra institución será informada únicamente por nuestros canales oficiales”, señaló Atlético Nacional, así que, al menos por las vacaciones, analizará los números y trabajo del entrenador en la temporada y si es necesario un cambio.

Diego Arias, por ahora, seguirá en Nacional hasta que se tome una decisión de fondo sobre su proceso - crédito Atlético Nacional

Actualmente, Diego Arias tiene un total de 47 partidos con los antioqueños, con 30 victorias, 7 empates y 10 derrotas, además de que sumó 55 puntos en la Liga BetPlay 2026-I, 11 unidades más que el campeón Junior, pero no le alcanzó para salir campeón.

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Primer candidato para dirigir a Nacional

Pese a que Diego Arias continúa en el puesto de entrenador, a falta de una decisión oficial por parte de la dirigencia, desde hace días que empezó a sonar un nombre para reemplazarlo y es alguien del gusto de la afición y los dirigentes, pese a lo costoso que sería para la institución.

Se trata de nada menos que Reinaldo Rueda, técnico que se encuentra libre después de su salida de Honduras en septiembre de 2025, al quedar afuera del Mundial 2026 en las eliminatorias y ser uno de sus fracasos más rotundos de su carrera, pues perdió el cupo con Haití.

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Reinaldo Rueda suena para volver a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026 - crédito @PSierraR/X

Según periodistas como Julián Capera, el nombre de Rueda toma fuerza por ser quien levantó la Copa Libertadores 2026 para el verde, pero Felipe Sierra aseguró que “es la opción más costosa sobre la baraja. Están analizando hacerle una oferta en los próximos días”.

En su primer ciclo con Nacional, entre 2015 y 2017, el entrenador salió campeón de la Liga BetPlay en dos ocasiones, además de la Copa Colombia 2016, Superliga 2016, Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017, así como el subtítulo de la Copa Sudamericana 2016, al cederle el trofeo a Chapecoense por el accidente aéreo que acabó con casi toda la plantilla en La Ceja, Antioquia.

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