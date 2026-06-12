Estas son las apuestas del concejal Leandro Castellanos para impulsar el deporte urbano y la carranga en los espacios públicos de Bogotá

Su propuesta busca darles respaldo a prácticas como el skate y el parkour dentro del Festival de Verano, con competencias, exhibiciones y un espacio más seguro para jóvenes de distintas localidades; además de reivindicar la historia de la música carranga en la capital - créidito Imagen Ilustrativa Infobae/Sala de prensa Leandro Castellanos

El Concejo de Bogotá avanza en dos proyectos clave para la transformación cultural y deportiva de la capital: la institucionalización de nuevas tendencias deportivas urbanas en el Festival de Verano y la aprobación del Festival Carranguero, iniciativas lideradas por el concejal Leandro Castellanos que buscan amplificar la oferta cultural y deportiva, descentralizar la programación y fortalecer la inclusión y el sentido de pertenencia en la ciudad.

En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Castellanos explicó que estos proyectos responden a su convicción de que “el deporte y la cultura siempre van a estar presentes” en su gestión. “Gran parte de la gente que creyó en mí asumió que esa iba a ser mi bandera y, honrando la palabra, tratamos de trabajar día a día para que esto sea una realidad”. Su labor, subrayó, integra tanto la gestión normativa como la territorial, acercando las políticas públicas a los barrios y comunidades donde más se necesitan.

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Innovación deportiva: nuevas tendencias en el Festival de Verano

Uno de los proyectos más destacados es el Acuerdo No. 272 de 2026, que busca incorporar deportes alternativos y de nuevas tendencias como el skateboarding, parkour, BMX, freestyle y roller style al Festival de Verano. Esta iniciativa, que ya superó su segundo debate y espera aprobación en plenaria, pretende institucionalizar el reconocimiento y la masificación de estos deportes urbanos, que históricamente han carecido de respaldo administrativo y espacios adecuados para su práctica.

El Acuerdo No. 272 de 2026 busca incorporar skateboarding, parkour, BMX, freestyle y roller style al Festival de Verano de Bogotá - créidto Lee Smith/REUTERS

“Hay un gran auge por estas nuevas tendencias deportivas y que realmente el apoyo es poco. Ellos lo hacen desde sus esfuerzos, ellos mismos hacen las convocatorias y apropiación del espacio público, espacio que en su gran mayoría está deteriorado. Recogimos ese sentimiento de los deportistas urbanos para darles el espacio que naturalmente han ganado”, explicó Castellanos.

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El proyecto prevé que el Festival de Verano incluya un festival específico de nuevas tendencias, con competencias, exhibiciones y oportunidades para la organización de clubes y colectivos. El objetivo es que estos jóvenes, tradicionalmente estigmatizados, encuentren en el evento un escenario seguro y de reconocimiento institucional. “Este es el inicio de un trabajo sostenido para que la cultura del deporte urbano sea una realidad para Bogotá”.

El acuerdo también enfatiza la importancia de fomentar la participación femenina y la diversidad de género en estos deportes. Castellanos señaló que, a diferencia de otras disciplinas, muchas de estas tendencias no separan géneros en la competencia, lo que facilita la inclusión. “La idea es que las mujeres se apropien también de esos espacios, que ellas mismas digan: —Aquí ya hay un espacio seguro, ya hay competencias reales, hay colectivos ya creados—”.

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La propuesta para el Festival de Verano promueve la participación femenina y la diversidad de género en los deportes urbanos de Bogotá - crédito Colprensa

El proyecto plantea la territorialización de la oferta deportiva, descentralizando el Festival para llegar a todas las localidades de Bogotá y aprovechar la infraestructura existente. “El deporte debe descentralizarse. Hay que llegar a cada rincón de esta ciudad con cada una de las apuestas. La idea es que ese festival sea de todos, para todos y que esté al alcance de todos”, destacó Castellanos.

La convocatoria a los colectivos urbanos se hará directamente en el territorio, aprovechando la organización existente en barrios y localidades. Si la demanda lo requiere, se prevén torneos locales previos para seleccionar a los representantes distritales. El concejal subrayó el impacto positivo de la apropiación de los parques y espacios públicos por parte de los deportistas urbanos, ya que esto “aleja las malas prácticas y previene la delincuencia”.

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El proyecto no implicará gastos adicionales fuera del presupuesto habitual del Festival de Verano. “El Festival tiene un presupuesto, pero las actividades cambian cada año. Hay que involucrar este festival de nuevas tendencias bajo los recursos existentes, asegurando incentivos y premiaciones para los participantes”, apunta.

El concejal por Bogotá, Leandro Castellano (Alianza Verde), ha estado al tanto de los espacios de diálogo y concertación con la Uaesp, en busca de garantizarle los derechos a los más de 24.000 recicladores que componen el gremio - crédito @leocaste22/X

El concejal aseguró que la aprobación del proyecto permitirá implementar el festival de nuevas tendencias desde el próximo año, consolidando un escenario pionero en Colombia para la promoción del deporte urbano y la apropiación positiva del espacio público.

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Festival Carranguero: rescate de la memoria rural y reconocimiento cultural

En el ámbito cultural, el Concejo de Bogotá aprobó la creación del Festival Carranguero, posicionando a la ciudad como escenario permanente de la música y tradiciones campesinas cundiboyacenses. La iniciativa, impulsada por Castellanos, busca reconocer la carranga como expresión cultural que narra la vida rural, fomenta la paz comunitaria y conecta a las comunidades urbanas y rurales de Bogotá.

“La carranga cuenta historias en cada canción, historias de la gente del común del campo, algo que sucede en el día a día de las veredas y fincas. Me identifico totalmente, me gusta y me emociona trabajar por este reconocimiento”, afirmó el cabildante, que destacó que su origen campesino ha sido clave en la defensa del proyecto.

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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la creación del Festival Carranguero de Bogotá como escenario permanente de la música y las tradiciones campesinas cundiboyacenses - crédito Concejo de Bogotá

El festival, bajo responsabilidad de Idartes y la Secretaría de Recreación y Deporte, incluirá conciertos, ferias gastronómicas, actividades intergeneracionales y espacios de recreación que visibilizan el legado de la tradición campesina. Se favorecerá la participación de artistas locales y nacionales, incentivando el relevo generacional y la innovación dentro del género carranguero, con un enfoque inclusivo y participativo.

“No solamente es música. Es realmente llegar a cada una de las comunidades y decirles que sí queremos que se sientan representadas en un festival en Bogotá”. El proyecto contempla la integración de organizaciones campesinas existentes en el distrito, así como la invitación a grupos y artistas de Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de casi cuatro millones de bogotanos con raíces rurales.

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Sobre una programación soñada por el concejal Leandro Castellanos para la primera edición del Festival Carranguero, destaca un homenaje especial a Jorge Velosa, reconocido como uno de los iconos de la carranga en Colombia y quien, según el concejal, merece un reconocimiento destacado en el evento inaugural.

Dentro de la propuesta artística, Castellanos menciona agrupaciones referentes del género como Los Doctores de la Carranga, Los Carramones, El Heredero, San Miguelito (que fusiona la carranga con sonidos modernos) y Los Serranitos, además de otros grupos emergentes.

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Para el concejal, la primera edición del festival debería ser un escenario para homenajear al maestro Jorge Veloza, reconocido por su influencia e importancia cultural a través de la carranga en Colombia - crédito Colprensa

Por otra parte, el concejal plantea que el festival debe articularse con otros grandes eventos distritales, como los Festivales al Parque, para potenciar su visibilidad y alcance. “Estos espacios tienen que articularse con los programas que ya tiene el distrito y que ayudan a fortalecerlos. Hay que apalancarse de emisoras, marketing y la empresa privada para llevar el festival a otro nivel”, sostuvo.

En cuanto a la evaluación de los beneficios sociales y culturales, Castellanos indicó que el impacto se medirá por la participación de comunidades de localidades con presencia rural como Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Sumapaz, Bosa y Chapinero, así como por la transmisión y preservación de las tradiciones campesinas a través de la música, la danza, la trova y la gastronomía.

“Queremos que todos sientan que están siendo tenidos en cuenta, que este festival bonito de música campesina en Bogotá los representa. Bogotá es una ciudad multicultural, y desde aquí se construyen sueños, pero nunca dejamos de ver con nostalgia de dónde venimos”, concluyó.

Los proyectos liderados por Leandro Castellanos en el Concejo de Bogotá marcan un punto clave en la transformación de los espacios públicos y culturales de la capital, promoviendo la inclusión, el reconocimiento de nuevas expresiones y el fortalecimiento de la identidad bogotana a través del deporte y la cultura.