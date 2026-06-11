Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que la Selección Colombia tiene un gran equipo para el Mundial

En abril de este año, el presidente de la Conmebol invitó a los hinchas y dirigentes del fútbol colombiano a "soñar en grande" durante la próxima copa del mundo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, expresó su confianza en el papel que desempeñarán las selecciones de la región en el torneo y destacó especialmente a la Selección Colombia como una de las escuadras con argumentos suficientes para competir al más alto nivel.

“Vamos Colombia, felicitaciones. Estamos expectantes. Creo que se dan las condiciones, tiene un tremendo equipo. Así que todos unidos a pelear cada partido, a creer en grande”, manifestó Domínguez, en la atención a medios de comunicación en su ingreso al estadio Azteca Ciudad de México para la inauguración del torneo.

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Domínguez no solo se refirió a Colombia, sino que aprovechó para destacar el momento histórico que vive la Conmebol al contar con seis representantes en la Copa del Mundo. Para el dirigente, este hecho es una muestra del crecimiento competitivo de la región y del alto nivel exhibido durante las eliminatorias.

Alejandro Domínguez es presidente de la CONMEBOL desde el 26 de enero de 2016. Asumió el cargo para liderar la reconstrucción de la institución tras el escándalo del FIFA Gate y ha sido reelegido de forma consecutiva desde entonces - crédito Conmebol

Alejandro Domínguez cree que las selecciones sudamericanas suben el nivel de calidad del torneo

“Lo que va a significar tener seis equipos sudamericanos en el Mundial es algo muy importante. Después de ver el nivel de las eliminatorias, se demuestra que la calidad del fútbol va a seguir creciendo. Cualquiera de nuestros seis equipos puede llegar a la final y levantar la copa”, aseguró.

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El presidente de la Conmebol incluso fue más allá y expresó su deseo de ver una definición completamente sudamericana en el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. “Hay que creer en grande y que tengamos dos equipos en la final de la Copa del Mundo”, señaló, reflejando el optimismo que existe en la dirigencia continental respecto al rendimiento de las selecciones de la región.

Un respaldo para Colombia

Las palabras de Domínguez adquieren relevancia porque Colombia llega al torneo como una de las selecciones que más expectativas ha generado dentro de Sudamérica. La Tricolor ha mostrado una identidad clara bajo el mando de Lorenzo, respaldada por figuras de experiencia internacional y una base de futbolistas que vienen destacándose tanto en Europa como en América.

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El presidente de la Conmebol consideró que el equipo cafetero tiene las herramientas necesarias para competir frente a cualquier rival. Su mensaje estuvo enfocado en la unidad y en la confianza como factores fundamentales para afrontar un campeonato de la exigencia de un Mundial.

Este es el gran equipo que, según Alejandro Domínguez, tiene la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

Paraguay también alimenta la ilusión

Aunque dedicó elogios a Colombia, Domínguez también habló sobre la selección de su país. Paraguay, dirigida por el técnico argentino Gustavo Alfaro, llega al Mundial después de una notable recuperación futbolística y con una plantilla que mezcla experiencia y juventud.

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La Albirroja se caracteriza por su solidez táctica, orden defensivo y espíritu competitivo. En la zaga sobresalen referentes como Gustavo Gómez, capitán del equipo y figura del Palmeiras, acompañado por Omar Alderete y Junior Alonso, jugadores con amplia experiencia internacional.

En el mediocampo destacan Andrés Cubas, encargado de las labores de recuperación, junto con Diego Gómez y Damián Bobadilla, quienes aportan equilibrio y dinámica en las transiciones. Mientras tanto, en ataque aparecen dos de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla: Julio Enciso y Miguel Almirón, respaldados por delanteros como Antonio Sanabria y Álex Arce.

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Domínguez aseguró que observa a Paraguay con una confianza renovada. “Le veo muy bien, le veo autoestima, muy convencidos. Eso tiene mucho que ver con el entorno y el ambiente que se ha generado. El trabajo de los dirigentes y del cuerpo técnico ha sido muy bueno”, afirmó.

Esta es la selección de Paraguay que afrontará la Copa del Mundo 2026 - crédito EFE/ Asociación Paraguaya de Fútbol

El presidente de todos los sudamericanos

Más allá de su nacionalidad paraguaya, Domínguez dejó claro que durante la Copa del Mundo apoyará a cada una de las selecciones sudamericanas por igual. En un mensaje que busca reforzar el sentimiento de unidad continental, aseguró que acompañará a cada país cuando llegue el momento de competir.

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“Cuando juegue Colombia seré colombiano, cuando juegue Argentina seré argentino, cuando juegue Paraguay seré paraguayo, cuando juegue Ecuador seré ecuatoriano, cuando juegue Brasil seré brasileño y cuando juegue Uruguay seré uruguayo”, expresó.