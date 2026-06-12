Colombia

Miles de trabajadores serán indemnizados en caso de ser despedidos al finalizar un contrato por obra o labor: la Corte Suprema dio las razones

La decisión del alto tribunal incluye obligaciones documentales más estrictas para las empresas involucradas en proyectos de duración limitada y fortalece la posición de quienes buscan reclamar sus derechos laborales

Guardar
Google icon
Ahorro Voluntario Contractual sigue impulsando el sueño de la casa propia en Colombia - crédito Colprensa
Este tipo de acuerdo es muy frecuente en áreas como la construcción y los servicios - crédito Colprensa

Miles de trabajadores y empresas en Colombia resultaron afectados ante el último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que impone nuevos criterios legales para la terminación del contrato por obra o labor. Este tipo de acuerdo, común en sectores como la construcción y los servicios, estará sujeto a reglas más estrictas a fin de evitar despidos sin justa causa.

Las nuevas condiciones fijadas por el alto tribunal establecen que las empresas deben probar con documentos la culminación real de la tarea antes de finalizar un contrato por obra o labor. Si el empleador no presenta pruebas claras de que la actividad terminó, la desvinculación se considera injustificada y se genera el derecho a indemnización para el trabajador.

PUBLICIDAD

Como se recordará, el contrato por obra o labor se emplea con amplitud en Colombia para actividades con duración limitada. Es frecuente en sectores como la construcción, servicios y proyectos temporales, donde el vínculo laboral se mantiene solo hasta que se concluye la actividad específica pactada.

Duración del acuerdo

A diferencia de otras formas de contratación, la duración del acuerdo depende de forma completa del cierre real de la labor asignada, y no de un periodo fijo. Durante años, muchos empleadores lo utilizaron para finalizar relaciones laborales cuando consideraban que la obra acabó, muchas veces sin presentar pruebas fehacientes de que la tarea fue realmente concluida.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de casación y resolver de forma definitiva los litigios civiles, penales, laborales y agrarios - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de casación y resolver de forma definitiva los litigios civiles, penales, laborales y agrarios - crédito Luisa González/Reuters

Criterios de la Corte Suprema para finalizar contratos por obra o labor

El fallo de la Corte Suprema de Justicia surge después de analizar el caso de un trabajador cuyo contrato fue finalizado con el argumento de que la labor había terminado, aunque las actividades seguían en curso. La Corte fue enfática al indicar que “el empleador no puede terminar estos contratos de forma arbitraria argumentando simplemente que la labor ya finalizó”.

Según la Sala Laboral, “corresponde al empleador demostrar que la obra o labor efectivamente llegó a su fin”. El tribunal además precisó que “la finalización de un contrato por obra o labor debe estar sustentada en la culminación real de la tarea específica para la cual fue contratado el trabajador”.

La decisión detalla que “no es suficiente que el empleador afirme que la labor terminó, sino que debe demostrarlo con pruebas claras”. Si la empresa no acredita mediante documentación válida el cierre de la obra, el despido será considerado sin justa causa y dará derecho a las garantías previstas por la ley.

De esta manera, se busca evitar la práctica empresarial de finalizar contratos sin respaldo probatorio. Solo con pruebas adecuadas puede justificarse que la labor llegó efectivamente a su conclusión.

Indemnización y obligaciones para empresas en Colombia

Si el empleador no logra probar la finalización real de la actividad, la desvinculación del trabajador se considerará injustificada. De esta manera, la compañía queda obligada a pagar la indemnización correspondiente, equivalente a los salarios que el empleado habría recibido hasta la culminación real de la labor contratada.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
El pronunciamiento establece que, en caso de involucrarse empresas de servicios temporales o usuarias, ambas pueden asumir responsabilidad solidaria en el pago si el despido carece de pruebas suficientes que lo justifiquen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dicho resarcimiento puede abarcar semanas, meses o el plazo restante del proyecto, según lo estipulado en el contrato y el tiempo pendiente al momento del despido. No se trata de un cálculo genérico: debe reflejar de forma concreta el periodo que el trabajador no pudo desempeñar por la terminación anticipada y sin justificación.

El pronunciamiento aclara que, si participan empresas de servicios temporales o usuarias, ambas pueden ser responsables solidarias del pago cuando el despido no tiene sustento probatorio suficiente. Todas las entidades involucradas en la contratación tienen la obligación de cumplir la sentencia y restituir los derechos del trabajador afectado.

Por lo tanto, ya no será válido entregar una simple carta de terminación sin pruebas. Las empresas deberán ofrecer constancia documental y, de haber controversia judicial, aportar evidencia técnica o administrativa que respalde la finalización efectiva de la obra o proyecto.

Señales de despido injustificado y derechos del trabajador

Los que trabajan bajo esta modalidad pueden identificar irregularidades siguiendo ciertas claves brindadas por la Corte Suprema de Justicia. Los signos principales son:

  • Persistencia de la actividad: si otros empleados continúan en el mismo proyecto o si la empresa contrata a alguien más para desempeñar la misma función, existe base para reclamar.
  • Precisión del contrato: si la obra o labor no está claramente identificada o definida, esa ambigüedad favorece al trabajador ante los jueces laborales. El tribunal sostiene: “La obra o labor debe estar claramente identificada y descrita”.
La empresa debe especificar con claridad el tiempo durante el cual el trabajador no prestó servicios debido a la finalización anticipada y sin justificación - crédito John Vizcaino/Reuters
La empresa debe especificar con claridad el tiempo durante el cual el trabajador no prestó servicios debido a la finalización anticipada y sin justificación - crédito John Vizcaino/Reuters

Además, se recalca que la obligación de prueba corresponde exclusivamente al empleador. No basta con una declaración o notificación; la empresa debe demostrar mediante elementos verificables que la obra culminó de forma efectiva.

Sobre la estabilidad laboral reforzada, la Corte aclara que no basta con acreditar una condición médica o discapacidad: lo relevante es cómo esa situación repercute directamente en el proyecto específico.

Cuando el despido ocurre sin pruebas suficientes sobre el fin real de la tarea, el trabajador tiene derecho a la indemnización y a otras garantías establecidas en la legislación laboral. El tribunal recuerda que, en situaciones de intermediación, tanto las firmas temporales como las usuarias pueden ser declaradas responsables conjuntas para el pago y la restitución de derechos vulnerados.

Temas Relacionados

TrabajadoresIndemnizaciónCorte Suprema de JusticiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joven que mató a su mamá porque no le dio la clave del wifi se entregó en Pereira y busca una rebaja de pena

La mujer de 18 años admitió su responsabilidad el homicidio agravado de su propia madre en Dosquebradas y se encuentra a la espera de que un juez avale el preacuerdo con la Fiscalía

Joven que mató a su mamá porque no le dio la clave del wifi se entregó en Pereira y busca una rebaja de pena

Consejo de Estado ratificó la elección de Héctor Alfonso Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

El alto tribunal resolvió que la postulación y votación de Carvajal se ajustaron a la ley, pese a señalamientos de supuestas fallas en el procedimiento, falta de paridad de género y presuntos conflictos de interés

Consejo de Estado ratificó la elección de Héctor Alfonso Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Las acusaciones se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

El “delay” en las transmisiones de la Copa del Mundo: este es el tiempo de diferencia entre todas las opciones en Colombia

La elección del canal o plataforma para ver el Mundial puede depender del tiempo de retraso sobre lo que cada usuario verá en su pantalla

El “delay” en las transmisiones de la Copa del Mundo: este es el tiempo de diferencia entre todas las opciones en Colombia

Ejército Nacional ubicó bajo tierra un arsenal de las disidencias en Tolima: habían armas y recibos de extorsión

En el depósito se hallaron 17 citaciones y 9 comprobantes relacionados con presiones económicas a habitantes rurales, junto con vallas alusivas a la estructura, en una zona donde se reportan amenazas

Ejército Nacional ubicó bajo tierra un arsenal de las disidencias en Tolima: habían armas y recibos de extorsión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Deportes

Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida

Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida

Tulio Gómez chocó con un periodista sobre un posible fichaje para el América de Cali: “Es falso”

Juan Carlos Osorio sugirió a Néstor Lorenzo cómo debería jugar la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que la Selección Colombia tiene un gran equipo para el Mundial