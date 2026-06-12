Miles de trabajadores serán indemnizados en caso de ser despedidos al finalizar un contrato por obra o labor: la Corte Suprema dio las razones

Este tipo de acuerdo es muy frecuente en áreas como la construcción y los servicios - crédito Colprensa

Miles de trabajadores y empresas en Colombia resultaron afectados ante el último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que impone nuevos criterios legales para la terminación del contrato por obra o labor. Este tipo de acuerdo, común en sectores como la construcción y los servicios, estará sujeto a reglas más estrictas a fin de evitar despidos sin justa causa.

Las nuevas condiciones fijadas por el alto tribunal establecen que las empresas deben probar con documentos la culminación real de la tarea antes de finalizar un contrato por obra o labor. Si el empleador no presenta pruebas claras de que la actividad terminó, la desvinculación se considera injustificada y se genera el derecho a indemnización para el trabajador.

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Como se recordará, el contrato por obra o labor se emplea con amplitud en Colombia para actividades con duración limitada. Es frecuente en sectores como la construcción, servicios y proyectos temporales, donde el vínculo laboral se mantiene solo hasta que se concluye la actividad específica pactada.

Duración del acuerdo

A diferencia de otras formas de contratación, la duración del acuerdo depende de forma completa del cierre real de la labor asignada, y no de un periodo fijo. Durante años, muchos empleadores lo utilizaron para finalizar relaciones laborales cuando consideraban que la obra acabó, muchas veces sin presentar pruebas fehacientes de que la tarea fue realmente concluida.

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La Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de casación y resolver de forma definitiva los litigios civiles, penales, laborales y agrarios - crédito Luisa González/Reuters

Criterios de la Corte Suprema para finalizar contratos por obra o labor

El fallo de la Corte Suprema de Justicia surge después de analizar el caso de un trabajador cuyo contrato fue finalizado con el argumento de que la labor había terminado, aunque las actividades seguían en curso. La Corte fue enfática al indicar que “el empleador no puede terminar estos contratos de forma arbitraria argumentando simplemente que la labor ya finalizó”.

Según la Sala Laboral, “corresponde al empleador demostrar que la obra o labor efectivamente llegó a su fin”. El tribunal además precisó que “la finalización de un contrato por obra o labor debe estar sustentada en la culminación real de la tarea específica para la cual fue contratado el trabajador”.

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La decisión detalla que “no es suficiente que el empleador afirme que la labor terminó, sino que debe demostrarlo con pruebas claras”. Si la empresa no acredita mediante documentación válida el cierre de la obra, el despido será considerado sin justa causa y dará derecho a las garantías previstas por la ley.

De esta manera, se busca evitar la práctica empresarial de finalizar contratos sin respaldo probatorio. Solo con pruebas adecuadas puede justificarse que la labor llegó efectivamente a su conclusión.

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Indemnización y obligaciones para empresas en Colombia

Si el empleador no logra probar la finalización real de la actividad, la desvinculación del trabajador se considerará injustificada. De esta manera, la compañía queda obligada a pagar la indemnización correspondiente, equivalente a los salarios que el empleado habría recibido hasta la culminación real de la labor contratada.

El pronunciamiento establece que, en caso de involucrarse empresas de servicios temporales o usuarias, ambas pueden asumir responsabilidad solidaria en el pago si el despido carece de pruebas suficientes que lo justifiquen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dicho resarcimiento puede abarcar semanas, meses o el plazo restante del proyecto, según lo estipulado en el contrato y el tiempo pendiente al momento del despido. No se trata de un cálculo genérico: debe reflejar de forma concreta el periodo que el trabajador no pudo desempeñar por la terminación anticipada y sin justificación.

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El pronunciamiento aclara que, si participan empresas de servicios temporales o usuarias, ambas pueden ser responsables solidarias del pago cuando el despido no tiene sustento probatorio suficiente. Todas las entidades involucradas en la contratación tienen la obligación de cumplir la sentencia y restituir los derechos del trabajador afectado.

Por lo tanto, ya no será válido entregar una simple carta de terminación sin pruebas. Las empresas deberán ofrecer constancia documental y, de haber controversia judicial, aportar evidencia técnica o administrativa que respalde la finalización efectiva de la obra o proyecto.

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Señales de despido injustificado y derechos del trabajador

Los que trabajan bajo esta modalidad pueden identificar irregularidades siguiendo ciertas claves brindadas por la Corte Suprema de Justicia. Los signos principales son:

Persistencia de la actividad: si otros empleados continúan en el mismo proyecto o si la empresa contrata a alguien más para desempeñar la misma función, existe base para reclamar.

Precisión del contrato: si la obra o labor no está claramente identificada o definida, esa ambigüedad favorece al trabajador ante los jueces laborales. El tribunal sostiene: “La obra o labor debe estar claramente identificada y descrita”.

La empresa debe especificar con claridad el tiempo durante el cual el trabajador no prestó servicios debido a la finalización anticipada y sin justificación - crédito John Vizcaino/Reuters

Además, se recalca que la obligación de prueba corresponde exclusivamente al empleador. No basta con una declaración o notificación; la empresa debe demostrar mediante elementos verificables que la obra culminó de forma efectiva.

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Sobre la estabilidad laboral reforzada, la Corte aclara que no basta con acreditar una condición médica o discapacidad: lo relevante es cómo esa situación repercute directamente en el proyecto específico.

Cuando el despido ocurre sin pruebas suficientes sobre el fin real de la tarea, el trabajador tiene derecho a la indemnización y a otras garantías establecidas en la legislación laboral. El tribunal recuerda que, en situaciones de intermediación, tanto las firmas temporales como las usuarias pueden ser declaradas responsables conjuntas para el pago y la restitución de derechos vulnerados.

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