Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy cerraron la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La espera para los amantes del fútbol terminó este 11 de junio, fecha designada para el inicio de la edición 23 de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

En el estadio Ciudad de México (tradicionalmente conocido como el Azteca) y bajo un sol radiante, se celebró la primera de las tres ceremonias de inauguración, con Shakira cerrando la misma e interpretando Dai Dai, la canción oficial del certamen, acompañada del nigeriano Burna Boy.

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La colombiana anunció en el lanzamiento de "Dai Dai" que las ganancias serían donadas para apoyar la educación y el deporte entre niños y niñas en situación de vulnerabilidad a nivel mundial - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Pocas horas después de bajarse del escenario, la cantante compartió un mensaje en sus historias de Instagram con un tono de fraternidad y disfrute de la competencia, pero también de compromiso con su causa a favor de la educación infantil.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió la barranquillera.

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La colombiana envió un mensaje de fraternidad a los amantes del fútbol, y reafirmó su compromiso con la niñez, a tono con la campaña alrededor de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

Cabe recordar que la cantante y su sello Sony Music confirmaron que las ganancias del tema serán donadas a la Fundación FIFA y a Global Citizen. La iniciativa busca recaudar 100 millones de dólares para garantizar acceso a la educación y el deporte a niños en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo a menores en Colombia.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)