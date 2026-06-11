Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Andrea Kimi Antonelli afianzó su liderato en la clasificación de pilotos tras su victoria en Monaco - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

La Fórmula 1 llega al Circuit de Barcelona-Catalunya para la séptima fecha del campeonato 2026, con la certeza de que hay al menos un candidato al título claro: el italiano Andrea Kimi Antonelli, de 19 años, que durante el inicio de la temporada viene ejerciendo un dominio rotundo sobre el resto de la parrilla.

El corredor de Mercedes sumo podios en todas las carreras disputadas hasta ahora, y cinco de ellas son victorias consecutivas (China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco). Esa consistencia, sumada a los errores de su compañero de equipo George Russell le dieron una ventaja de 66 puntos sobre su perseguidor más cercano en el campeonato de pilotos: el británico Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

En Mónaco, Antonelli volvió a demostrar su temple al sobrevivir una carrera caótica con siete abandonos, una bandera roja y un reinicio que comprimió el pelotón, para cruzar la línea de meta con 6,2 segundos de ventaja sobre Hamilton, que escaló a la segunda plaza de la clasificación de pilotos, aprovechando las penalizaciones sobre Russell durante el fin de semana.

Todo esto abre preguntas y desafíos que verán respuesta en el séptimo fin de semana del año. George Russell necesita recuperar consistencia para volver a hacer frente al dominio de Antonelli, Ferrari necesita pulir sus tácticas para mantener y hasta acercar a Hamilton a ser un aspirante serio a su octava consagración en la Fórmula 1, y tanto McLaren como Red Bull deben revisar la fiabilidad de sus monoplazas que le costaron caro tanto a Lando Norris como a Max Verstappen.

PUBLICIDAD

Lewis Hamilton se ubicó en el segundo lugar de la clasificación de pilotos y aspira a mantenerse y hasta estrechar la ventaja de Antonelli - crédito Joan Monfort/AP

Por otra parte, en la zona media está abierta la discusión sobre quién podrá hacerle sombra a los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto, ante lo que parece ser un estancamiento de Haas y Audi, y una evidente mejoría en los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Barcelona-Cataluña

El circuito de Barcelona-Cataluña combina rectas prolongadas con curvas cerradas y partes más técnicas, siendo un desafío para la configuración aerodinámica de los monoplazas - crédito F1

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026 se extenderá a lo largo de 66 vueltas en un trazado que consta de 4,657 kilómetros de longitud y 14 curvas que combinan largas rectas, sectores de alta velocidad y una sección técnica que exige al máximo tanto al chasis como a la unidad de potencia.

PUBLICIDAD

Una de las variables más vigiladas del fin de semana será el regreso del modo recto, la configuración de mínima resistencia aerodinámica que estuvo prohibida en Mónaco. En ese sentido, el trazado presenta dos zonas de activación que le devuelven a Mercedes la ventaja en recta que no quedó reflejada en el circuito urbano del principado.

A esto se añade la entrada en vigor, desde el 1 de junio, de un nuevo protocolo de la FIA para medir la relación de compresión de los motores a temperatura de operación —no en frío, como antes—, una normativa que apunta directamente al fabricante alemán y que venía siendo objeto de debate desde antes de iniciar el campeonato. En esa línea, Barcelona será el primer circuito en el que se utiliza la nueva medición, por lo que los resultados podrían ser determinantes para conocer hasta qué punto seguirá la brecha entre Mercedes y el resto de escuderías.

PUBLICIDAD

Oscar Piastri fue el ganador del GP de Barcelona-Cataluña (entonces GP de España) en 2025 - Siu Wu/EFE

Para el fin de semana, Pirelli anunció que llevará su gama media de neumáticos con los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando). Esto representa un escalón más blando que la selección habitual para este circuito y parece encaminado a incentivar una mayor cantidad de paradas y la inclusión del compuesto duro en las estrategias de carrera. Y es que, con temperaturas de pista que podrían superar los 50 °C (122 °F) y un asfalto muy abrasivo por el verano europeo, la gestión del neumático delantero izquierdo —el más exigido por las nueve curvas a la derecha del trazado— puede ser decisivo.

Las previsiones meteorológicas para el fin de semana son de sol y calor. El viernes de prácticas libres se esperan temperaturas de hasta 27,5 °C con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. El sábado de clasificación, el termómetro podría alcanzar los 32 °C, con temperaturas de pista cercanas a los 54 °C . El domingo de carrera, las condiciones serán aún más exigentes: máximas de 34 °C y temperaturas de pista que podrían rozar los 56 °C, sin precipitaciones previstas en ningún momento del fin de semana.

PUBLICIDAD

Ese calor extremo pondrá a prueba tanto los frenos como los sistemas de refrigeración de todos los monoplazas, llevando su fiabilidad al límite.

Hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, España.

Fecha y hora de las prácticas libres 1: viernes 12 de junio, 6:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de las prácticas libres 2: viernes 12 de junio, 10:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de las prácticas libres 3: sábado 13 de junio, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 13 de junio, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: domingo 14 de junio, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Barcelona-Cataluña

Luego de seis carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 156 puntos

Lewis Hamilton - 90 puntos

George Russell - 88 puntos

Charles Leclerc - 75 puntos

Oscar Piastri - 60 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Barcelona-Cataluña

Mercedes - 244 puntos

Ferrari - 165 puntos

McLaren - 118 puntos

Red Bull Ford - 72 puntos

Alpine-Mercedes - 41 puntos