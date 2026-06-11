Juan Carlos Osorio sugirió a Néstor Lorenzo cómo debería jugar la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

En la imagen aparece Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, Néstor Lorenzo, argentino y James Rodríguez junto a Luis Díaz. Osorio siempre ha manifestado que uno de sus más grandes sueños es dirigir la selección Colombia - crédito EFE

La cuenta regresiva para el debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y, mientras crece la expectativa por el estreno frente a Uzbekistán, una voz autorizada del fútbol colombiano entregó su análisis sobre cómo debería afrontar ese compromiso el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Se trata de Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y uno de los entrenadores colombianos con mayor reconocimiento internacional.

“Yo pienso que Colombia, en la fase de grupos, por lo menos contra Uzbekistán, debe salir con dos nueves, porque esa selección va a salir con cinco defensores atrás”, explicó el entrenador, en entrevista con DITU.

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La selección Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo en toda la historia cuando juegue en el Mundial 2026 - crédito FUF

Para Osorio, la clave estará en igualar numéricamente la última línea del conjunto asiático. Según su análisis, si Uzbekistán utiliza una defensa conformada por cinco jugadores, Colombia debería responder con cuatro futbolistas ofensivos que obliguen a esos defensores a mantenerse ocupados durante gran parte del partido. “Colombia debe jugar con cuatro para jugar contra la defensa de cinco de ellos, con un mediapunta ya son cinco, y los otros cinco los organizas como quieras”, señaló.

Dentro de su propuesta, Osorio destacó la importancia de contar con dos atacantes de características complementarias. Uno de ellos debería sobresalir por su capacidad para asociarse y participar en la construcción de juego, mientras que el otro tendría que imponerse físicamente en el área rival. “Yo jugaría con dos delanteros, uno que sea dominante en el juego y otro que sea dominante en el juego aéreo”, afirmó.

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Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández, Carlos Gómez, Luis Díaz y Luis Suárez son los delanteros de la selección Colombia en el Mundial 2026 - créditos @fcfseleccioncol/IG

Más allá del duelo ante Uzbekistán, Osorio también se refirió a otros rivales que podría enfrentar Colombia durante el campeonato. Por ejemplo, explicó que ante una selección como Portugal apostaría por una idea basada en la posesión del balón para reducir las posibilidades de transición ofensiva del conjunto europeo. “Si queremos hacer juego de posesión, como yo lo haría contra Portugal, trataría de evitar las transiciones, porque ellos son fuertes en las transiciones”, indicó.

El entrenador argumentó que, frente a un rival de esa categoría, sería fundamental contar con jugadores técnicamente capacitados para administrar el balón y defensores veloces que puedan corregir cualquier pérdida en campo contrario.

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No obstante, también llamó la atención sobre otro adversario que, a su juicio, podría resultar más complicado de lo que muchos imaginan: Congo. Para Osorio, el conjunto africano posee características físicas y atléticas que obligan a tomar precauciones especiales. “Creo que tenemos la gran capacidad de poner un equipo muy atlético contra Congo, porque ese partido la gente lo está menospreciando”, advirtió.

Juan Carlos Osorio ha dicho en reiteradas ocasiones que su sueño es llegar a la selección Colombia - crédito EFE

La rotación como principio de vida, no solo en el fútbol

Además de sus apreciaciones tácticas, Osorio aprovechó la conversación para profundizar en uno de los conceptos que ha marcado gran parte de su carrera como entrenador: las rotaciones. Un aspecto que en diferentes momentos generó debate tanto en clubes como en selecciones.

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El técnico defendió esta metodología y aseguró que muchas veces existe una interpretación equivocada sobre su propósito. En lugar de considerarla únicamente una herramienta futbolística, la entiende como una filosofía de desarrollo y aprendizaje. “Yo creo, en términos generales, sobre las rotaciones, que hay un malentendido. La gente lo ve como un principio futbolero y no es un principio de vida”, manifestó.

Para explicar su postura, recurrió a una experiencia personal relacionada con uno de sus hijos, quien actualmente se desempeña como médico. Según relató, durante su formación profesional también ha debido pasar por distintas áreas para descubrir sus fortalezas. “Tengo el privilegio de tener un hijo de 25 años que es doctor y me llamó para decirme que estaba en rotación. Me explicó que pasan por diferentes especialidades para encontrar su talento y descubrir para qué son buenos”, contó.

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Osorio considera que ese mismo principio puede trasladarse al fútbol. Por eso defendió la idea de que los jugadores experimenten funciones diferentes durante los entrenamientos, siempre dentro de un proceso planificado y no improvisado. “Nunca un jugador jugó en una posición improvisada en el día a día. Por ejemplo, Farid Díaz, que era lateral izquierdo y más de defender, lo poníamos en algunas prácticas de interior. Al final aprendió y entendió dónde le debía dar la pelota al interior cuando estaba de lateral”, explicó.