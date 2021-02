Exfutbolistas de Millonarios denuncian que no confían en los tratamientos médicos del club

Exjugadores de Millonarios expresaron su desconfianza frente a los procesos médicos de recuperación cuando se lesionaron estando en Millonarios / (Twitter: @ MillosFCoficial).

Procesos de recuperación inadecuados y desconfianza en el cuerpo médico de Millonarios son las sensaciones que tienen algunos exjugadores embajadores que durante su paso por el club bogotano padecieron una lesión. Los deportistas confesaron sentirse preocupados por su futuro cuando era el momento de ser atendidos o aconsejados por los especialistas del equipo.

A raíz del caso en donde Boca Juniors desistió de Fichar a Andrés Felipe Román proveniente de Millonarios por la detección de una posible miocardiopatía hipertrófica en Buenos Aires, en Bogotá se generó una fuerte polémica por la manera en como el equipo azul trata las recuperaciones de sus jugadores y la idoneidad de las decisiones del equipo en materia de la salud de sus deportistas.

Todo habría comenzado con el testimonio del exfutbolista y panelista de ESPN FC Colombia, Fabián Vargas, quien comentó en un programa en vivo el miércoles 24 de febrero que los jugadores de Millonarios preferían acudir a los consejos médicos de recuperación del médico Christian Quiceno, quien se desempeña como Director Médico del club bogotano Equidad Seguros.

Lo anterior sucedería debido a la desconfianza que le tenían al trabajo del cuerpo médico embajador. De acuerdo con Vargas, dos exjugadores que fueron operados, quedaron con problemas físicos y por eso fue necesario cambiar el cuerpo médico del club luego de su estadía en el año 2015 y 2016. Esto dijo el volante central bogotano en el programa de debate conducido por la periodista deportiva Andrea Guerrero:

¡BOMBA!



Escucha la fuerte revelación de Fabián #Vargas sobre el cuerpo medico de #Millonarios. Opina con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/iD0ZcPjzOR — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 24, 2021

La revelación de Fabián Vargas dio cuenta de un problema de fondo que habría estado sucediendo por lo menos desde hace 6 años en el equipo. Sin embargo, después de sus palabras fue el jugador Santiago ‘El Mago’ Montoya quien rompió su silencio y expresó los problemas que habría experimentado en Bogotá cuando vistió la camiseta de Millonarios.

En diálogo con Deportes Semana, el mediocampista antioqueño relató cuán dubitativo estuvo al momento de buscar ayuda y lo difícil que fue recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el 25 de marzo de 2018 en un partido contra Jaguares de Córdoba en El Campín.

Esto le relató al medio de comunicación durante una entrevista publicada el viernes 26 de febrero:

Las lesiones fueron lo que no me dejó desplegar mi fútbol y mi talento, ni responder a las expectativas y confianza de Millonarios. Me lo tomé como un desafío, pero sufrí mucho. Las terapias no fueron las mejores ni las peores, fueron normales, pero yo no siento que me recuperaron mal en Millonarios

El jugador retomó nivel de competencia y volvió a las canchas, sin embargo el 21 de abril de 2019 el volante sufrió una esguince en su tobillo derecho.

Para poder tener continuidad en las alineaciones del entrenador de ese momento, Jorge Luis Pinto, Montoya siguió las recomendaciones médicas yendo terapia y a los entrenamiento porque aparentemente no tenía nada grave que le impidiera jugar y desde el cuerpo médico del club le decían que otra cirugía sería una catástrofe para su profesión.

El volante de creación debió ser intervenido quirúrgicamente de nuevo debido a una inestabilidad en la rodilla izquierda, debido a que su ligamento cruzado estaba roto en un 90 %. Esto lo llevó a dudar y a tomar una decisión para poder salvar su carrera deportiva por malos asesoramientos:

Un día me le acerqué a Jorge Luis Pinto y le dije: “Ayúdeme, la verdad no estoy bien a pesar de que aquí me dicen que sí”. El profe me recomendó que consultara una segunda opinión y me operé

De acuerdo con Semana, Pinto habría orientado a Montoya para que con la opinión de los especialistas Fernando Pastrana, Gustavo Rincón y Édgar Muñoz fuera intervenido y así su carrera no se terminara. ‘El Mago’ decidió continuar con su carrera vistiendo los colores de Atlético Bucaramanga.

Otra de las denuncias hechas hacia el manejo médico de Millonarios la dio Leonard Vásquez, quien tras sufrir un grave accidente de tránsito en 2014 teniendo contrato vigente con Millonarios, afirmó que el club bogotano nunca le brindó un proceso de recuperación adecuado ni amigable, pues le ponían las citas de terapia en lugares bastante alejados. Esto le dijo Vásquez a Semana:

En Millonarios me cortaron las piernas. Mi ilusión era recuperarme para poder volver a jugar, pero no me dejaron. No me daban uniforme, me decían que el entreno era en un lado cuando era en otro. Me conseguían citas médicas lejísimos y argumentaban que yo faltaba al trabajo

Así como Montoya y Vásquez relataron que tuvieron problemas con sus recuperaciones dentro de Millonarios, el volante de Once Caldas César Carrillo contó que cuando estuvo en Millonarios entre 2018 y 2020 el procedimiento que el asignaron no fue el adecuado, en palabras textuales, esto el deportista nacido en Sincelejo: “Perdí un año de mi carrera en esa rehabilitación”.

Por otra parte, Catalina Chica, deportóloga del departamento médico de Millonarios, fue consultada por Semana para saber qué habría ocurrido específicamente con cada uno de los casos de lesiones al interior del club bogotano dentro de los últimos cinco años.

Chica dijo que lamentablemente las críticas hacia su trabajo podrían deberse a un asunto de discrimación por el hecho de ser mujer o a un asunto totalmente personal:

Será porque soy la única mujer médica en un equipo profesional masculino. Eso aún produce desagrado en algunas personas. Siento tranquilidad del trabajo realizado a consciencia. No entendemos por qué tanta acusación y cuestionamiento

Cuando le fue consultado el proceso de tratamiento de la lesión de Santiago Montoya, Chica dijo que el futbolista antioqueño presentó una ruptura de un ligamento cruzado anterior y tras su operación se le realizó un proceso de rehabilitación.

La especialista dijo que en efecto fue necesaria una cirugía con Montoya tras una segunda lesión del ligamento cruzado. A través de pruebas se le pudo establecer un alta médica posterior al cumplir todos los criterios y reiniciar el entrenamiento y la competencia.

Sobre el hecho de que varios jugadores que pasaron por el equipo bogotano suelan quejarse del manejo de cada una de sus lesiones Catalina dijo que desconoce cuáles son las inconformidades, pues de hecho hay exjugadores se comunican constantemente con el cuerpo médico para pedir conceptos y consejos médicos:

Con este cuerpo médico cumplimos 6 años en junio de este año. Es decir, hemos trabajado con mínimo 200 jugadores en este lapso. De los cuales, estadísticamente, nos han consultado el 90 % por alguna razón médica. Incluso muchos nos llaman hoy en día para pedirnos conceptos y consejos médicos para ellos o sus familiares, o nos preguntan por la seguridad en el uso de algún producto que piensan tomar. Entonces, no sé cuando se refieren a “varios” cuántos son, o cuál manejo a qué lesiones específicas

Le puede interesar: