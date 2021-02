Tras lidiar una dura batalla contra la depresión, falleció el exentrenador de arqueros de Colombia, Des McAleenan

Falleció Des McAleenan, el exentrenador de porteros de la Selección Colombia en el ciclo Carlos Queiroz se habría suicidado el 26 de febrero de 2021 en Dublín, Irlanda / (FCF).

“... Cualquiera que haya sufrido depresión te dirá que es como estar atrapado en un laberinto muy, muy, muy oscuro”, fueron las declaraciones de Des McAleenan en mayo de 2020 al portal deportivo irlandés Off the Ball Sports, dando a conocer el grave estado en que se encontraba por cuenta de la enfermedad mental.

Hay luto en el fútbol mundial luego de conocerse la trágica muerte del exfutbolista y entrenador de porteros Des McAleenan, a quien el exdirector técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz había designado en el cargo durante el ciclo 2019/20

La lamentable noticia la dio a conocer el periodista deportivo Fabián Rozo a través de su cuenta de Twitter sobre las 3:00 p. m. de Colombia:

Periodista deportivo Fabián Rozo informó sobre la muerte del exentrenador de porteros de la Selección Colombia, Des McAleenan / (Twitter: @fabianrozo).

Posteriormente, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de un comunicado emitido desde su página web, envió un mensaje de condolencia a la familia del profesional del deporte.

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Des Anthony Mc Aleenan, y les envía un mensaje de apoyo y aliento a sus familiares, amigos y allegados, en este difícil momento. Mc Aleenan fue el entrenador de arqueros nombrado por el director técnico Carlos Queiroz para hacer parte de su equipo de colaboradores en la Selección Colombia, donde demostró su gran trabajo y capacidad como formador. Enviamos un mensaje de condolencia a sus familiares y amigos por este difícil momento, esperando que pronto puedan superarlo.

FCF envió mensajes de condolencias para la familia del exentrenador de arqueros de la Selección Colombia, Des Anthony Mc Aleenan / (FCF).

El irlandés, víctima de un estado de depresión agudo, habría optado por quitarse la vida y fue encontrado colgado en su residencia en Dublín por las autoridades del país europeo.

McAleenan tuvo un reporte de contagio positivo por coronavirus noviembre de 2020 y tuvo que ausentarse de los juegos Colombia Vs. Uruguay y Ecuador Vs Colombia, por ende no asistió a la convocatoria que sentenció la salida de Queiroz de la dirección técnica de la selección nacional, tras haber entrado a sustituir al entrenador de porteros, Eduardo Niño, Des McAleenan fue reemplazado por el español Eduardo López, que venía del Real Valladolid.

Al respecto, el mismo director técnico Carlos Queiroz se pronunció en su cuenta de Twitter y envió un duro mensaje para aquellas personas que abandonaron a McAleenan luego de que fuera diagnosticado como positivo ante la letal enfermedad de origen chino. Queiroz expresó su dolor añadiendo que, para él lo mejor del fútbol se ha terminado. Esto dijo el estratega de Mozambique con nacionalidad portuguesa en la red social:

Que todos los que lo dejaron, cuando dio positivo por Covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, tú y tu familia, porque no pude hacer todo, ya que ellos se comprometieron. Lo mejor del fútbol se acabó para mí, me voy contigo hoy. Descansa en paz, Des.

El duro mensaje de Carlos Queiroz tras conocer la muerte del expreparador de arqueros de la Selección Colombia, el irlandés Des McAleenan / (Twitter: @Carlos_Queiroz).

En mayo de 2020, Mc Aleenan reveló a un medio de comunicación que su vida estaba siendo una pesadilla y que la enfermedad mental no le estaba permitiendo vivir con tranquilidad. Estas habían sido sus palabras:

Me atasqué y mis ruedas empezaron a girar. Simplemente entré a un lugar muy oscuro; cualquiera que haya sufrido depresión te dirá que es como estar atrapado en un laberinto muy, muy, muy oscuro. No puedes ver hacia afuera y no tienes sentido de los sentimientos. Pierdes interés en todo y hay una desesperación absoluta; un dolor intenso y entumecedor que simplemente te devora por dentro

Mc Aleenan nació en Irlanda, pero comenzó su trayectoria como guardameta profesional en 1988 desde el fútbol colegial de Estados Unidos, de donde también adquirió nacionalidad y representó a la Universidad estatal de Connecticut, posteriormente representó a los Connecticut Wolves y a los Albany Alleycats.

Tras retirarse del deporte como futbolista en 1996, su salto a la preparación de porteros se dio en 2002, cuando hizo parte de la plantilla de profesionales de los New York Red Bulls. Allí estuvo hasta 2011, pues después fue contratado por el club Al-Hilal de Arabia Saudita hasta 2014.

En 2016 trabajó en la Selección sub-20 de Estados Unidos y finalmente en 2019 llegó con Carlos Queiroz a la Selección Colombia.

Le puede interesar: