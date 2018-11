Así atendió heridos en combates, enfermos de leishmaniasis, gente proveniente de Chocó, y curar otros problemas propios del ritmo de vida de la guerra, como gastritis por comer a deshoras. "Llegué a tratar a más de 400 personas con leishmaniasis y llevarlas a un centro especializado en Cali. Trabajé dos años con ellos. No devengaba salario porque no era de la nómina, me daban bonificaciones", dijo.