Colombia

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

Tras las especulaciones sobre una posible recaída, Fredy Guarín publicó un mensaje en redes sociales en el que respondió a quienes dudan de su estabilidad y defendió su compromiso con la salud mental y la reconstrucción de su vida personal y familiar

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Guarín compartió un mensaje en redes sociales donde habló abiertamente de su proceso de recuperación - crédito @fguarin13/ Instagram

Fredy Guarín reapareció en la conversación pública al compartir un mensaje directo en sus redes sociales, donde abordó su proceso de recuperación y respondió a quienes especulan sobre una posible recaída. El exfutbolista colombiano se refirió a los retos que ha enfrentado desde que decidió iniciar un tratamiento contra los problemas de alcohol y adicciones.

La historia de Guarín ha sido una de las más comentadas en el deporte colombiano en los últimos años. El exjugador reconoció públicamente que tuvo problemas con el alcohol, una situación que afectó tanto su vida personal como su desempeño profesional. En entrevistas previas, relató que atravesaba episodios de soledad y que el consumo de alcohol se convirtió en una vía para afrontar esos vacíos emocionales. Incluso, llegó a reconocer que consumía grandes cantidades en una sola noche.

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El cambio, según narró el propio exfutbolista, se produjo en 2024, cuando tomó la decisión de buscar ayuda e ingresar a un programa de recuperación. Completó un proceso en un centro de reeducación y, desde entonces, ha mostrado públicamente avances en su salud mental. Actualmente, Guarín participa en espacios y charlas enfocados en la recuperación y la salud mental, con el objetivo de compartir su experiencia con otras personas.

El exfutbolista colombiano enfrenta rumores sobre una posible recaída y destaca la importancia de la disciplina, la fe y el acompañamiento profesional para sostener su proceso de recuperación en medio de las críticas - crédito @fguarin13/ Instagram
El exfutbolista colombiano enfrenta rumores sobre una posible recaída y destaca la importancia de la disciplina, la fe y el acompañamiento profesional para sostener su proceso de recuperación en medio de las críticas - crédito @fguarin13/ Instagram

En un reciente video publicado en sus redes, Fredy Guarín reveló que estuvo “a punto de recaer”, pero aclaró que ha logrado mantenerse estable. En ese mensaje, fue aún más explícito sobre los motivos que lo han sostenido y el entorno de presión que existe a su alrededor. “Estoy a punto de recaer. ¿Saben por qué no he recaído? Por tres cosas. La primera, porque Dios me fortalece diariamente. La segunda, porque tengo un programa que me da las herramientas. Y la tercera, porque estoy siendo obediente. Es un triángulo de conexión que me lleva siempre a salir adelante”, expresó.

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Guarín reconoció que existen personas que esperan verlo fracasar, no tanto por preocupación, sino por motivos personales. “Hay mucha gente que está pagando por mi recaída, no porque me quieran ver mal, porque quieren llenar su orgullo y su ego en decir: ‘Yo tenía razón, yo te lo dije’. Pero no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque la recuperación me ha ayudado a identificar en personas, en sitios, en situaciones, en cosas, la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entre las intenciones buenas y las intenciones malas.”

El exfutbolista profundizó sobre el impacto que su proceso tiene en su entorno y en quienes solían verlo desde una perspectiva distinta. “Siento que estoy haciendo las cosas bien y que quizás eso afecta a otras personas que no les gusta porque se acostumbraron a ver al enfermo y a vivir en decisiones que tomaba el enfermo. Pero pues hoy me estoy recuperando y estoy tomando decisiones, me estoy haciendo cargo y responsable de mis acciones, como también me hice cargo y responsable de las cosas no buenas que hice. Para adelante, aquí estoy, firme", añadió.

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana se dejaron de seguir en redes sociales, seguidores especulan con el fin de su compromiso. Foto: Instagram @fguarin13
El exjugador resaltó la importancia de asumir la responsabilidad sobre sus acciones y reconstruir sus vínculos familiares - crédito @fguarin13/ Instagram

Guarín enfatizó que su proceso no está dirigido en contra de nadie, sino a favor de su propia vida y de quienes lo rodean. “No lo estoy haciendo en contra de nadie, lo estoy haciendo a favor de mi vida, a favor de mi recuperación y a favor de los míos, de mi familia, la gente que yo amo, porque quiero ser ese hijo, ese hermano, ese primo, ese sobrino, ese amigo, ese padre ejemplar que un día fui y que por cosas de la vida, pues caí en sitios equivocados”, explicó.

El mensaje incluyó también una invitación a otras personas que puedan estar transitando situaciones similares. “Hoy simplemente quiero que a través de mi experiencia y con mi ejemplo nos ayudemos todos. Tengan en cuenta que esto lo hago por mí, principalmente. Y el que quiera acompañarme en ese hermoso camino de la sobriedad, de la recuperación y de la vida digna, bienvenido sea", dijo al exjugador.

A sus 38 años, conmocionado por su propia historia, se arrepintió de los errores del pasado y reveló su nuevo plan de vida. El talentoso mediocampista enfrentó con valentía su situación y abrió su corazón para hablar de su lucha contra las adicciones - crédito Los Informantes/YouTube
Invitó a quienes atraviesan situaciones similares a acompañarlo en el camino de la sobriedad y la reconstrucción personal - crédito Los Informantes/YouTube

En la parte final de su mensaje, Guarín se dirigió directamente tanto a quienes esperan su recaída como a quienes celebran sus logros. “Brindo por aquellos que quieren verme recaer. Aquí estoy, firme. Cojan asiento. Salud por aquellos que se alegran de verme bien y dando testimonio de vida y que sí es posible. Un día a la vez, el guaro, la gente”, concluyó.

La publicación fue ampliamente comentada en redes sociales, donde varios usuarios valoraron la apertura de Guarín al hablar sobre salud mental y compartir sus reflexiones. El exfutbolista también destacó que desea convertirse nuevamente en un ejemplo para su entorno y para quienes siguen de cerca su proceso de recuperación.

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