Caminaron hacia el Alto de la Taza a un monte solitario. Hasta un momento en que el Garavito Paró y le dijo: "Niño, a mi no me gustan las mujeres sino los hombres", sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello. "¿Cómo quiere que me lo coma", le preguntó antes de violarlo. Carlos Alberto cuenta el dramático hecho a El Tiempo.