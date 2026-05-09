Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el superclásico de España en Colombia

Real Madrid y Barcelona jugarán otra edición del superclásico de España-crédito Kai Försterling/EFE

El fútbol europeo poco a poco llega a su fin con la temporada 2025-2026, y el Real Madrid tendrá un enfrentamiento clave en el duelo correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, que podría definir al próximo campeón de la primera división del fútbol español.

Real Madrid llega con la obligación de impedir que el Barcelona se consagre ante su público, un hecho posible incluso en caso de empate debido a la ventaja acumulada por el conjunto azulgrana. El desenlace de la temporada queda condicionado a este encuentro, reflejando un pulso directo por el título y el orgullo.

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El duelo del superclásico español podría definir el título en la Liga de España-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El partido se jugará el 10 de mayo de 2026 en el estadio Camp Nou a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), podrá verse en exclusiva a través de Dsports (610-1610) y de la aplicación de DGO.

El árbitro del partido será Alejandro Hernández Hernández.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Barcelona

El delantero del Barcelona Robert Lewandoswki remata para marcar el 0-1, durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputaron en el estadio de El Sadar, en Pamplona-crédito Iñaki Porto/EFE

El 2 de mayo de 2026, el FC Barcelona venció por 2-1 al Osasuna en el estadio El Sadar de Pamplona.

El gol de Robert Lewandowski al minuto 81, y de Ferrán Torres al 86 de partido, le permitió al cuadro Culé llegar a los 88 puntos, y que en caso de ganar el partido ante su clásico rival, lo dejaría como campeón de España.

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Así viene Barcelona en sus últimos cinco juegos:

2 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: Osasuna 1-2 Barcelona

25 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Getafe 0-2 Barcelona

22 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Barcelona 1-0 Celta de Vigo

14 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

11 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Barcelona 4-1 Espanyol

Real Madrid

Real Madrid ha vivido una semana tensa-crédito Isabel Infantes/REUTERS

Por su parte, Real Madrid derrotó por 2-0 al Espanyol en el estadio RCDE con doblete de Vinicius Junior al 55 y 66 de partido, situación que impidió que Barcelona se coronara campeón.

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En la previa del duelo, la preparación del Real Madrid se vio alterada por un incidente interno que sacudió al plantel días antes del enfrentamiento. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un altercado durante un entrenamiento.

La situación se agravó tras una entrada fuerte del uruguayo sobre el francés, extendiéndose al vestuario donde se produjo una discusión con empujones, insultos y forcejeos.

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El saldo fue la baja de Valverde, quien terminó con un corte en el rostro y debió ser trasladado a un hospital. De acuerdo con el comunicado del Real Madrid, el futbolista fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico y permanecerá en reposo de 10 a 14 días. Así, se confirma su ausencia en El Clásico, lo que debilita aún más al equipo en un momento crucial del campeonato.

La temporada de LaLiga se encuentra en su tramo decisivo, con solo cuatro jornadas restantes desde este fin de semana. El calendario ajustado deja poco margen para la recuperación y consolida la presión sobre ambos equipos. Al término de la competición española, iniciará el Mundial, el torneo más importante de este deporte, que comenzará el 11 de junio.

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3 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: Espanyol 0-2 Real Madrid

24 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Real Madrid 1-1 Real Betis

21 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Real Madrid 2-1 Alavés

15 de abril de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

10 de abril de 2026 - Liga EA Sports: Real Madrid 1-1 Girona

En lo que se refiere al último partido que jugaron por la Liga española, hay que ir al 26 de octubre de 2025, cuando con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, los “Merengues” vencieron por 2-1 a su rival.