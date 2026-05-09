J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

J Balvin fue anunciado como parte de la inaguración de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin encabezará la ceremonia inaugural del Mundial, según anunció oficialmente la FIFA. El evento se realizará el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, como parte del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que incluye partidos en 16 ciudades de Norteamérica.

A través de sus cuentas oficiales, el ente rector del fútbol mundial confirmó que el reguetonero compartirá escenario con Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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El colombiano estará con figuras como Alejandro Fernández, Danny ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná en la inaugración del certamen - crédito @fifaworldcup/Instagram

En una entrevista exclusiva con CNN, el artista colombiano calificó su participación como una “gran declaración” para la música latina. Balvin afirmó que este reconocimiento es resultado del crecimiento y la consolidación de los artistas latinos a nivel global.

Cabe recordar que el colombiano fue elegido para interpretar uno de los temas oficiales del certamen, acompañado de la cantante estadounidense Amber Mark, el baterista de blink-182 Travis Barker y el legendario guitarrista Steve Vai. Entre todos dieron forma a una reinterpretación de Jump, el clásico de Van Halen, que se transforma en el himno oficial de Coca-Cola para la Copa del Mundo. Por ende, se espera que interprete dicha canción en el emblemático escenario deportivo previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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J Balvin se junto con Amber Mark, Steve Vai y Travis Barker para darle nueva forma a "Jump" de Van Halen - crédito cortesía Universal Music

Cabe destacar que Balvin no fue el único colombiano confirmado. Debido a que la FIFA decidió hacer ceremonias inaugurales en los tres países anfitriones, tanto Estados Unidos como Canadá tienen sus propios artistas.

En el caso canadiense destaca la presencia de Jessie Reyez, de ascendencia colombiana y caracterizada por un repertorio que oscila entre el inglés y el español. Fue la elegida para interpretar otra de las canciones oficiales del Mundial, Illuminate, grabado junto a Elyanna.

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Así suena ‘Omerta’, el álbum colaborativo entre J Balvin y Ryan Castro

Por lo pronto, Balvin continúa con su gira Ciudad Primavera que marca su regreso a Colombia y una oportunidad para apoyar a talentos locales como Jessi Uribe, con el que compartió tarima durante su paso por Bucaramanga.

El anuncio también coincide con la publicación de su nuevo álbum, Omertá, realizado de manera colaborativa con Ryan Castro, caracterizado por su estética de la mafia italiana y basado en la filosofía de familia y lealtad, clásico de las películas de gánsteres.

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J Balvin convierte a su hijo Río en la adorable voz de entrada de su nueva canción 'Tonto' junto a Ryan Castro - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

“En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura, y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente”, explica el equipo de prensa de los artistas en un comunicado.

Omerta es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor de El padrino.

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Los artistas anunciaron el álbum hace un mes con un video promocional protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara y en el que también aparecieron el actor Marlon Moreno, conocido por su papel de narcotraficante en la telenovela El Capo (2009); el rapero estadounidense Eladio Carrión, y la esposa de J Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer.

J Balvin y Ryan Castro hicieron que un reto viral se transformara en una nueva colaboración, "Pal Agua" - crédito cortesía J Balvin

A Tonto y Pal Agua, los primeros sencillos publicados del álbum, se le unen otros ocho temas que “reflejan un diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín”, ciudad de la que ambos son oriundos. En Tonto, J Balvin ofrece una muestra de su familia porque la canción comienza con las palabras de su hijo Río presentando el tema: “Soy Godzilla y presento; DJ Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang”.

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El tema principal del álbum es Una a la vez, una canción con influencias de dancehall y percusión caribeña que, según el equipo de prensa, define desde el inicio la identidad sonora del proyecto.

El álbum también explora sonidos más experimentales en canciones como Dalmation, con sintetizadores y marimbas, o Melo, que mezcla dancehall y referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

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El cierre del álbum llega con la canción Omerta, producida por el también colombiano SOG, una pieza más introspectiva en la que ambos artistas reflexionan sobre la disciplina, la presión de la industria y la permanencia dentro del género urbano.