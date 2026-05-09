Rafael Poveda narra cómo escapó de atentados de paramilitares y guerrilla por ejercer el periodismo

Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram

El periodista, productor y escritor colombiano Rafael Poveda volvió a poner en el centro del debate los riesgos que enfrenta la prensa en Colombia, especialmente en contextos de conflicto armado.

En una reciente entrevista en el pódcast La Sala de Laura Acuña, Poveda detalló cómo logró sobrevivir a planes de asesinato en su contra, orquestados tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla, durante el ejercicio de su labor periodística.

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Uno de los episodios más críticos relatados por Poveda ocurrió durante una cobertura en La Y de Aguas Claras, en el departamento del Cesar. En ese momento, Poveda investigaba un paro campesino que, según descubrió en el terreno, era en realidad una acción promovida bajo presión por grupos paramilitares. “Al reportar esta situación ante las cámaras, automáticamente me convertí en un detractor de las estructuras ilegales de la zona”, explicó el periodista.

Rafael Poveda ha puesto en debate los riesgos que enfrenta el periodismo en Colombia en contextos de conflicto armado - crédito Más allá del silencio podcast/Youtube

Años después, gracias a una investigación de su colaborador Kevin Pinzón, Poveda logró contactar a quien había recibido la orden de asesinarlo: alias ‘Picúa’. En el encuentro, más de dos décadas después de los hechos, pudo escuchar de primera mano las razones que lo convirtieron en blanco de los grupos armados. “Él creía que yo era guerrillero porque los vuelven así: que si tú eres de derecha eres malo o de izquierda o lo que sea”, relató Poveda, subrayando cómo la polarización del conflicto distorsiona la percepción sobre la prensa.

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Este episodio sirvió de base para su libro El día que me iban a matar, donde no solo confronta su pasado, sino que también hace memoria sobre la vulnerabilidad de los reporteros que trabajan sin esquemas de protección, especialmente en regiones apartadas del país.

El segundo episodio que marcó la vida profesional de Poveda se remonta al año 2002, tras la ruptura del proceso de paz en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Poveda, entonces corresponsal para Telemundo y presentador de RCN Televisión, relató que su estilo frontal y su postura crítica en coberturas de secuestros derivaron en amenazas directas de las Farc: “Me declararon objetivo militar”.

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La advertencia más clara llegó de manera casual, según contó, cuando un vendedor informal del sector del Parkway en Bogotá, a quien solía ayudar, le advirtió: “Rafita, ábrase... esos manes lo van a quebrar”. Este mensaje le permitió reaccionar y buscar refugio inmediato en un CAI cercano, evitando lo que pudo haber sido un atentado en su contra.

En el podcast La Sala de Laura Acuña, el periodista relató detalles sobre cómo sobrevivió a planes de asesinato orquestados por grupos armados. - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

La gravedad del riesgo se confirmó al día siguiente, cuando las directivas de RCN lo convocaron para informarle que inteligencia interna había detectado un plan para atentar contra su vida, en circunstancias similares a las que en su momento rodearon a la periodista Claudia Gurisatti.

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El testimonio de Rafael Poveda resalta la exposición constante y los peligros que enfrentan los periodistas en Colombia en contextos de conflicto armado. El comunicador, con una amplia trayectoria en la creación de programas como Testigo Directo y en la producción de documentales de impacto internacional, utiliza hoy estas experiencias para recordar la memoria y la valentía de los periodistas locales que, a diferencia de él, muchas veces enfrentan amenazas sin el respaldo de grandes medios.

Rafael Poveda es reconocido por su trayectoria en medios nacionales e internacionales y su compromiso con el periodismo de investigación - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube

Rafael Poveda Mendoza es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano, con una carrera que abarca más de tres décadas en medios nacionales e internacionales. Nacido en Bucaramanga en 1959, Poveda ha sido corresponsal de cadenas como Telemundo, NBC y CNN, y se desempeñó como presentador en los noticieros de RCN y Caracol.

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Es ampliamente conocido como el creador y director de Testigo Directo, un programa de periodismo investigativo con presencia en más de 28 países, que ha contribuido a visibilizar realidades complejas de Colombia y América Latina. Su trabajo ha sido reconocido con 9 premios Emmy y dos premios Simón Bolívar, además de otros galardones que destacan su rigor y compromiso con la verdad.