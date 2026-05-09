Colombia

Rafael Poveda narra cómo escapó de atentados de paramilitares y guerrilla por ejercer el periodismo

El periodista relató cómo fue declarado objetivo militar por paramilitares y guerrilleros debido a su labor informativa, y cómo logró escapar de dos planes de asesinato durante su carrera en Colombia

Guardar
Google icon
Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram
Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram

El periodista, productor y escritor colombiano Rafael Poveda volvió a poner en el centro del debate los riesgos que enfrenta la prensa en Colombia, especialmente en contextos de conflicto armado.

En una reciente entrevista en el pódcast La Sala de Laura Acuña, Poveda detalló cómo logró sobrevivir a planes de asesinato en su contra, orquestados tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla, durante el ejercicio de su labor periodística.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios más críticos relatados por Poveda ocurrió durante una cobertura en La Y de Aguas Claras, en el departamento del Cesar. En ese momento, Poveda investigaba un paro campesino que, según descubrió en el terreno, era en realidad una acción promovida bajo presión por grupos paramilitares. “Al reportar esta situación ante las cámaras, automáticamente me convertí en un detractor de las estructuras ilegales de la zona”, explicó el periodista.

El DJ Daniel Salinas, conocido como Exotic, se crió en una familia marcada por el narcotráfico, reveló al periodista Rafael Poveda - crédito Más allá del silencio podcast/Youtube
Rafael Poveda ha puesto en debate los riesgos que enfrenta el periodismo en Colombia en contextos de conflicto armado - crédito Más allá del silencio podcast/Youtube

Años después, gracias a una investigación de su colaborador Kevin Pinzón, Poveda logró contactar a quien había recibido la orden de asesinarlo: alias ‘Picúa’. En el encuentro, más de dos décadas después de los hechos, pudo escuchar de primera mano las razones que lo convirtieron en blanco de los grupos armados. “Él creía que yo era guerrillero porque los vuelven así: que si tú eres de derecha eres malo o de izquierda o lo que sea”, relató Poveda, subrayando cómo la polarización del conflicto distorsiona la percepción sobre la prensa.

PUBLICIDAD

Este episodio sirvió de base para su libro El día que me iban a matar, donde no solo confronta su pasado, sino que también hace memoria sobre la vulnerabilidad de los reporteros que trabajan sin esquemas de protección, especialmente en regiones apartadas del país.

El segundo episodio que marcó la vida profesional de Poveda se remonta al año 2002, tras la ruptura del proceso de paz en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Poveda, entonces corresponsal para Telemundo y presentador de RCN Televisión, relató que su estilo frontal y su postura crítica en coberturas de secuestros derivaron en amenazas directas de las Farc: “Me declararon objetivo militar”.

La advertencia más clara llegó de manera casual, según contó, cuando un vendedor informal del sector del Parkway en Bogotá, a quien solía ayudar, le advirtió: “Rafita, ábrase... esos manes lo van a quebrar”. Este mensaje le permitió reaccionar y buscar refugio inmediato en un CAI cercano, evitando lo que pudo haber sido un atentado en su contra.

Epa Colombia
En el podcast La Sala de Laura Acuña, el periodista relató detalles sobre cómo sobrevivió a planes de asesinato orquestados por grupos armados. - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

La gravedad del riesgo se confirmó al día siguiente, cuando las directivas de RCN lo convocaron para informarle que inteligencia interna había detectado un plan para atentar contra su vida, en circunstancias similares a las que en su momento rodearon a la periodista Claudia Gurisatti.

El testimonio de Rafael Poveda resalta la exposición constante y los peligros que enfrentan los periodistas en Colombia en contextos de conflicto armado. El comunicador, con una amplia trayectoria en la creación de programas como Testigo Directo y en la producción de documentales de impacto internacional, utiliza hoy estas experiencias para recordar la memoria y la valentía de los periodistas locales que, a diferencia de él, muchas veces enfrentan amenazas sin el respaldo de grandes medios.

Carlos Lehder, que pasó décadas tras las rejas, asegura que si estuviera en la posición de Nicolás Maduro, asumiría su derrota y buscaría una pena menor - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube
Rafael Poveda es reconocido por su trayectoria en medios nacionales e internacionales y su compromiso con el periodismo de investigación - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube

Rafael Poveda Mendoza es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano, con una carrera que abarca más de tres décadas en medios nacionales e internacionales. Nacido en Bucaramanga en 1959, Poveda ha sido corresponsal de cadenas como Telemundo, NBC y CNN, y se desempeñó como presentador en los noticieros de RCN y Caracol.

Es ampliamente conocido como el creador y director de Testigo Directo, un programa de periodismo investigativo con presencia en más de 28 países, que ha contribuido a visibilizar realidades complejas de Colombia y América Latina. Su trabajo ha sido reconocido con 9 premios Emmy y dos premios Simón Bolívar, además de otros galardones que destacan su rigor y compromiso con la verdad.

Temas Relacionados

Rafael PovedaRafael Poveda podcastLa sala de Laura AcuñaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Defensoría alerta que los homicidios de jóvenes en Colombia duplican la tasa nacional

La Defensoría del Pueblo reveló que la tasa de homicidios en jóvenes de 18 a 28 años en 2025 alcanzó los 57,61 por cada 100.000 habitantes, más del doble de la tasa general en Colombia

La Defensoría alerta que los homicidios de jóvenes en Colombia duplican la tasa nacional

Asesinato Mateo Pérez: Disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá aseguraron que no autorizaron el homicidio del periodista

El cuerpo del joven, de 23 años, está en custodia de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte

Asesinato Mateo Pérez: Disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá aseguraron que no autorizaron el homicidio del periodista

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

El enfrentamiento decisivo entre la selección Colombia y el conjunto “vinotinto” se llevará a cabo en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

“Es una tragedia deliberada”: Alejandro Gaviria, exministro de Petro, señaló que el plan del Gobierno siempre fue destruir el sistema de salud

Durante 2026, el sector salud colombiano ha registrado un aumento en el número de pacientes sin acceso a tratamientos esenciales. La deuda del sistema supera los 16 billones de pesos y hospitales en distintas regiones han reportado suspensión de servicios por falta de pagos

“Es una tragedia deliberada”: Alejandro Gaviria, exministro de Petro, señaló que el plan del Gobierno siempre fue destruir el sistema de salud

Madres comunitarias pasaron a ser trabajadoras públicas: ahora son empleadas del Icbf

Las autoridades iniciaron la formalización de más de 40.000 trabajadoras del cuidado infantil, garantizándoles un salario digno, seguridad social y derechos laborales en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 2466 de 2025

Madres comunitarias pasaron a ser trabajadoras públicas: ahora son empleadas del Icbf
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

Técnico británico recordó emotivo gesto de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Premier League: “Nunca lo olvidaré”

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Barcelona vs. Real Madrid: hora y dónde ver el superclásico de España en Colombia