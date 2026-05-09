“Es una tragedia deliberada”: Alejandro Gaviria, exministro de Petro, señaló que el plan del Gobierno siempre fue destruir el sistema de salud

Alejandro Gaviria advierte sobre el impacto de las intervenciones estatales en el sistema de salud colombiano - crédito cortesía Noti360

El sistema de salud en Colombia atraviesa en 2026 una de sus crisis más profundas, con efectos directos sobre la atención a millones de ciudadanos y riesgos crecientes para pacientes y hospitales. Diversos informes de este año, respaldados por exministros, organismos de control y publicaciones internacionales, coinciden en señalar el deterioro del sector por desfinanciación, decisiones técnicas polémicas y la falta de liquidez.

“La crisis sanitaria en Colombia es una tragedia deliberada”, declaró Alejandro Gaviria, exministro de Salud y miembro del gabinete de Gustavo Petro en sus primeros meses, en entrevista con Noti360. Gaviria acusó directamente al Gobierno nacional de diseñar y ejecutar una estrategia para destruir el sistema de salud, según sus palabras, con conocimiento previo de los daños que esto causaría a millones de pacientes.

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Gaviria sostiene que el gobierno de Petro ignoró las advertencias técnicas y optó por intervenir a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Denuncia que estas acciones no fueron accidente ni producto de la improvisación, sino decisiones políticas y electorales, que derivaron en una emergencia que afecta a pacientes crónicos, oncológicos y poblaciones vulnerables, privándolos del acceso a servicios y medicamentos esenciales.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, advierte que la crisis sanitaria en Colombia es consecuencia de decisiones políticas y falta de planificación - crédito Visuales IA / Infobae

El exministro expuso: “Mis críticas desde entonces eran que el Gobierno tenía muy claro lo que quería destruir, no tanto así lo que quería construir”. Recordó que levantó la voz junto a otros expertos hace más de dos años para alertar sobre la posible crisis. “Hoy estamos ante una crisis, sobre todo para los pacientes crónicos, que empezó paulatinamente primero con los pacientes de enfermedades raras, después con pacientes oncológicos y ahora estamos con casi todos los pacientes, sobre todo en el punto de entrega de medicamentos”, expresó en Noti360.

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Impacto directo de la crisis en los pacientes

El deterioro del acceso a tratamientos y suministros afecta, según Gaviria, a millones en Colombia. “Hoy hay once millones de personas que no tienen acceso a medicamentos”, advirtió. El exministro relató que inclusive el principal centro de tratamiento oncológico en Bogotá anunció el cierre de servicios para pacientes de una EPS intervenida, lo que calificó como un hecho “trágico, anunciado y deliberado”.

La progresión de la crisis pasó de las enfermedades raras y oncología a impactar a toda la población dependiente del sistema público. Gaviria remarcó ante Noti360 la magnitud del sufrimiento: “Eso es una tragedia, y es una tragedia anunciada y es una tragedia deliberada”.

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Según Gaviria, la intervención estatal y la “estrategia casi de sembrar caos” han agravado la situación. Aseguró que la Superintendencia de Salud ha sido empleada para desestabilizar el sistema mediante la rotación de directivos, lo que ha convertido la gestión de recursos en un “laberinto inviable”, según detalló en Noti360.

El exministro señala que la crisis se ha reducido a un debate político sobre las EPS, dejando de lado la responsabilidad sobre la vida y el bienestar de los pacientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El exministro recalcó que el Gobierno redujo la complejidad técnica de la crisis a un debate político, centrando la responsabilidad exclusivamente en las EPS. “Toda esa complejidad se redujo a las EPS por razones, en el fondo, políticas, en el fondo, electorales. Uno entiende que los políticos se comporten como políticos y que haya motivaciones políticas en las decisiones que toman. Pero cuando hay vidas en juego y hay sufrimiento humano en juego, uno esperaría al menos algo de responsabilidad”, dijo al medio citado. Añadió: “Eso es lo que no hemos visto en Colombia durante los últimos tres años”.

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Propuestas de solución y reformas necesarias según Gaviria

Gaviria planteó una hoja de ruta enfocada en separar las soluciones urgentes de las reformas estructurales. Explicó: “Para buscar la solución uno tendría que dividir el problema en dos partes. Unas soluciones de corto plazo para estabilizar financieramente el sistema, dar un golpe de confianza y, sobre todo, entender qué se va a hacer con estas EPS intervenidas que hoy están a la deriva”.

Sobre los cambios de fondo, recomendó corregir las desigualdades históricas entre el centro y la periferia. “Plantear una reforma que logre tener más coherencia entre los ingresos que entren al sistema de salud y los gastos del mismo sistema, y que corrija también, lo tengo que aceptar, algunas de las desigualdades históricas en el sistema de salud de Colombia, que no han sido sobre todo entre pobres y ricos, sino entre el centro de Colombia y la periferia, entre las ciudades y las áreas rurales dispersas”, explicó.

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Gaviria subraya que superar la crisis requiere orden, método y voluntad política, criticando la improvisación y la falta de responsabilidad en la gestión estatal del sistema de salud - crédito Colprensa

El exministro subrayó la necesidad de “orden, método y voluntad” para superar la crisis. Criticó la ausencia de estos principios en la gestión estatal, y lamentó que la improvisación continúe prevaleciendo sobre la vida de los colombianos, según el diálogo sostenido con Noti360.