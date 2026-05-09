Técnico británico recordó emotivo gesto de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en la Premier League: “Nunca lo olvidaré”

El vínculo humano entre Brendan Rodgers y Cristiano Ronaldo ilustra la influencia personal y profesional dentro del fútbol europeo y mundial-crédito Stringer/REUTERS

A poco más de un mes para que comience el Mundial de Norteamérica 2026, la atención sobre lo que hará Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal crece, y que en el duelo que tendrá el 27 de junio contra la selección Colombia en Miami, sea más que destacado.

En medio de lo que es la buena temporada que lleva el goleador portugués con Al-Nassr de Arabia Saudita, Ronaldo tuvo un reencuentro con un viejo conocido en la Premier League de Inglaterra, cuando jugaba en el Manchester United: Brendan Rodgers.

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En su último reencuentro en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo y Brendan Rodgers revivieron un emotivo gesto que definió su relación desde la Premier League-crédito Hamad I Mohammed8/REUTERS

El gesto de Cristiano Ronaldo al término del partido entre Al Nassr y Al Qadsiah fue recordado por Brendan Rodgers, describiendo la conexión personal que mantiene con el delantero portugués desde sus primeros años como entrenador.

En una entrevista tras finalizar el partido, el técnico norirlandés relató que este vínculo comenzó cuando todavía trabajaba en el Chelsea (2007) y su madre asistió a un partido ante el Manchester United. Rodgers explicó que pidió al entonces joven futbolista portugués que saludara a su madre, ocasión en la que el jugador “pasó tiempo con ella, se tomó una foto y le dedicó palabras amables”.

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El entrenador expresó que este episodio “significó muchísimo” tanto para él como para su madre, y enfatizó:

“Nuestra conexión ha estado ahí desde ese momento”. Para Rodgers, el recuerdo permanece imborrable debido al trato recibido por su madre, a pesar de que ella no era aficionada del Manchester United, pero apreciaba el fútbol y sabía “lo que era un buen jugador”.

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El técnico escocés Brendan Rodgers recordó una bonita anécdota de Cristiano Ronaldo con él-crédito Europa Pres

Rodgers añadió que la brillante trayectoria de Cristiano Ronaldo, mencionada como factor de atracción para jugadores y público de todo el mundo en Arabia Saudita, no eclipsa la importancia de aquel gesto personal que, según destacó en la entrevista, “nunca olvidaré porque fue muy especial para mi madre y para mí”.

La madre de Rodgers falleció en 2010. El propio entrenador recuerda ese encuentro con especial emoción:

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“Cuando él conoció a mi madre ese día, significó todo para mí, y, por supuesto, para ella”, expresó Rodgers, cuyo testimonio alude directamente a una de las conexiones personales menos conocidas del entorno de grandes figuras del fútbol.

Durante el reciente Al-Qadsiah vs. Al-Nassr —encuentro que finalizó con triunfo 3-1, el 8 de mayo de 2026, para el equipo de Rodgers— ambos protagonistas volvieron a cruzar caminos, intercambiando un abrazo y conversando antes del partido. Rodgers destacó que ese momento construyó un lazo duradero:

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“Nuestra relación desde entonces, incluso estando en diferentes clubes y países, siempre se ha mantenido fuerte”.

El técnico mencionó además el papel de Ronaldo para atraer a entrenadores y jugadores de Europa a la liga saudí:

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“Probablemente es la razón por la que tanta gente de Europa y de otras partes del mundo está ahora en Arabia Saudita trabajando”.

Brendan Rodgers es uno de los técnicos más destacados en el fútbol inglés en los últimos años-crédito Lee Smith/Reuters-Foto de archivo

La carrera de Rodgers ha estado marcada por pasos notables en la Premier League y otras competiciones europeas. Tras su labor inicial en Chelsea como entrenador de juveniles, inició su recorrido como técnico principal en Watford y Reading.

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Posteriormente, alcanzó notoriedad en Swansea City, lo que le valió la contratación por el Liverpool en 2012. En aquel equipo, estuvo cerca de conquistar la liga en 2014, aunque tras una temporada difícil fue reemplazado por Jürgen Klopp. Posteriormente, se consagró en Celtic, logrando todos los títulos nacionales, y más tarde dirigió al Leicester City, donde conquistó la FA Cup y la Community Shield antes de su llegada al fútbol saudí.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

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Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).