La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

La Segura explicó cómo su relación con Baladán sigue activa pese a los problemas de dolor en su espalda - crédito @la_segura/ Instagram

Natalia Segura, conocida popularmente como La Segura en redes sociales, compartió recientemente detalles sobre su vida personal y cómo ha cambiado su intimidad con Ignacio Baladán después de someterse a una intervención médica para tratar el dolor crónico que la ha acompañado durante años.

La influencer caleña, una de las figuras más reconocidas en el mundo digital colombiano, ha construido una comunidad fiel relatando en primera persona su historia de superación y las secuelas físicas de un atentado que sufrió en el pasado.

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A pesar de las dificultades derivadas de ese episodio, La Segura ha insistido en que su dolor crónico no ha sido un impedimento para mantener una relación activa y estable con Baladán, el chef uruguayo con quien comparte una relación sentimental y familiar. Ambos han logrado consolidar un vínculo que se ha ganado el interés del público, no solo por su exposición en redes sociales, sino también por la manera en que han enfrentado juntos los desafíos personales y de salud.

La Segura explicó por qué ella e Ignacio Baladán buscan casa en arriendo y no para comprar: “No tenemos plata física en este momento, pero está muy bien invertida” - crédito @la_segura/IG

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la influencer respondió con franqueza a una consulta sobre cómo el dolor impacta su vida sexual. Explicó que, en momentos de crisis, la situación puede complicarse, pero resaltó que, durante la intimidad, el cuerpo libera sustancias como endorfinas y dopamina, lo cual contribuye a aliviar el dolor e incluso mejora su estado de ánimo. Aseguró que, en su caso, la vida sexual con su pareja no solo se ha mantenido, sino que también ha encontrado alivio en esos momentos.

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“Cuando tengo una crisis fuerte, obviamente merma un poquito, pero pa’ que sepan, durante la excitación, el cuerpo libera endorfinas y dopamina, que ayudan a disminuir el dolor... Entonces, muchas veces hasta me siento mejor. Así que obvio sí”, dijo la creadora de contenido caleña.

La influencer caleña explicó a sus seguidores que la liberación de endorfinas durante la intimidad contribuye a disminuir sus molestias físicas - crédito @la_segura / Instagram

Hace un par de semanas, poco después de su cirugía, La Segura compartió con sus seguidores un panorama realista sobre los desafíos de su recuperación. En ese momento, la influencer publicó imágenes en las que se le veía visiblemente afectada, mostrando el desgaste físico y emocional que le provocó la implantación de un neuroestimulador en su espalda. El objetivo de este dispositivo era reducir el dolor crónico que la ha acompañado durante años, pero la adaptación inicial resultó mucho más compleja de lo esperado.

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A través de sus redes sociales, la creadora de contenido describió que el dolor llegó a ser tan intenso que le impidió descansar adecuadamente e incluso la llevó a buscar ayuda profesional para ajustar el aparato. Explicó que varias de las molestias eran normales en la etapa de prueba y que parte del proceso implicaba reajustes y observación para determinar si el tratamiento lograba el alivio necesario.

“Me tocó llamar a una de las personas que sabe de estos aparatos y tengo que decir que varias cosas de las que siento están dentro de lo normal y me dijo que igual eso se tenía que reajustar”, relató en sus historias.

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La intervención a la que se sometió corresponde a la estimulación eléctrica funcional, una técnica utilizada en pacientes con dolor crónico o lesiones medulares, diseñada para ayudar a regular las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro. El sistema, que requiere ajustes personalizados, también puede favorecer la movilidad y la fuerza muscular, además de mejorar la calidad de vida del paciente cuando es exitoso.

La empresaria reveló cómo ha sido su recuperación con el neuroestimulador medular - crédito @la_segura / Instagram

Durante esos días, la preocupación entre sus seguidores fue notable. Muchos expresaron su apoyo ante la vulnerabilidad mostrada por La Segura, quien no dudó en compartir tanto los momentos de fortaleza como sus episodios de malestar. Aunque en ese momento la influencer confesó sentirse sobrepasada por el dolor, en sus actualizaciones más recientes ha asegurado que su estado ha mejorado y que continúa en la búsqueda de alternativas junto a su equipo médico para alcanzar una recuperación efectiva.

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