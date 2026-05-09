Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria

“No mantenía ninguna relación sentimental”: la familia de Juan Manuel Rodríguez aclara rumores tras su fallecimiento y descartan a Juliana Calderón como la pareja del fallecido joven - crédito @julianacalderon12/ Instagram

La familia de Juan Manuel Rodríguez, fallecido el 23 de enero en un accidente aéreo junto al cantante Yeison Jiménez, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública para desmentir cualquier vínculo sentimental entre el joven empresario y la creadora de contenido Juliana Calderón.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Rodríguez, los familiares negaron de forma categórica los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación durante los meses recientes.

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En el texto difundido, la familia expresó: “Nos permitimos aclarar de manera categórica que Juan Manuel Rodríguez Galeano (Q.E.P.D.) no mantenía ninguna relación sentimental con persona alguna, contrario a la información que irresponsablemente se ha venido divulgando”. El comunicado hace referencia directa a las versiones que surgieron tras el accidente, señalando que “ante los recientes comentarios, especulaciones y publicaciones difundidas en redes sociales, páginas de chismes y algunos medios de comunicación”, se vieron en la necesidad de emitir una aclaración pública.

Además, los familiares solicitaron que se respete la memoria y el entorno de Rodríguez, enfatizando el pedido de “cese inmediato de rumores, afirmaciones sin fundamento y contenido promovido por plataformas, cuentas y medios de carácter amarillista que únicamente contribuyen a la desinformación, el morbo y al daño emocional de las personas involucradas”.

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La familia de Juan Manuel Rodríguez publicó un comunicado para desmentir cualquier relación sentimental entre él y Juliana Calderón - crédito @juanmafxoficial/ Instagram

El documento también hace un llamado a la responsabilidad y la empatía, recordando que “detrás de cada noticia existen familias y seres queridos que merecen consideración, empatía y verdad”. En ese sentido, la familia destacó la importancia de actuar frente a situaciones de duelo: “Agradecemos profundamente a quienes han actuado con respeto y prudencia frente a esta situación”.

El pronunciamiento generó una inmediata reacción en redes sociales, en las que decenas de usuarios comenzaron a debatir la veracidad de las declaraciones previas de Juliana Calderón y a cuestionar la información que circuló tras el accidente. Ante la cantidad de comentarios, la influenciadora optó por limitar las interacciones en varias de sus publicaciones recientes.

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Hasta el momento, Juliana Calderón no ha respondido públicamente al comunicado familiar ni ha realizado nuevos pronunciamientos sobre el tema. La familia reiteró su solicitud para que se respete el proceso de duelo y se evite la difusión de información no verificada, subrayando la necesidad de consideración y verdad en medio de circunstancias dolorosas.

El comunicado enfatizó que Juan Manuel Rodríguez no mantenía ninguna relación con Juliana Calderón, desmintiendo las versiones difundidas tras el accidente - crédito @@julianacalderon12/ Instagram

El accidente aéreo ocurrido en enero de 2026, que cobró la vida de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, dejó una profunda huella en la industria musical y el entorno cercano de los fallecidos. La familia de Rodríguez decidió pronunciarse con claridad para proteger su memoria y la integridad de quienes lo rodean, frente a versiones que considera infundadas y dañinas.

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Equipo de Yeison Jiménez denuncia fraude digital y advierte sobre portal falso que estafa a sus seguidores

En medio del pronunciamiento de la familia de Juan Manuel Rodríguez, marcado por la petición de respeto y el rechazo de los rumores sobre su vida sentimental, el entorno de Yeison Jiménez también atraviesa un momento delicado. A pocos días de cumplirse cuatro meses del trágico accidente que les costó la vida a ambos, el equipo de trabajo del fallecido cantante alertó a la opinión pública sobre una grave situación de fraude digital y suplantación de marca.

La organización que representa a Yeison Jiménez denunció la existencia de un portal web falso que utiliza la imagen y la propiedad intelectual del artista para cometer estafas en línea. Según el comunicado oficial, los responsables de la estafa clonaron la interfaz y los contenidos de la marca, ofreciendo supuestos productos de merchandising que nunca llegan a ser entregados a los compradores. El sitio fraudulento, identificado como tiendacriaderolacumbre.store, apela a precios bajos para atraer víctimas, afectando la seguridad y confianza de los seguidores del cantante.

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La organización informa que cualquier pedido de pago a través de Mercado Pago o Paypal es señal de estafa relacionada con Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez / Instagram

El equipo de Yeison Jiménez recalcó que los únicos canales autorizados para adquirir productos oficiales son la tienda https://tienda.yeisonjimenez.com.co y los dominios oficiales de la marca. Cualquier otra plataforma que solicite pagos por métodos no verificados, como Mercado Pago o Paypal, representa un riesgo para los consumidores. Además, enfatizaron que las transacciones legítimas se realizan exclusivamente mediante la pasarela Wompi de Bancolombia, que garantiza un entorno seguro y cifrado.

En el comunicado, la organización advirtió que ningún proceso oficial requiere transferencias directas a cuentas personales ni el uso de plataformas externas. Los pagos válidos incluyen tarjetas de crédito y débito, transferencias a través de PSE, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, o pagos en efectivo en corresponsales autorizados. La recomendación para los seguidores es verificar siempre la URL antes de cualquier compra y desconfiar de ofertas con precios poco realistas. Cualquier irregularidad debe reportarse al correo oficial prevencionfraude@yeisonjimenez.com.

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La empresa pidió a los fanáticos verificar siempre la URL antes de efectuar compras y reportar cualquier intento de fraude digital - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El equipo jurídico del artista inició acciones legales contra los responsables de la suplantación digital y notificó a los proveedores de servicios por el uso indebido de la marca. La organización reiteró su compromiso con la protección de los datos y la seguridad de la comunidad de seguidores, y agradeció la lealtad demostrada.