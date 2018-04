Meses atrás, la víctima ya había denunciado en varias ocasiones las agresiones de su expareja sentimental. "Me dijo que no fuera a dar papaya con otro hombre, y que en cualquier momento él me mataba a la más mínima sospecha, y me pegó un puño en las costillas y de nuevo me pegó otra vez en la cara", dijo Esquivel Alvarán en las primeras declaraciones, según Caracol Noticias.