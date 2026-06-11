Duro reto para la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: este es el invicto de Portugal

La selección de Portugal llega en buena forma a la Copa del Mundo, en la que aparece en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó su etapa de preparación para los 48 equipos participantes, iniciará el jueves 11 de junio y hay selecciones que se ven en buen nivel para la pelea del título, parten como candidatas y quieren darle a su afición una actuación inolvidable.

Portugal es una de esas escuadras que quiere ganar el trofeo, pues cuenta con Cristiano Ronaldo, una plantilla competitiva y el deseo de superar su mejor actuación, que fue semifinales en Inglaterra 1966 y Alemania 2006, ahora con el título en el brazo.

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La selección Colombia se perfila para ser aquella escuadra que no solo le haga frente a los lusos en la fase de grupos, sino que rompa el invicto que acumula en los últimos meses, prueba de su rendimiento en la fase de preparación y la cual acabó con el triunfo 2-1 sobre Nigeria.

El invicto de Portugal

El conjunto del técnico Roberto Martínez se consolidó como una de las mejores en Europa durante las eliminatorias, al conseguir el cupo de manera directa y envió a Irlanda al repechaje, siendo ese equipo el rival más fuerte que tuvo durante aquella fase clasificatoria.

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En este momento, Portugal lleva un invicto de siete meses sin conocer la derrota, un tiempo en el que acumuló un total de cuatro victorias y un empate, una cifra importante para un conjunto que le apunta a ganar la Copa del Mundo y darle el último trofeo que le falta a Cristiano Ronaldo, que llega al certamen con 41 años.

Portugal llegará al Mundial con cinco partidos seguidos sin perder y muchas ilusiones - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

De esos encuentros, cuatro fueron en los amistosos disputados en marzo y junio de 2026, en la preparación para el mundial, mientras que el otro fue en el cierre de las eliminatorias europeas, con una goleada de 9-1 sobre Armenia que ratificó su pase al certamen de la FIFA.

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La última derrota de Portugal fue ante Irlanda por 2-0, en el compromiso jugado en Dublín por la novena jornada de las clasificatorias, el 13 de noviembre de 2025, con doblete de Troy Parrot y la sorpresiva expulsión de Cristiano en los últimos minutos de ese encuentro.

Irlanda superó a Portugal por 2-0 en las eliminatorias, con expulsión de Cristiano Ronaldo - crédito Peter Morrison/AP

De otro lado, los lusos vienen de superar a clubes como Estados Unidos, Chile y Nigeria, mientras que al único al que no pudieron vencer fue a México, con igualdad sin goles en el reestreno del estadio Azteca el 28 de marzo, en un compromiso discreto por parte de ambos.

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Cierre de preparación con triunfo

Portugal cerró sus amistosos previos al Mundial con una victoria por 2-1 sobre Nigeria en Leiria, aunque el equipo de Roberto Martínez dejó abiertas dudas en la definición y en su capacidad para imponer el juego en el centro del campo antes de su debut en la Copa del Mundo.

El primer gol del partido fue de Pedro Neto, que adelantó a los locales. El cuadro africano respondió al equilibrar el duelo desde lo físico en la mitad de la cancha y esa resistencia encontró premio con el empate de Akor Adams, una de las mayores amenazas para la defensa portuguesa durante la parte inicial.

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Portugal superó a Nigeria por 2-1, en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026 - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El segundo tiempo mostró una versión más sólida de Portugal. Nigeria perdió presencia tras el descanso, dejó de enlazar combinaciones con la pelota y atacó con más dificultad, mientras el equipo local administró mejor las posesiones y redujo las acometidas rivales.

Uno de los cambios que modificó el desarrollo fue el ingreso de João Félix, que entró con iniciativa y empujó al equipo hacia adelante. Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, volvió a rozar el gol con dos remates desde fuera del área, pero en una de sus mejores acciones la pelota se estrelló en el larguero.

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Portugal consiguió entonces una respuesta desde el talento individual, el recurso que mejor sostuvo su ataque cuando la circulación no alcanzó. Francisco Conceição recibió sobre la derecha, se perfiló hacia su zurda tras un recorte y definió con un remate que terminó dentro de la portería para establecer el 2-1.