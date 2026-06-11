Petro en Nueva York: el presidente se habría ido de “shopping” tras ser noticia mundial por su saboteado encuentro con Mamdani

El mandatario colombiano fue noticia por varias situaciones durante el 10 de junio - crédito Presidencia

El 10 de junio Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, en donde asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participó en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”.

El mandatario nacional criticó a Estados Unidos, habló de la necesidad de resolver problemas mediante la comunicación, rechazó el odio que se registra en redes sociales y cuestionó, sin nombrarlo, las propuestas que ha hecho el candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella.

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“La ideología falsa de la raza y de la migración como enemigo fundamental nos lleva a lo que plantearon ayer, muy expandido por la red X y con inteligencia artificial, que es la pena de muerte a todos los migrantes”, fue parte del discurso del presidente.

Entre la suspensión y una reunión cancelada

El discurso del mandatario colombiano generó opiniones divididas - crédito EFE

Gustavo Petro se enteró del auto promovido por la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, en el que se planteó una suspensión provisional en contra del mandatario.

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Desde la ONU, Petro afirmó que las acusaciones por presunta participación política no tienen fundamentos, aseguró que se ha defendido de los ataques y le envió un mensaje a su gabinete.

“Le voy a pedir a mis ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. Creo que posiblemente estamos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí y no acepto”, declaró el presidente de Colombia.

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Gustavo Petro tenía un encuentro programado con el alcalde de Nueva York - crédito @PetroGustavo/X

La jornada no terminó de esa forma para el mandatario colombiano, que horas más tarde fue el protagonista de un informe en el que The Washington Post reveló que el Gobierno de Donald Trump intervino para impedir una reunión privada y un evento público entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fuentes mencionadas por el medio citado afirmaron que el Departamento de Estado advirtió a delegados colombianos que el encuentro era “inaceptable” y que, si Petro seguía adelante con el evento, la administración Trump procedería a su captura de inmediato.

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A pesar de que Petro ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, su visa estadounidense fue revocada formalmente en 2025 tras un discurso propalestino y solo puede permanecer en el perímetro de la ONU en Manhattan, pero no circular libremente en el resto del país norteamericano. The Washington Post aseguró que la reunión fue cancelada, mientras que la administración Trump defendió la decisión por las críticas reiteradas de Petro hacia su Gobierno.

La periodista publicó una foto del mandatario en Columbus Circle - crédito @darcyquinnr/X

“Como le cancelaron la cita con el alcalde @NYCMayor entonces se fue de shopping”, escribió la periodista Darcy Quin en una publicación que realizó en su cuenta de X, en la que aseguró que Petro terminó haciendo compras en Nueva York tras la ajetreada jornada que vivió el 10 de junio.

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La comunicadora indicó que Petro estuvo en Columbus Circle, que es una importante rotonda y espacio público ubicado en el suroeste de Central Park, y que ingresó a Nordstrom, una cadena estadounidense de tiendas departamentales de lujo, conocida por su amplia oferta en moda, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar.

En Nueva York, Nordstrom tiene una de sus tiendas insignia cerca de Columbus Circle, específicamente en Broadway con la calle 57. Es uno de los puntos de compras más relevantes de la ciudad y destaca por su atención al cliente y variedad de marcas de alta gama.

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