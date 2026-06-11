Colombia

Petro en Nueva York: el presidente se habría ido de “shopping” tras ser noticia mundial por su saboteado encuentro con Mamdani

Tras llegar a Norteamérica, el mandatario colombiano se enteró de que una congresista promovió que sea suspendido por una presunta indebida participación política

Guardar
Google icon
El presidente Gustavo Petro rechazó la idea de que se acaben los ODS -crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
El mandatario colombiano fue noticia por varias situaciones durante el 10 de junio - crédito Presidencia

El 10 de junio Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, en donde asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participó en el evento “Explorando Nuevos Caminos para el Diálogo entre Civilizaciones y de Manera Conjunta Escribir Nuevos Capítulos para la Gobernanza Global”.

El mandatario nacional criticó a Estados Unidos, habló de la necesidad de resolver problemas mediante la comunicación, rechazó el odio que se registra en redes sociales y cuestionó, sin nombrarlo, las propuestas que ha hecho el candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“La ideología falsa de la raza y de la migración como enemigo fundamental nos lleva a lo que plantearon ayer, muy expandido por la red X y con inteligencia artificial, que es la pena de muerte a todos los migrantes”, fue parte del discurso del presidente.

Entre la suspensión y una reunión cancelada

El discurso del mandatario colombiano generó opiniones divididas - crédito EFE
El discurso del mandatario colombiano generó opiniones divididas - crédito EFE

Gustavo Petro se enteró del auto promovido por la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, en el que se planteó una suspensión provisional en contra del mandatario.

PUBLICIDAD

Desde la ONU, Petro afirmó que las acusaciones por presunta participación política no tienen fundamentos, aseguró que se ha defendido de los ataques y le envió un mensaje a su gabinete.

“Le voy a pedir a mis ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. Creo que posiblemente estamos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí y no acepto”, declaró el presidente de Colombia.

Gustavo Petro junto a Zohran Mamdani | Vía X de Gustavo Petro
Gustavo Petro tenía un encuentro programado con el alcalde de Nueva York - crédito @PetroGustavo/X

La jornada no terminó de esa forma para el mandatario colombiano, que horas más tarde fue el protagonista de un informe en el que The Washington Post reveló que el Gobierno de Donald Trump intervino para impedir una reunión privada y un evento público entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fuentes mencionadas por el medio citado afirmaron que el Departamento de Estado advirtió a delegados colombianos que el encuentro era “inaceptable” y que, si Petro seguía adelante con el evento, la administración Trump procedería a su captura de inmediato.

A pesar de que Petro ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, su visa estadounidense fue revocada formalmente en 2025 tras un discurso propalestino y solo puede permanecer en el perímetro de la ONU en Manhattan, pero no circular libremente en el resto del país norteamericano. The Washington Post aseguró que la reunión fue cancelada, mientras que la administración Trump defendió la decisión por las críticas reiteradas de Petro hacia su Gobierno.

Darcy Quinn en X
La periodista publicó una foto del mandatario en Columbus Circle - crédito @darcyquinnr/X

“Como le cancelaron la cita con el alcalde @NYCMayor entonces se fue de shopping”, escribió la periodista Darcy Quin en una publicación que realizó en su cuenta de X, en la que aseguró que Petro terminó haciendo compras en Nueva York tras la ajetreada jornada que vivió el 10 de junio.

La comunicadora indicó que Petro estuvo en Columbus Circle, que es una importante rotonda y espacio público ubicado en el suroeste de Central Park, y que ingresó a Nordstrom, una cadena estadounidense de tiendas departamentales de lujo, conocida por su amplia oferta en moda, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar.

En Nueva York, Nordstrom tiene una de sus tiendas insignia cerca de Columbus Circle, específicamente en Broadway con la calle 57. Es uno de los puntos de compras más relevantes de la ciudad y destaca por su atención al cliente y variedad de marcas de alta gama.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNueva YorkONUEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: embajador israelí criticó declaraciones del presidente, dijo que fueron “reprobables”

El presidente colombiano inicia este miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: embajador israelí criticó declaraciones del presidente, dijo que fueron “reprobables”

La JEP expulsó a alias Dionisio Rayo, señalado como precursor del uso de drones en las disidencias de ‘Iván Mordisco’

La decisión dejó sin efecto los beneficios que había recibido Jaime Aguilar Ramírez, quien según el tribunal de paz retomó las armas y pasó a integrar el Estado Mayor Central, una de las principales estructuras disidentes de las Farc

La JEP expulsó a alias Dionisio Rayo, señalado como precursor del uso de drones en las disidencias de ‘Iván Mordisco’

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: nacionalidad de Abelardo De la Espriella pondría en riesgo su candidatura a la Presidencia

Exmagistrados y constitucionalistas lanzaron una alerta por la nacionalidad del aspirante de la extrema derecha

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: nacionalidad de Abelardo De la Espriella pondría en riesgo su candidatura a la Presidencia

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó incentivos para empresas familiares y emprendimientos barriales

Las ayudas se asignarán por convocatorias públicas a quienes formalicen vínculos laborales y aseguren afiliación a seguridad social, con requisitos y evaluaciones, y no serán transferencias permanentes para cubrir salarios

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó incentivos para empresas familiares y emprendimientos barriales

Gobernador del Caquetá denunció presión de las disidencias de ‘Calarcá’ sobre comunidades y líderes religiosos para votar por un candidato

Luis Francisco Ruiz alertó que la guerrilla pide a los ciudadanos registrar con el celular la opción elegida y mostrar la imagen a delegados, una práctica usada para identificar a quienes no acaten instrucciones

Gobernador del Caquetá denunció presión de las disidencias de ‘Calarcá’ sobre comunidades y líderes religiosos para votar por un candidato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista

Duro reto para la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: este es el invicto de Portugal

Davo Xeneize pronosticó la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo 2026: “Si les toca el camino de Portugal es otra cosa”

Portugal ganó su último partido amistoso antes del Mundial 2026 con la nómina que utilizaría para enfrentar a Colombia