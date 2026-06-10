Colombia

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

El futbolista y el cantante protagonizaron una distendida conversación en la que abordaron distintos temas, destacando sus recuerdos sobre la canción oficial de la Tricolor en la Copa América 2024

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A una semana del estreno de Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz y Ryan Castro tuvieron una reveladora conversación sobre fútbol y música - crédito @ryancastro/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS
A una semana del estreno de Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz y Ryan Castro tuvieron una reveladora conversación sobre fútbol y música - crédito @ryancastro/Instagram y Luisa Gonzalez/REUTERS

La selección Colombia ya tiene en la mira su debut el próximo 18 de junio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uzbekistán. El partido que se celebrará en el estadio Azteca de Ciudad de México (o estadio Ciudad de México, de acuerdo con la denominación oficial otorgada por la FIFA) será el debut en el certamen orbital para Luis Díaz.

El atacante del Bayern Múnich es el gran referente de la Tricolor en esta participación, junto al capitán James Rodríguez que podría cerrar su capítulo con el seleccionado nacional en este certamen.

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A pocas horas de que tenga lugar la inauguración de la Copa del Mundo con el partido entre México y Sudáfrica, se conoció la charla que tuvo el guajiro con el cantante Ryan Castro, misma que fue publicada por Billboard Colombia en las últimas horas, en la que ambos hablaron de música, fútbol, raíces y el sueño mundialista que une a todo un país.

La charla transcurrió inicialmente en trazar un paralelismo entre el sentimiento del futbolista en el campo de juego y el de un cantante sobre una tarima. “Aparte de que es una pasión, obviamente es el negocio de nosotros, pero es una pasión que nosotros nos la disfrutamos”, dijo Castro. “Ustedes cuando están en la cancha, nosotros cuando estamos en la tarima, no pensamos en el negocio, en la plata o lo que sea”.

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Luis Diaz manifestó que el mejor antídoto que tenía para lidiar con la nostalgia por Colombia viviendo en Europa, era escuchar vallenato - crédito Luisa González/REUTERS
Luis Diaz manifestó que el mejor antídoto que tenía para lidiar con la nostalgia por Colombia viviendo en Europa, era escuchar vallenato - crédito Luisa González/REUTERS

Díaz, por su parte, sintetizó la experiencia de todo el plantel afirmando que tanto él como sus compañeros se levantan escuchando música, van al estadio escuchando música y salen del partido escuchando música. Castro reconoció que cuando no está en la tarima está jugando fútbol.

Sobre su playlist antes de un partido, el atacante fue claro: “Reguetoncito y trap, que me motiva bastante”. Castro, en cambio, afirmó que se prepara para sus conciertos con Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y vallenatos de Diomedes Díaz. “La mayoría de las veces me gusta escuchar música que no tenga que ver con lo urbano”, explicó.

Criado en La Guajira, Luis Díaz creció con el vallenato como banda sonora obligada y solo fue al salir de su tierra natal que comenzó a incorporar el reguetón y el trap a su vida. “A mí me criaron con eso mi papá, mi familia. Ellos son vallenateros”, contó, afirmando que de niño intentó aprender acordeón por un tiempo. “Era chiquitico, no me acuerdo de nada”, dijo. Eso sí, expresó su interés en aprender a tocar la batería y no descarta otros instrumentos.

Además de apoyar las incursiones musicales de su papá y los conciertos que realiza ocasionalmente, Díaz señaló que cuando está en Europa y extraña Colombia, el remedio es siempre el mismo. “Vallenatico. Te tira enseguida pa’ allá”, apuntó.

“El ritmo que nos une”: la canción que unió a un país

El ritmo que nos une
Lucho Díaz y JuanFer Quintero colaboraron con sus voces en la canción que acompañó a la selección en la Copa América 2024 - crédito ryancastrro/Instagram

Ryan Castro describió el origen de la canción oficial de la Tricolor en la Copa América 2024 como algo completamente espontáneo. “Cuando la hicimos no pensamos en que iba a ser brutal. Nos divertimos y ya, bueno, vamos a hacerlo así, en diversión, y sucedió chimba”. Díaz lo confirmó: “Salió todo natural. Y salió todo bien por eso también”.

Para Castro, el éxito de la canción tiene varias explicaciones. “Es muy genuino el video, es muy genuina la canción. Habla de cosas muy tradicionales colombianas, tiene muchos ritmos, tiene reguetón, rancha, cumbia, rap”, apuntó. A eso se sumó ver a Díaz y a Juan Fernando Quintero cantando, algo que, según el artista, “a la gente le impresionó demasiado”, así como la destacada participación del seleccionado en la Copa América que terminó en subcampeonato.

Castro reconoció que vio una necesidad antes de escribirla. “Cuando yo veía los partidos, sentía como que la hinchada no cantaba nada. Entonces vi esa necesidad: ‘uy, es chimba ir a la cancha y que los muchachos sientan que el público les está cantando algo’”, contó en la conversación. Cuando el proyecto llegó a sus manos, lo asumió con confianza, aunque no sin humildad. “Hay muchos artistas buenos en Colombia que pueden hacer una canción para la Sele”, afirmó.

Para el cantante, el alcance de la canción va más allá del presente. “Yo creo que es una canción que va a ser eterna, que a la gente la conectó en muy buen momento y que en este mundial también va a ser algo que nos va a unir como pueblo, como país, como fútbol, como música”, destacó.

Sobre una posible segunda parte, los dos fueron cautos. “Pa’ superarlo está duro”, admitió Díaz. Castro no cerró la puerta: “Está rico pa’ tirar otro verso”.

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