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Davo Xeneize pronosticó la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo 2026: “Si les toca el camino de Portugal es otra cosa”

El creador de contenido anticipó que el equipo cafetero no perderá en la fase de grupos, pero no alcanzará los cuartos de final

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Selección Colombia - Davo Xeneize
Colombia fue eliminada en los octavos de final en el último mundial en el que participó - crédito FCF/@DavoXeneize/Instagram

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, es tendencia el creador de contenido argentino David Quint, más conocido como Davo Xeneize, que en la última transmisión que hizo en su canal de Kick pronosticó los resultados del torneo de naciones.

En Colombia llamó la atención el cariño que afirmó tener el argentino por la Tricolor, a la que llenó de elogios antes de hablar sobre el grupo K, en el que comparte cuadrangular con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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Para la primera fecha del grupo, el streamer afirmó que Portugal derrotaría 5-0 a la República Democrática del Congo y que Colombia superaría 3-0 a Uzbekistán. “Es el típico partido en el que los jugadores bailan en los goles, literal”.

Selección Colombia
Davo Xeneize indicó que Colombia ganará dos partidos e igualará en uno en la fase de grupos del mundial - crédito FCF

Davo Xeneize indicó que en la segunda jornada Portugal y Colombia ganarán sus partidos y que de esa forma llegarán con los mismos puntos a la última fecha.

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“Un jugador colombiano se va a hacer expulsar por tirarle la camisa a la hinchada, por algo así, va a comenzar el ambiente de mundial para los colombianos. No sé qué, pero una pelotudez un colombiano va a hacer”, anticipó el streamer sobre el partido entre la Tricolor y República Democrática del Congo.

El argentino afirmó que Colombia y Portugal igualarán en la última jornada y que el liderato del grupo será para los europeos por diferencia de gol. “Que complicado este partido, para mi van a empatar y va a quedar Portugal primera”.

Davo Xeneize aseguró que Colombia será derrotada en octavos de final

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF
El argentino indicó que Colombia no superará los octavos de final - crédito FCF

Al hablar de los duelos directos, el argentino pronosticó un triunfo de la Tricolor contra el segundo del grupo L, que según él será Ghana, por un marcador de 2-0.

En la otra llave afirmó que España superaría a Argelia y que de esa forma Colombia tendría que disputar un lugar en los cuartos de final contra la vigente campeona de la Eurocopa.

Para mí este partido lo va a ganar España. Colombianos, los quiero con todo mi corazón, pero si les toca España están fuera. Si les toca el camino de Portugal es otra cosa, pero con España es muy difícil. Perdón colombianos, ojalá me equivoque porque yo quiero que a Colombia le vaya muy bien”.

El creador de contenido terminó su pronóstico indicando que Argentina, Japón, Francia y España serán los semifinalistas del torneo y que la final será ganada por España 2-1 en una definición contra Francia.

“España es mi campeona del mundo, Francia va a perder dos finales consecutivas. Esa es la predicción de Davo Xeneize para la Copa del Mundo”, puntualizó el streamer que considera que su nación derrotará a Portugal en cuartos de final, pero no podrá avanzar nuevamente a la final.

España se despidió de su afición con un amargo empate ante Irak. - Crédito: EFE
España llega como favorita a ganar la Copa del Mundo 2026 - crédito EFE

El creador de contenido no es el único que ha anticipado un hipotético triunfo de España en el torneo de naciones, ya que la mayoría de simulaciones y análisis de datos, incluyendo el supercomputador de Opta y otros modelos y casas de apuestas, como DraftKings, afirman que España tiene una probabilidad del 16.1% de quedarse con el título, seguida de Francia (13%), Inglaterra (11.2%) y Argentina (10.4%).

Los panelistas de SportsLine Jon Eimer y Martin Green coinciden en que Francia y España son apuestas fuertes, destacando la experiencia y la profundidad de la plantilla francesa, además del momento positivo de la selección española tras ganar la Eurocopa 2024. Mientras tanto, equipos como Portugal, Alemania y Países Bajos figuran entre los favoritos secundarios.

En cuanto a sorpresas, algunos analistas mencionan a Turquía y Ecuador como posibles revelaciones, aunque con probabilidades bajas de título. Los equipos anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) son vistos como poco probables para consagrarse campeones según las simulaciones. En la mayoría de pronósticos, Colombia es derrotada por España en octavos de final.

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