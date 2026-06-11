Colombia

Anuncian último plazo para acogerse al pago por cuotas sin intereses del impuesto vehicular en Bogotá: así puede acceder al beneficio

La Secretaría de Hacienda informó que 11.460 propietarios de vehículos en la capital ya se acogieron al Spac al 1 de junio de 2026

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Conoce las fechas para pago del impuesto predial, vehicular e ICA para 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas permite dividir el impuesto vehicular en dos pagos sin intereses - crédito Alcaldía de Bogotá

Este viernes 12 de junio vence el plazo definitivo para que los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá accedan al nuevo Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac) del impuesto vehicular, una modalidad que permite dividir el pago en dos cuotas sin intereses, siempre que se cumplan las fechas establecidas.

La Secretaría de Hacienda reiteró el llamado a los contribuyentes para que aprovechen la alternativa, diseñada para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria y ofrecer mayor flexibilidad financiera, sin costos adicionales para los usuarios.

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El Spac es la respuesta institucional a las solicitudes de miles de contribuyentes que buscaban opciones para organizar mejor sus pagos, especialmente en un contexto económico desafiante. Según el director de Impuestos, Pablo Verástegui:

“El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas para vehículos es una nueva facilidad que ponemos al servicio de la ciudadanía para que más contribuyentes puedan cumplir de manera organizada, sencilla y segura. En Hacienda Bogotá seguimos trabajando para que los trámites sean más claros, accesibles y confiables”.

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La primera cuota del impuesto vehicular con Spac se paga hasta el 3 de julio y la segunda hasta el 4 de septiembre de 2026 - crédito Secretaría de Movilidad

Con corte al 1 de junio de 2026, 11.460 propietarios ya se han acogido a este sistema, que permite fraccionar el impuesto vehicular de la siguiente manera:

  • La primera cuota se pagará hasta el 3 de julio
  • La segunda cuota hasta el 4 de septiembre de 2026.

Para acogerse, los contribuyentes deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), generar la declaración y marcar la opción Spac, presentando la declaración a más tardar este 12 de junio.

Pasos para acogerse al Spac

El proceso es 100% digital y sencillo: se debe seleccionar la opción “Contribuyente”, ingresar a “Declaraciones”, elegir “Generar declaración”, seleccionar el año 2026 y marcar la opción Spac antes de presentar la declaración. También está disponible un video instructivo en el canal oficial de YouTube de Hacienda Bogotá para guiar a los usuarios en el trámite.

Al momento de declarar, los ciudadanos pueden realizar un aporte voluntario del 10% a la ciudad, una iniciativa que ya suma más de 682 millones de pesos recaudados y que contribuye a financiar obras y servicios públicos. De acuerdo con la entidad, más de 11.000 contribuyentes del impuesto vehicular han hecho este aporte.

La Alcaldía de Bogotá anunció la medida para estos dos días para permitir salida e ingreso de viajeros - crédito Alcaldía de Bogotá
Los contribuyentes deben generar la declaración en la Oficina Virtual de Hacienda Bogotá y marcar la opción Spac antes del 12 de junio - crédito Alcaldía de Bogotá

Medios y canales de pago habilitados

Los pagos pueden realizarse en línea a través del portal de la Secretaría de Hacienda, usando el Botón Pagos Bogotá, portales bancarios o billeteras digitales como DaviPlata y Dale. También se pueden cancelar en efectivo, tarjeta débito o crédito en las ventanillas extendidas de atención especializada (Plaza de las Américas, Usaquén y SuperCade CAD), así como en 687 oficinas bancarias de la ciudad y corresponsales bancarios autorizados.

Entre los bancos recaudadores habilitados están Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente y Banco AV Villas, que permiten pagos tanto en línea como presenciales, con tarjetas Visa, MasterCard, Diners y American Express (según entidad).

Tarifas y beneficios para vehículos eléctricos e híbridos

Las tarifas para 2026 se fijan según el rango de avalúo del vehículo: hasta $57.349.000, la tarifa es de 1,7%; entre $57.349.001 y $129.032.000, la tarifa es de 2,7%; y más de $129.032.000, la tarifa es de 3,7%. Para vehículos eléctricos, la tarifa máxima es del 1,2%. Además, los vehículos eléctricos nuevos matriculados en Bogotá tienen un descuento del 60% sobre el impuesto por cinco años; los híbridos nuevos, un 40%; y los taxis eléctricos nuevos, un 70%.

Veeduría Distrital propuso pico y placa para vehículos híbridos en Bogotá - crédito Colprensa
El impuesto vehicular en Bogotá puede pagarse en línea, en bancos, en billeteras digitales y en puntos autorizados de la ciudad - crédito Colprensa

Finalmente, la Secretaría de Hacienda recordó que todos los trámites son gratuitos y se pueden realizar digitalmente, evitando intermediarios. La entidad recomendó a los contribuyentes consultar únicamente los canales oficiales, programar sus pagos y no dejar para última hora la generación y presentación de la declaración.

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